Adyen : Crédit Suisse initie à 'surperformance'

06/10/2020 | 11:51

Crédit Suisse initie un suivi sur Adyen avec une opinion 'surperformance' et un objectif de cours fixé à 1861 euros, soulignant qu'il s'agit d'une 'entreprise globale de paiements, avec une présence de premier plan dans le commerce en ligne et le commerce unifié'.



'Le groupe a réalisé des croissance annuelles moyennes solides sur 2015-2019 de 50% pour les revenus et de 60% pour l'EBITDA', souligne le broker qui s'attend à une poursuite de cette dynamique sur 2019-2024 avec des taux de 38% et 39% respectivement.



'La plateforme unique d'Adyen lui a permis de se différencier sur une grande échelle, de délivrer certaines des plus fortes croissances dans le secteur et d'émerger comme un leader du secteur', ajoute Crédit Suisse.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.