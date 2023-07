STABILITE DU CHIFFRE D’AFFAIRESAU 1er SEMESTRE2023

Normes IFRS



(M€) S1 2022 S1 2023 Evolution S1 2022/ S1 2023

(%) Vins 138,6 137,2 -1,0% Services 2,9 3,0 3,9% Chiffre d'affaires 141,4 140,2 -0,9%

Dans un contexte de marché difficile marqué par des hausses de prix importantes, un recul significatif des ventes à l’export pour l’ensemble des vins tranquilles français, et des taux de change défavorables, AdVini affiche à fin juin 2023 un chiffre d’affaires stable à 140,2 M€, soit -3,8% à périmètre et change constants.

A l’exception de la grande distribution (GMS) qui enregistre une reprise de son activité France (+8,5%), tous les autres marchés européens du Off Trade affichent une baisse de leur activité, particulièrement en Belgique (-11,4%), Pays-Bas (-7%), Suisse (-18%).

Les marchés du on Trade en Europe et sur la restauration française résistent beaucoup mieux (- 5,6%), comme le UK (+3,7%), alors que le travel-retail reprend des couleurs avec la reprise du trafic et des voyages (+29%).

Le grand export connaît un début d’exercice difficile en particulier en Chine (-15,7%) où les stocks importants de fin d’année 2022 commencent à se résorber. Aux USA et au Canada, AdVini affiche un recul de -11%. Pour autant de nombreux signes annoncent une reprise de nos expéditions sur ces deux continents au 2ème semestre.

Enfin, l’Afrique du Sud reste un relai de croissance fort pour AdVini avec une progression de +54% en tenant compte de l’intégration en juillet 2022 de Kleine Zalze (+79,4% à change constant).

PERSPECTIVES 2023

AdVini continue d’investir sur son réseau de distribution et sur la performance de sa supply chain couplée à l’accélération de sa politique ESG*. Nos fondamentaux et la qualité de nos vins et de nos hommes nous permettent de rester confiant sur la capacité d’AdVini à faire preuve d’agilité et de résilience dans des conditions économiques difficiles sur tous les continents.

*ESG : Environnement, Social et Gouvernance

Prochaine publication : le communiqué sur les résultats semestriels 2023 sera publié le 25 septembre 2023 (après bourse).

A propos d’AdVini

Avec 2.074 hectares de vignobles, ancrés dans les régions viticoles les plus renommées, avec Ogier et son Clos de L’Oratoire des Papes à Châteauneuf-du-Pape, Antoine Moueix Propriétés avec Château Capet-Guillier à Saint-Emilion et le Château Patache d’Aux en Médoc Cru Bourgeois, le Domaine Laroche à Chablis, la Maison Champy en Côte-de-Beaune, les Vignobles Jeanjean et le Mas La Chevalière en Languedoc, Cazes et son Clos de Paulilles en Roussillon, Gassier avec le Château Gassier et le Château de Roquefeuille en Provence Sainte Victoire, AdVini est l’acteur de référence sur les vins français de terroir.

AdVini est également présent en Afrique du Sud sur près de 250 hectares de vignes à Stellenbosch, avec L’Avenir, propriété oenotouristique, Ken Forrester Vineyards, Le Bonheur Wine Estate, Stellenbosch Vineyards et Kleine Zalze Wines.

Ses Maisons de Vins et Vignobles bénéficient d’une notoriété en constante progression et d’une reconnaissance qui leur permettent d’être exportées dans 110 pays.

Vos contacts pour plus d’informations :

AdVini

Julie DUEDRA

Tél. : 04.67.88.80.00

julie.duedra@advini.com

