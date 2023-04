AdVini - Résultats annuels 2022 - Maintien du taux de marge brute et génération de free cash-flow

COMMUNIQUE – 3 AVRIL 2023

RÉSULTATS ANNUELS 2022

Maintien du taux de marge brute et génération de free cash-flow

Compte de résultat simplifié consolidé (M€) 2021 2022 Var. 2022 / 2021 Chiffre d'affaires 280,2 297,8 6,3% Marge brute 97,1 102,7 5,8% Marge brute (% CA) 34,6% 34,5% EBITDA Courant 22,3 22,5 0,9% Taux EBITDA Courant (% CA) 8,0% 7,6% Charges et produits opérationnels non courants -0,1 -1,6 Résultat Net 4,5 3,3 -26,7%





Dette financière nette à périmètre constant 139,7 132,7 -7,0 Dette financière nette 139,7 151,0 +11,3 Gearing (%) 144% 153%

En 2022, AdVini a poursuivi sa progression malgré les vents contraires économiques et politiques qui ont pesé sur les marchés. Cette année a été particulièrement marquée par la hausse massive des coûts (matières sèches et intrants, énergie, masse salariale et coût financier) qui a été répercutée en partie dans nos tarifs.

Le chiffre d’affaires s’établit ainsi au 31 décembre 2022 à 297,8 M€, en hausse de +6,3% vs 2021, et de +1,2% à périmètre et change constants suite aux acquisitions de BVC Bodegas (Espagne) en avril 2021 et de Kleine Zalze (Afrique du Sud) en juillet 2022.

Le réseau Off trade en Europe affiche un repli de ses volumes (-11,1%) et de son activité (-8,4%) avec une baisse très sensible sur la grande distribution française.

En revanche le réseau sélectif On trade est en forte croissance en Europe (+10,61%) de même que la vente de nos vins d’Afrique du Sud (+61% dont +22,7% à périmètre et change constants) portée par nos marques emblématiques comme Ken Forrester et Arniston Bay.

La zone Amériques du Nord continue à progresser (+15,3% dont +8,2% à change constant) exclusivement sur nos marques maisons de vins et marques core.

Enfin, la zone Asie performe (+38%) sur tous les pays d’Asie du Sud-Est et depuis le dernier trimestre sur la Chine qui reprend progressivement le chemin de la consommation de nos vins après trois années de confinement.

Résultats et paramètres financiers

En conséquence, la marge brute reste stable à 34,5 % et progresse en valeur de +5,7M€ (+3,4 M€ à périmètre et change constants) malgré les hausses successives de coûts, les cours élevés des vins des appellations prestigieuses et l’intégration de Kleine Zalze et BVC qui ont des plus faibles taux de marge à date.

De même l’EBITDA Courant progresse à +22,5 M€ (+21,7 M€ à périmètre et change constants) et ressort à 7,6% du chiffre d’affaires contre 8% en 2021, essentiellement en raison d’une augmentation des charges de +6,6 M€ (+9,5%) consécutive aux augmentations salariales élevées en 2022 et au renforcement majeur des équipes de direction commerciale et marketing et frais de déplacement associés.

La charge financière totalise 3,7 M€ en hausse de 7,2% par rapport à 2021 suite à l’augmentation des taux d’intérêts.

Le résultat net s’établit ainsi à 3,3 M€ contre 4,5 M€ au 31 décembre 2021 qui comprenait des éléments non-courants positifs pour 1 M€ constitués de la plus-value de cession de Rigal (Sud-Ouest) diminuée de l’impact de l’épisode de gel du mois d’avril 2021 (Bourgogne, Bordelais, Languedoc).

Enfin, AdVini a généré un free cash-flow positif de 9,3 M€ (avant versement des dividendes pour 1,9 M€) entraînant à périmètre constant une diminution de la dette nette (hors IFRS 16) à 132,6 M€ vs 139,7 M€ en 2021. Les variations de périmètre ayant pesé pour 18,3 M€, la dette nette s’établit à 151,0 M€ au 31 décembre 2022 soit un gearing de 153% vs 144% en 2021.

Perspectives 2023

Le contexte géopolitique mouvant ainsi que le comportement des consommateurs face aux nouvelles hausses de prix sur les marchés nous engagent à la prudence quant aux perspectives d’activité 2023.

Cette morosité doit être tempérée par la reprise attendue de la consommation sur le continent asiatique et particulièrement en Chine, ainsi que par le positionnement affirmé d’AdVini sur les vins à forte identité et premium qui correspond aux besoins actuels des marchés. De plus, le professionnalisme de nos équipes, les investissements majeurs réalisés dans nos réseaux de distribution en homme et marketing, la politique ESG* exigeante et historique ainsi que la bonne vendange 2022 dans toutes nos régions, nous permettent d’aborder toujours avec confiance les prochaines années.

Dividende

Il sera proposé lors de l’Assemblée Générale annuelle du 16 juin 2023 le versement d’un dividende de 0,35 € par action.

*ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Prochaine publication : le communiqué sur le chiffre d’affaires semestriel 2023 sera publié le 27 juillet 2023 (après bourse).

Information sur l’avancement des travaux des commissaires aux comptes :

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été effectuées par les commissaires aux comptes. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 250 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Stellenbosch Vineyards et Kleine Zalze Wines.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.

