AdVini - Chiffre d'affaires 2022 - Croissance de 6,3% portée par nos marques

CHIFFRE D’AFFAIRES 2022

Croissance de 6,3% portée par nos marques

Normes IFRS



(M€)



2021 2022 Evolution 2021/2022

(%)



1er

semestre 2e

semestre Total 1er

semestre 2e

semestre Total Vins 133,4 142,5 275,9 138,6 153,6 292,2 5,9% Services 1,9 2,4 4,3 2,9 2,8 5,6 31,0% Chiffre d'affaires 135,3 144,9 280,2 141,4 156,4 297,8 6,3%

Le chiffre d’affaires d’AdVini s’établit au 31 décembre 2022 à 297,8 M€, en hausse de 6,3% vs 2021, et de 1,2% à périmètre et change constants suite aux acquisitions de BVC Bodegas (Espagne) en avril 2021 et de Kleine Zalze (Afrique du Sud) en juillet 2022.

Notre activité a poursuivi sa progression dans un contexte chargé d’incertitudes géopolitiques et vents contraires sur le plan économique qui ont pesé sur les marchés :

La hausse massive des coûts sur les matières sèches et intrants, l’énergie, les salaires et le coût financier, en partie répercutés dans nos tarifs

La très faible récolte 2021 qui a renchéri le prix des vins en particulier en bourgogne et pour les vins blancs du sud

La baisse spectaculaire des importations sur le marché chinois et les difficultés majeures de la grande distribution européenne (Grande distribution et enseignes à marque propres).



En contrepartie, l’évolution régulière des modes de consommation favorable aux vins de cœur de gamme à forte identité et aux vins premiums a porté notre croissance de même que notre activité en Afrique du Sud qui progresse fortement (+61% dont 22,7% à périmètre et change constants).



Dans ce contexte, AdVini affiche sur le réseau Off trade en Europe un repli de ses volumes (-11,1%) et de son activité (-8,4%) avec une baisse très sensible sur la grande distribution française (-5,5%).

En revanche le réseau sélectif On trade est en forte croissance en Europe (+10,61%) de même que la vente de nos vins d’Afrique du Sud portée par nos marques emblématiques comme Ken Forrester et Arniston Bay.

La zone Amériques du nord poursuit sa progression (+15,3% dont +8,2% à change constant) exclusivement sur nos marques maisons de vins et marques core.

Enfin, la zone Asie (+38%) voit une reprise d’activité sur tous les pays d’Asie du Sud-Est et depuis le dernier trimestre sur la Chine qui reprend progressivement le chemin de la consommation de nos vins après trois années de confinement.

PERSPECTIVES 2023

Le contexte géopolitique mouvant ainsi que le comportement des consommateurs face aux nouvelles hausses de prix sur les marchés nous engagent à la prudence quant aux perspectives d’activité 2023.

Pour autant, la reprise de la consommation sur le continent asiatique particulièrement attendue en Chine, ainsi que la demande affirmée des marchés pour les vins à forte identité et premium correspondent parfaitement au positionnement d’Advini et de toutes ses maisons de vins. Le professionnalisme de nos équipes, les investissements majeurs réalisés dans nos réseaux de distribution en homme et marketing, notre politique ESG* exigeante et historique associée à la qualité toujours plus reconnue de nos vins et à la bonne vendange 2022 dans toutes nos régions, nous permettent d’aborder avec confiance les prochaines années.

*ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats annuels 2022 sera publié le 3 avril 2023 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 250 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Stellenbosch Vineyards et Kleine Zalze Wines.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.

