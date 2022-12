Adyen N : & Mirakl lancent un partenariat d'envergure mondiale pour soutenir le développement des marketplaces

Adyen (ADYEN:AMS), la plateforme mondiale de technologie financière pour les grandes entreprises, et Mirakl, le leader mondial des solutions logicielles de plateforme, ont annoncé aujourd'hui un partenariat d'envergure qui vise à faciliter la croissance des marketplaces. Celui-ci permettra d'améliorer l'expérience d'achat des consommateurs en fluidifiant le processus de vente et de paiement.

Pour cela, les deux sociétés ont lancé un nouveau connecteur entre leurs solutions, permettant l'automatisation des flux de paiement et du processus de conformité sur les marketplaces déployées par Mirakl. Ce processus de paiement optimisé profitera également aux consommateurs, leur permettant d'utiliser leurs méthodes de paiement préférées pour acheter des produits de vendeurs tiers sur les marketplaces.

Ce partenariat d'envergure mondiale s'appuie sur la relation existante entre Mirakl et Adyen et bénéficiera aux entreprises opérant notamment en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique*. Les deux entreprises comptent plus de 40 clients communs, dont Debenhams, Fonq, Go Sport, Greenweez, home24, PcComponentes, Shop Apotheke et Worten.

En 2021, pour la deuxième année consécutive, les marketplaces ont connu une croissance deux fois supérieure à celle du eCommerce traditionnel. De plus, l'étude The State of Online Marketplace Adoption par Mirakl a révélé que 70 % des consommateurs dans le monde pensent que les marketplaces sont le moyen le plus pratique de faire des achats. Finalement, Mirakl dispose aujourd'hui d'une clientèle internationale de plus de 300 clients parmi lesquels des entreprises de renommée mondiale. Tout ceci démontre la pertinence de ce nouveau connecteur aidant les entreprises à bénéficier le plus possible de l'essor des marketplaces.

Grâce à ce partenariat, les opérateurs de plateformes déployées par Mirakl pourront :

Adapter les modes de paiement aux besoins locaux des consommateurs et des acheteurs. L'acte d'achat et les modes de paiement varient énormément en fonction de la culture et de la localisation des consommateurs. Pour réussir son internationalisation, un opérateur de marketplace doit adapter son offre de paiement aux préférences locales. Ainsi, il augmentera sensiblement son volume de transaction. Grâce à ce partenariat, les clients existants et nouveaux de Mirakl pourront bénéficier de la solution d'Adyen, conçue pour tenir compte des préférences locales en matière de méthodes de paiement.

Sélectionner et intégrer des vendeurs rapidement. La richesse du catalogue d'une marketplace et la diversité des gammes qu'elle propose dépendent de la capacité de l'opérateur à attirer de nouveaux vendeurs. Le nouveau connecteur Mirakl-Adyen permet aux opérateurs de vérifier l'identité des vendeurs efficacement afin de faciliter leur intégration (KYC - Know Your Customer). Une fois vérifiés, ces vendeurs peuvent être rapidement intégrés sur plusieurs marchés ce qui permet aux opérateurs de faire évoluer leur plateforme en toute simplicité.

Offrir une expérience d'achat unifiée. La solution d'Adyen s'applique à la fois aux ventes en ligne et en magasin, un élément essentiel pour les entreprises dont la marketplace est un pilier crucial de leur stratégie omnicanale.

« Nous avions besoin d'un partenaire qui puisse permettre à tous nos clients - où qu'ils soient dans le monde - d'atteindre une croissance illimitée grâce à une plateforme qui peut facilement évoluer. La portée internationale d'Adyen permet aux marketplaces déployées par Mirakl de fournir un processus de paiement transparent adapté au pays dans lequel elles opèrent », a déclaré Andy Barker, executive vice president, financial Services chez Mirakl. « Le nouveau connecteur Mirakl-Adyen offre un processus de paiement hautement automatisé, permettant aux clients finaux de payer facilement en ligne via leur méthode préférée, tout en simplifiant l'onboarding des vendeurs et le processus de paiement pour les opérateurs. »

« Ce nouveau connecteur répond à l'objectif commun que nous avons avec Mirakl de répondre efficacement aux besoins de nos clients en matière de services financiers », a déclaré Brian McDonnell, senior vice president, partnerships at Adyen. « Cette évolution facilite la mise en place d'un processus de paiement automatisé et transparent qui profite aux vendeurs, aux opérateurs et aux acheteurs finaux sur les marketplaces opérées par Mirakl. »

Adyen (AMS : ADYEN) est la plate-forme technologique financière de choix pour les grandes entreprises. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à réaliser leurs ambitions plus rapidement. Avec des bureaux dans le monde entier, Adyen travaille avec des entreprises telles que Facebook, Uber, H&M, eBay et Microsoft.

La coopération avec Mirakl, telle que décrite dans cette mise à jour, souligne la croissance continue d'Adyen avec ses partenaires actuels et nouveaux au fil des ans.

Mirakl propose la première et la plus avancée plateforme SaaS de marché d'entreprise du secteur. Avec Mirakl, les entreprises des secteurs B2B et B2C peuvent lancer des places de marché plus rapidement, se développer et fonctionner en toute confiance, car elles dépassent les attentes croissantes des clients. Les plates-formes sont le nouvel avantage concurrentiel du commerce électronique, et les marques les plus fiables au monde choisissent Mirakl pour sa solution complète de technologie, son expertise et l'écosystème Mirakl Connect pour libérer la puissance du modèle commercial de la plate-forme pour elles.

En conséquence, des entreprises comme ABB, Astore by AccorHotels, Best Buy Canada, Carrefour, Catch, Changi Airport, Darty, The Kroger Co., Leroy Merlin, Maisons du Monde, Metro et Toyota Material Handling gagnent en vitesse, en envergure et en agilité pour gagner dans le paysage changeant du commerce électronique. Pour plus d'informations :www.mirakl.fr.

