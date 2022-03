AdVini : 17/03/2022 - CP - Château Gassier - 4ème édition du Challenge Gassier en Provence 2022 des élèves sommeliers

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - MARS 2022

CHALLENGE CHÂTEAU GASSIER EN PROVENCE 2022

DES ÉLÈVES SOMMELIERS

UNE IVÈME ÉDITION SOUS L'ÉGIDE DE FLORENT MARTIN

Le Château Gassier lance la 4ème édition du « Challenge Château Gassier en Provence des élèves sommeliers » et renouvelle son engagement auprès de la nouvelle génération de la sommellerie française, avec comme parrain d'honneur le renommé Florent Martin, élu Meilleur Sommelier de France 2020. Dans un secteur où le rosé peine à trouver sa place, ce concours met en avant les vins rosés de Provence auprès de ceux qui les feront rayonner, les futurs sommeliers.

Ce concours s'adresse aux élèves en mention complémentaire de sommellerie et la finale se tiendra le lundi 23 mai 2022 au Château Gassier.

LA GENÈSE D'UN ENGAGEMENT ENTRE LE CHÂTEAU

GASSIER ET L'UNIVERS DE LA SOMMELLERIE

En 2019, le Château Gassier décide de créer ce challenge pour révéler les prochains talents et orateurs de nos belles tablées gastronomiques en les familiarisant aux vins de Provence. Le Château Gassier révèle des rosés d'une grande finesse qui s'adressent à l'exigence et à la poésie du monde de la gastronomie. C'est pourquoi il était lo- gique pour les membres du domaine de s'inscrire dans une valorisation du travail des vignerons et du terroir de Provence, plus particulièrement du cru Sainte-Victoire, auprès de ceux qui sélectionneront et parleront de leurs vins.

UN CONCOURS SOUS LE SIGNE DE L'EXIGENCE

Le concours a débuté le vendredi 4 février 2022 avec l'épreuve de sélection, un questionnaire pour tester les élèves sommeliers sur leur culture des vins et du vignoble de Provence. Les 15 meilleurs candidats ont été retenus pour la seconde étape du concours, l'épreuve éliminatoire, la semaine du 28 mars 2022. Elle consiste à évaluer leur capacité à déguster un cru de Provence, à l'aveugle, devant un jury composé de membres du Château Gassier et de professionnels de la sommellerie. A la suite de cette étape, 10 élèves sommeliers sont sélectionnés pour venir participer aux deux dernières épreuves du concours au Château Gassier, le dimanche 22 et le lundi 23 mai 2022. La phase finale donnera la chance à seulement 4 élèves sommeliers de remporter le grand prix. Ils seront face à des épreuves écrites et orales mêlant dégustations, accords mets et vins et analyse du comportement, de la prestance et des gestes techniques.