AdVini : objectif de ventes manqué en 2023

A la suite d'un dernier trimestre 2023 difficile, le groupe de vins AdVini affiche un repli de ses ventes de 3,7% pour l'ensemble de son exercice, pour un chiffre d'affaires de 286,8 millions d'euros (soit -4,1% à périmètre et change constants).



Le second semestre n'a pas permis d'atteindre l'objectif minimum de 300 millions d'euros fixé pour l'année. Les hausses de prix ont été insuffisantes sur l'année pour compenser tant les hausses de coûts subies que les baisses de volumes sur les marchés.



'La situation générale, tant politique qu'économique, et sur tous les continents incite à la prudence et exige de garder agilité et capacité de réaction pour répondre aux à coup des marchés et rend très difficile les exercices de prévisions', prévient-il pour 2024.



