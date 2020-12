AdVini : 23/12/2020 - CP - MJJ LYV

Communiqué de Presse : Décembre 2020

Une terre, des hommes :

Des vins qui révèlent toutes les facettes des terroirs du Languedoc en IGP Pays d'Oc et IGP Saint Guilhem le Désert.

Iain MUNSON, œnologue et Master of Wine de Maison Jeanjean, met tout son talent au service de LYV pour créer des cuvées ensoleillées, fruitées et gourmandes.

De la sélection parcellaire chez les partenaires historiques de MAISON JEANJEAN, depuis plus de vingt ans, au travail et à l'assemblage dans nos chais, ces cuvées reflètent les terroirs du Languedoc et certaines pépites, comme l'IGP Saint Guilhem le Désert.

LYV se révèle sur les réseaux :

En laissant libre à chacun de s'exprimer comme il le souhaite, de s'approprier ses cuvées et ses moments de dégustation, de la soirée la plus sophistiquée, au moment de partage le plus simple; LYV nous invite, nous aussi, à nous révéler sous toutes nos facettes.

2020, l'occasion pour LYV de se révéler sur Instagram et Facebook (@LYVWINES) et de lancer son site vitrine (lyvwines.com). Des outils digitaux complémentaires qui font la part belle aux photos et conseils de dégustation décomplexés. C'est également un moyen de présenter et découvrir ce fabuleux terroir qu'est le Languedoc.

LYV révèle toutes les facettes du Languedoc.

A propos de MAISON JEANJEAN :

Moteur de la filière languedocienne depuis 5 générations, l'ambition commune de MAISON JEANJEAN et de Vignobles Jeanjean est d'être la famille qui incarne la plus belle réussite viticole du Languedoc en le faisant rayonner internationalement.

La mission de MAISON JEANJEAN; sourcer, assembler, conditionner et promouvoir une offre Languedocienne de vins, de marques & de services, unique et complète, adaptée aux besoins des distributeurs en France et dans le monde, dans le respect des hommes et de l'environnement.