ADvTECH Limited est spécialisé dans les prestations de formation. Le CA par activité se répartit comme suit : - prestations de formation (79,8%) : prestations assurées, à fin 2022, au travers d'un réseau de 142 établissements (collèges, universités et sites académiques) implantés en Afrique ; - placement permanent et temporaire de personnel (20,2%) : notamment dans les domaines de l'ingénierie, de la finance, de la logistique, des ressources humaines et des technologies de l'information.

Secteur Prestataires de services éducatifs divers