AdVini : 30/09/2022 - Rapport Financier Semestriel 2022

II - Chiffres clés consolidés

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) S1 2021 S1 2022 Var. 2022 / 2021 Chiffre d'affaires 135,3 141,4 4,5% Marge brute 48,3 50,5 4,5% Marge brute (% CA) 35,7% 35,7% 0,0 bps EBITDA Courant 11,4 10,9 -5,2% Taux EBITDA Courant (% CA) 8,5% 7,7% -0,8 bps Charges et Produits opérationnels Non Courants 1,0 - 0,6 Résultat Net 3,0 1,4 -52,2% Dette financière nette 148,1 144,3 -3,8 Gearing (%) 149% 147% -2 bps

III - Rapport semestriel d'activité

Evolution de l'activité

Le chiffre d'affaires d'AdVini s'établit au 30 juin 2022 à 141,4 M€, en hausse de 4,5% par rapport aux données publiées au 30 juin 2021 et de 0,3% à périmètre et change constants tenant compte notamment de l'acquisition de BVC Bodegas en avril 2021.

En France, les marchés de la Grande Distribution et du Hard Discount, qui avaient progressé en 2020 (+6,3% vs 2019) suite au confinement puis accusé une nette diminution en 2021 (-11,9% vs 2020), continuent de reculer sur le premier semestre 2022 (-10,8%). A l'inverse, les réseaux sélectifs et Cafés Hotels Restaurants (CHR), générateurs de meilleures marges, enregistrent une très forte progression (+84,1%) permettant de retrouver au semestre le niveau d'activité de 2019.

A l'Export, la situation est contrastée : la Grande Distribution est en net retrait (-21,2%) notamment au UK (- 18,3%) et au Benelux (-25,9%). En revanche, le CHR et les réseaux sélectifs, sans encore renouer avec 2019, permettent de compenser partiellement ce retard au Benelux (+21,9%), dans les pays germanophones (+32,8%) et dans le bassin méditerranéen (+54,3%). La zone Amériques (+9,2% dont +3,6% à change constant) poursuit sa progression aidée par le renforcement des dollars canadien et US. De même, la zone Asie (+14,7%) voit une reprise d'activité sur de nombreux pays. Enfin, les ventes du périmètre Sud-Africain continuent à progresser fortement (+16,2% dont 12,6% à change constant) tant localement que sur les continents nord-américain et européen, portées par les marques emblématiques comme « Le Bonheur » et « Arniston Bay ».