Bank of America a abaissé sa recommandation d’Achat à Neutre et son objectif de cours de 2061 euros à 1550 euros sur Adyen dans le cadre d’une étude sur les valeurs technologiques européennes. Selon le bureau d’études, le ralentissement du commerce électronique et la compression des marges ne sont pas correctement pris en compte par le marché. Il évalue ainsi à 9% le potentiel de baisse du consensus d’Ebitda pour 2024.