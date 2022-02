Adyen : Berenberg relève sa recommandation à l'achat

Berenberg a relevé jeudi sa recommandation sur le titre Adyen, qu'il porte de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 1700 à 2550 euros.



Dans une note de recherche publiée dans la matinée, l'intermédiaire financier allemand loue les qualités 'défensives' du spécialiste néerlandais des technologies de paiement.



'Nous pensons que les gains de parts de marché d'Adyen conjuguée à sa capacité à attirer de nouveaux partenaires va lui permettre de se défendre contre le risque d'un ralentissement du commerce électronique', peut-on lire dans l'étude.



Berenberg souligne que la tendance à la décélération des dépenses en ligne effectuées par les consommateurs a récemment été illustrées par les performances de l'américain PayPal.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.