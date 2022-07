AdVini : Chiffre d'Affaires - 1er semestre 2022

Chiffre d’affaires – 1er semestre 2022

Normes IFRS - M€ 2021 2022 Evolution 2021/2022

(%) 1er semestre 135,3 141,4 4,5% Chiffre d'affaires 135,3 141,4 4,5%

Le chiffre d’affaires d’AdVini s’établit au 30 juin 2022 à 141,4 M€, en hausse de 4,5% par rapport aux données publiées au 30 juin 2021 et de 0,3% à périmètre et change constants tenant compte notamment de l’acquisition de BVC Bodegas en avril 2021.

En France, les marchés de la Grande Distribution et du Hard Discount, qui avaient progressé en 2020 (+6,3% vs 2019) suite aux confinements successifs et accusé une nette diminution en 2021 (-11,9% vs 2020), continuent de reculer sur le premier semestre 2022 (-10,8%). A l’inverse, les réseaux sélectifs et Cafés Hotels Restaurants (CHR), générateurs de bien meilleures marges, enregistrent une très forte progression (+84,1%) permettant de retrouver au semestre le niveau d’activité de 2019.

A l’Export, la situation est contrastée : la Grande Distribution est en net retrait (-21,2%) notamment au UK (- 18,3%) et au Benelux (-25,9%). En revanche, le CHR et les réseaux sélectifs, sans encore renouer avec 2019, permettent de compenser partiellement ce retard au Benelux (+21,9%), dans les pays germanophones (+32,8%) et dans le bassin méditerranéen (+54,3%). La zone Amériques (+9,2% dont +3,6% à change constant) poursuit sa progression aidée par le renforcement des dollars canadien et US. De même, la zone Asie (+14,7%) voit une reprise d’activité sur de nombreux pays. Enfin, les ventes du périmètre Sud-Africain continuent à progresser fortement (+16,2% dont 12,6% à change constant) tant localement que sur les continents nord-américain et européen, portées par les marques emblématiques comme « Le Bonheur » et « Arniston Bay ».

PERSPECTIVES S2 2022

Le contexte de forte incertitude anticipé pour 2022 se confirme. Il demande de faire face aux problématiques géopolitiques et sanitaires dans de nombreux pays, à la hausse très significative des prix des matières premières et des taux d’intérêt, au retour de l’inflation partout dans le monde qui pèse sur la consommation en GMS.

La bonne récolte 2022 qui s’annonce en France vient colorer ce paysage morose autant que la résilience d’AdVini, capable de s’adapter depuis toujours aux conditions et contextes de marchés.

En effet, AdVini fête en 2022 avec ses 950 salariés ses 150 ans d’existence, et bien que prudent et conscient des enjeux et difficultés, garde en ligne de mire ses objectifs de croissance grâce à la qualité de ses actifs et de ses vins, de ses marques prioritaires, à l’engagement sans faille de tous ses salariés, au déploiement de sa politique ESG, et à l’optimisation de son offre sur tous les marchés.

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2022 sera publié le 21 septembre 2022 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 200 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate et Stellenbosch Vineyards.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.





