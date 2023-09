ADYEN : Barclays relève son conseil

Barclays relève son conseil sur Adyen de 'pondérer en ligne' à 'surpondérer' malgré un objectif de cours ramené de 1150 à 900 euros, jugeant que le groupe 'reste un fournisseur de paiements disruptif et de premier ordre, avec un long chemin de croissance à venir'.



S'il reconnait que 'les choses vont probablement empirer au second semestre avant de s'améliorer', le broker estime qu'il 'doit y avoir un prix auquel il faut regarder au-delà et acheter', une situation dans laquelle on se situe aujourd'hui selon lui.



