AdVini : projet de transfert sur Euronext Growth

AdVini annonce que son conseil de surveillance a décidé de soumettre à la prochaine assemblée générale mixte du 16 décembre, le projet de transfert de cotation du marché réglementé Euronext Paris vers le système multilatéral Euronext Growth Paris.



Ce transfert, qui interviendrait au plus tôt le 17 février 2023 vise à permettre à AdVini d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille et à sa capitalisation boursière, et offrant un cadre réglementaire mieux adapté à son profil et aux besoins actuels.



L'assemblée générale mixte du 16 décembre sera également amenée à se prononcer sur un changement de gouvernance de la société de vins et vignobles, visant à remplacer le conseil de surveillance et le directoire par un conseil d'administration.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.