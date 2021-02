Adyen N.V. : Reprise de la tendance de fond

Données financières EUR USD CA 2020 673 M 813 M - Résultat net 2020 256 M 309 M - Tréso. nette 2020 1 842 M 2 224 M - PER 2020 211x Rendement 2020 - Capitalisation 53 660 M 64 830 M - VE / CA 2020 77,0x VE / CA 2021 53,5x Nbr Employés 1 448 Flottant 76,0% Prochain événement sur ADYEN N.V. 10/02/21 Année 2020 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 30 Objectif de cours Moyen 1 775,41 € Dernier Cours de Cloture 1 770,50 € Ecart / Objectif Haut 41,7% Ecart / Objectif Moyen 0,28% Ecart / Objectif Bas -37,9% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Pieter van der Does President & Chief Executive Officer Piero S. Overmars Chairman-Supervisory Board Kamran Zaki Chief Operating Officer Ingo Jeroen Uytdehaage Chief Financial Officer Alexander Matthey Chief Technology Officer