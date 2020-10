AdVini : 14/10/2020 - CP - Les Vignobles Jeanjean font l'acquisition du Domaine des Rocs sur l'appellation du Pic St Loup

« Nous sommes toujours à la recherche de pépites et depuis plusieurs années, je souhaitais avoir un domaine en Pic St Loup, c'est une zone qui me fait rêver, et c'est surtout une appellation qui produit de grands vins ! L'opportunité s'est présentée sur un des terroirs les plus frais du Pic st Loup, je suis ravie ! »

St Félix de Lodez, le 06/10/2020

AOP Pic St Loup

A propos des Vignobles Jeanjean

Depuis 1870, la famille Jeanjean met en valeur les plus beaux terroirs du Languedoc. Désormais, ce sont 9 domaines qui composent les Vignobles Jeanjean sur 213 hectares: le Mas de Lunès (AOP Grés de Montpellier et IGP pays d'oc), le Devois des Agneaux d'Aumelas (AOP Languedoc), le Domaine Le Pive (IGP Sable de Camargue), le Domaine de Fenouillet (AOP Faugères), le Mas Neuf (IGP Pays d'oc), le domaine de Landeyran (AOP St Chinian Roquebrun et St Chinian), le Domaine du Causse d'Arboras (AOP Terrasses du Larzac et IGP st Guilhem le désert) et le domaine des Terres Blanches (AOP Picpoul de Pinet). Tous sont cultivés en bio, ou en conversion, et 4 sont certifiés HVE niveau 3. Brigitte Jeanjean est la directrice et ambassadrice des domaines familiaux. Matthieu Carliez, le directeur technique des 9 propriétés, travaille à ses côtés depuis 18 millésimes. Ensemble, ils ont développé un style de vins identitaire, avec des vins intenses, sur le fruit, lumineux, tout en équilibre et en fraîcheur.

