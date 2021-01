Adyen, Cheval Energy et PrestaShop : le tiercé gagnant

Lorsque Mathias Pestre-Mazières reprend les rênes de Cheval Energy à la suite d'une levée de fonds, il entend transformer la jeune plateforme de e-commerce en leader de la santé du cheval. Plus que la simple vente en ligne de produits, le CEO porte une vision à 360° avec le développement d'une offre incluant également du conseil, de l'assurance, ou encore des services de laboratoire vétérinaire équin.

Trois ans plus tard, le pari est réussi : Cheval Energy totalise plus de 130 000 clientsavec un panier moyen à 95€, pour un chiffre d'affaires total de presque 8 millions d'euros en 2020. A l'origine présent essentiellement sur le marché francophone (France, Belgique et Suisse), Cheval Energy mise rapidement sur les Pays-Bas avec le développement d'un site en hollandais, et ne compte pas s'arrêter là dans son expansion européenne.

Découvrez comment Adyen et PrestaShop ont accompagné Cheval Energy dans le développement d'une plateforme de référence internationale pour la santé équine.

Les enjeux liés au paiement en ligne pour les pure-players

Comme toute plateforme en ligne, Cheval Energy doit faire face à de nombreux défis dans le cadre de ses activités au quotidien : gestion des stocks et des prix, forte concurrence, dépenses importantes en marketing et publicité pour assurer une présence et rester créatifs… Pour Mathias Pestre-Mazières, la clé du succès dans le e-commerce repose sur la capacité à innover :

'A mon sens il faut se poser deux fois la question si on pense que le e-commerce signifie seulement mettre des produits en ligne sur un site web et attendre que le client commande. C'est une vision qui est assez répandue mais pour autant fausse : notre mission est d'offrir une expérience globale qui soit autre chose qu'une simple transaction monétaire en ligne.'

D'autant que malgré ses excellents résultats - avec notamment une croissance annuelle de 30%, Cheval Energy n'a pas été épargné par la crise actuelle : comme nombre d'entreprises, le confinement généralisé a bouleversé les processus en termes de travail, d'équipe et de présence. Si Cheval Energy a réussi à limiter les dommages commerciaux, grâce à la nature en ligne du business, la chaîne logistique a néanmoins été profondément affectée, se traduisant par des surcoûts humains et financiers pour l'entreprise. Pour y faire face, l'entreprise continue de miser sur une stratégie qui a fait ses preuves, résumée en trois mots : fluidité, rapidité et sécurité.

'Il faut que l'expérience de paiement soit simple et extrèmement fluide pour nos clients, et c'est encore plus vrai dans le e-commerce.' Mathias Pestre-Mazières CEO

Adyen et PrestaShop au service des ambitions de Cheval Energy

Un an après sa prise de fonction chez Cheval Energy, Mathias Pestre-Mazières décide de basculer d'un système de paiement assez rudimentaire lié à une solution bancaire vers une plateforme de paiement plus moderne. Son choix se porte d'abord vers une première plateforme de paiement française, qui s'avère rapidement limitée face à l'élargissement des besoins de l'entreprise, avant de finalement se tourner définitivement vers Adyen au moment de la refonte complète du site en 2019.

Fluidité du parcours et diversité des moyens de paiement, optimisation de l'autorisation bancaire, capacité à ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger, le tout en restant sur la même plateforme... Tels sont les critères qui ont motivé le choix de Adyen par Cheval Energy, tout autant que les nombreux partenariats de Adyen, comme par exemple sur le paiement en plusieurs fois.

'Au final, il existe peu de PSP de très haut niveau et Adyen en fait partie. L'intérêt de commencer à travailler avec eux alors même que nous étions encore principalement limité au marché français, c'était d'avoir déjà la plateforme en place pour ensuite se lancer à l'international sans avoir à juxtaposer des solutions de paiement différentes.' Mathias Pestre-Mazières CEO

L'autre avantage de Adyen, c'est son intégration avec PrestaShop, que Cheval Energy utilise depuis de nombreuses années : 'Il s'agit d'un bon système, robuste, open source, avec une très large communauté de développeurs, ce qui est important pour un business comme nous afin qu'on puisse évoluer sans être limités par un vivier de développeurs trop étroits', explique Mathias Pestre-Mazières. De quoi soutenir les velléités d'expansion de Cheval Energy qui prépare un lancement en Allemagne, troisième grand marché équin en Europe derrière la France et les Pays-Bas.

Optimiser le tunnel d'achat grâce à l'innovation en continu

Le passage à Adyen s'est également accompagné d'une optimisation du tunnel d'achat en termes d'ergonomie : Cheval Energy a ainsi cherché à réduire le nombre d'étapes entre la validation du panier et le paiement, tout en rassurant les clients au long du processus. Concernant les moyens de paiement, Cheval Energy propose évidemment le triptyque de base (CB, Paypal ou virement), et accepte les devises étrangères. La marque se prépare à intégrer Apple Pay dès que celui-ci sera disponible sur le plugin PrestaShop de Adyen.

'Il faut toujours chercher à s'améliorer : tout est optimisable, nous avons le devoir vis-à-vis de nos clients d'une remise en cause permanente de nos modes de fonctionnement. Il faut garder en tête que nos clients ont des expériences de navigation et de e-commerce dix fois par jour, et si on n'innove pas, si on n'évolue pas avec eux, on finit par les perdre et c'est normal.' explique Mathias Pestre-Mazières.

Et ça marche : depuis l'implémentation de Adyen, Cheval Energy rapporte une augmentation du taux d'autorisation ainsi qu'une diminution du taux de fraude. Mais ce que Mathias Pestre-Mazières apprécie particulièrement chez Adyen et PrestaShop, c'est de pouvoir bénéficier des efforts en R&D de ses partenaires visant à adapter, moderniser et faire évoluer les services qu'ils proposent.

'C'est important parce que logiquement, nous en profitons ensuite. On sent que ce sont deux acteurs qui veulent rester les meilleurs dans leur domaine et qu'ils y mettent les moyens. Pour moi c'est clé, ça me permet de profiter de ce dynamisme pour rester moi-même le meilleur pour mes clients.' conclue Mathias Pestre-Mazières.

Découvrez le plugin de paiement Adyen pour PrestaShop Acceptez les paiements en ligne, partout dans le monde, et boostez vos conversions, à l'aide d'une simple intégration. En savoir plus

Inscrivez-vous à la newsletter d'Adyen J'accepte de recevoir des newsletters de la part d'Adyen à propos de la société, de son activité et du secteur, de ses partenaires et affiliés, de ses produits et services, de ses nouvelles fonctionnalités et des lancements à venir. En envoyant ce formulaire, vous reconnaissez avoir lu les conditions de notre Déclaration de confidentialité et vous consentez à l'utilisation des données dans le cadre de ces conditions.