ADYEN : déception sur les revenus

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Adyen recule de 0,68% à 1530,50 euros, les revenus du troisième trimestre étant ressortis sous les attentes. Si ceux-ci ont progressé de 25% à 169,40 millions d'euros, les analystes interrogés par Bloomberg étaient encore plus optimistes et visaient une croissance de 33% sur l'ensemble du second semestre. Les volumes traitées par la firme technologique néerlandaise ont bondi de 26% à 77 milliards d'euros. Elle a dégagé un Ebitda en progression de 24% à 101,2 millions d'euros, lui permettant d'afficher une marge de 59,7%.Adyen est sur ce point là en avance sur les prévisions des analystes, qui tablent sur une marge de 54,5% au second semestre.