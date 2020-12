Adyen N : Transformez vos points de vente avec un terminal mPOS Android

Marie est gérante d'une boutique de prêt-à-portée très fréquentée, mais sa journée est mal partie : le lecteur de codes-barres ne répond pas, le terminal de paiement présente une erreur de lecture de carte et l'imprimante fait des siennes... La file d'attente s'allonge et s'agite de plus en plus. Pour ne rien arranger, son nouvel employé a préféré rendre son tablier pour s'éviter des sueurs froides.

Au bout de la rue, dans un restaurant décontracté, la journée de Lucas, 19 ans, est très différente. D'habitude, le jeune serveur a le temps de regarder le score des matchs de football, de publier une photo sur Instagram et d'envoyer une dizaine de messages sur WhatsApp avant que le vieux système de vente du restaurant ne puisse traiter une commande. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Lucas sert les clients rapidement, coordonne ses commandes avec la cuisine et les envoie en un clic. Qu'est-ce qui a changé ?

Son restaurant utilise une nouvelle gamme de terminaux mobiles Android pour points de vente (mPOS).

Quand le personnel est envahi d'appareils

En tant que clients, nous avons l'habitude d'avoir les dernières technologies numériques à portée de main, du smartphone aux assistants vocaux de notre cuisine. Cependant, lorsqu'il s'agit de points de vente physiques, c'est une tout autre histoire.

Des supermarchés aux boutiques de vêtements, de nombreuses entreprises ont tardé à adopter les nouvelles technologies de paiement. Un rapport de 451 Research a dévoilé que seuls 35 % des retailers américains utilisaient les mPOS, et que seuls 29 % proposaient le paiement en libre-service.

Même s'il y a des évolutions en matière de priorités technologiques, une telle inertie a entraîné des situations comme celle que Marie et de nombreux magasins connaissent aujourd'hui. Il n'est pas rare de trouver un amas d'appareils dispersés autour du comptoir. Cet ensemble d'outils, disposant tous d'un système d'exploitation distinct, font souvent plus de tort que de bien : ils augmentent les coûts, sont responsables d'inefficacités opérationnelles et perturbent le personnel et les clients.

Le fait de ne pas répondre à l'évolution des attentes des clients a un impact direct sur vos résultats. Dans une étude, 451 Research révèle que, en 2018, les retailers ont perdu 15,8 milliards de dollars de ventes potentielles en raison de longues files d'attente. Si nous ajoutons à cela les nouvelles inquiétudes liées à la COVID-19 dans les files d'attente, il est évident que les retailers doivent absolument tirer parti d'une technologie de paiement qui simplifie les expériences d'achat.

Un seul dispositif pour tout gérer à la fois : le mPOS Android

Les mPOS Android sont des outils tout-en-un de la taille d'un smartphone qui peuvent être utilisés pour remplacer de nombreux appareils qui compliquent les processus de vos points de vente.

En plus des expériences de paiement flexibles proposées par les mPOS standard, les appareils mPOS fonctionnant sous Android peuvent radicalement transformer vos opérations quotidiennes, qu'il s'agisse des commandes, des paiements, de la gestion du personnel ou des stocks. Ils vous permettent d'effectuer toute une série de tâches commerciales utiles de manière fluide et centralisée : la différence se fait sentir dès le premier jour.

Les avantages d'un mPOS Android

Youtube video will be rendered here

Les systèmes centralisés rationalisent les opérations

Un grand nombre de systèmes hérités sont lourds sur le plan des infrastructures et ne sont pas facilement compatibles entre eux. Cela réduit l'efficacité et impose une charge opérationnelle aux gestionnaires et aux vendeurs, qui doivent utiliser tous les jours plusieurs dispositifs différents pour les fonctions commerciales.

Le système d'exploitation Android vous permet de regrouper les fonctions commerciales courantes de votre magasin dans un seul appareil. Grâce à cela, vous pourrez intégrer les applications pour les tâches que vous effectuez déjà, telles que :

Accepter les paiements

Alimenter votre caisse enregistreuse

Gérer l'inventaire

Vérifier les commandes antérieures

Proposer des programmes de fidélité

Favoriser la communication entre les employés

Il s'agit également d'un énorme avantage en termes de résultats. Le fait de devoir gérer plusieurs systèmes d'exploitation et appareils pour mener à bien vos activités peut rapidement entraîner des dépenses élevées, de l'installation à la maintenance. La centralisation de vos systèmes permet de réduire le coût total et de consacrer votre budget à d'autres investissements et innovations.

Le personnel peut travailler en toute confiance

Grâce aux terminaux portables équipés de tous les logiciels dont ils ont besoin, les employés comme Lucas n'ont plus à faire des allers-retours entre divers appareils et terminaux de paiement, ce qui facilite le service aux clients et les paiements. D'ailleurs, 84 % des professionnels de la restauration déclarent que les systèmes de caisse sont essentiels à leurs opérations. Lucas peut désormais envoyer des commandes en cuisine en un clin d'œil, ce qui permet d'éliminer les tickets papier, d'améliorer la précision des commandes et d'éviter au chef cuisinier d'avoir à déchiffrer son écriture.

Il en va de même pour un gérant, comme Marie, et son personnel : 90 % des vendeurs qui utilisent la technologie numérique en magasin déclarent disposer des outils nécessaires pour bien faire leur travail, contre seulement 49 % des vendeurs qui n'ont pas accès à la technologie numérique. Marie n'a plus besoin d'aller dans la réserve pour vérifier l'inventaire ni de subir les caprices du lecteur de codes-barres.

Les mPOS Android peuvent également améliorer la formation des employés. Pour permettre aux nouvelles recrues d'utiliser un ensemble d'appareils et de systèmes qu'ils ne connaissent pas, il faut consacrer un temps précieux à les former aux particularités et exigences de chaque outil. L'adoption des appareils Android, si semblables à la technologie intuitive à laquelle nous sommes habitués en tant qu'utilisateurs avertis de smartphones, facilite beaucoup la formation du personnel.

Les clients peuvent payer sans attendre

En simplifiant le travail de votre personnel, vous lui permettrez d'offrir une meilleure expérience d'achat à votre clientèle. Lorsque les employés sont forcés de jongler avec plusieurs appareils, les clients finissent par piétiner dans d'interminables files d'attente. Grâce aux appareils mobiles, les clients peuvent faire des achats n'importe où à l'intérieur (ou à l'extérieur) de votre boutique. Il s'agit là d'une excellente nouvelle pour les retailers, car parmi les clients qui préfèrent ne pas acheter en magasin, 55 % déclarent que c'est uniquement pour éviter les files d'attente. Près de la moitié des personnes interrogées ont également déclaré que plus de cinq minutes d'attente, c'était déjà trop long. Quand le personnel peut s'occuper de plus de clients plus rapidement, le chiffre d'affaires est à la hausse.

L'agilité à portée de main

Les répercussions liées à la pandémie de COVID-19 ont démontré que les entreprises devaient être en mesure de s'adapter rapidement aux changements, que ces derniers soient anticipés ou non. Le fait de regrouper vos systèmes dans un même appareil vous permet de mettre à jour et d'adapter facilement votre technologie à l'évolution de vos besoins.

En traitant les paiements sur une plateforme centralisée comme Adyen, vous pouvez également utiliser la même solution et le même cryptage de bout en bout partout dans le monde. Une solution sophistiquée s'adaptera aux moyens de paiement locaux préférés des clients, ainsi qu'aux principaux moyens de paiement mondiaux, sans poser de problèmes d'acquisition locale de votre côté.

Allez plus loin dans le commerce unifié : en connectant tous vos canaux et vos systèmes de gestion dans une plateforme unique, vous pouvez contrôler les paiements en ligne et en boutique à l'aide d'une seule et même interface, reconnaître et récompenser les clients fidèles en temps réel et préparer votre entreprise pour l'avenir grâce à des données inestimables.

Adyen et Android : une combinaison gagnante

La gamme d'appareils mobiles et portables d'Adyen dédiée aux points de vente s'est enrichie de deux nouveaux modèles Android :

S1F2 : S1E : Un appareil portable Android tout-en-un avec une fonction d'impression de reçus. Un appareil Android tout-en-un, à la fois élégant, durable et mobile.

Les deux appareils bénéficient de la puissance du système d'exploitation Android et proposent des fonctionnalités très pratiques :

Gestion des fonctions commerciales quotidiennes et intégration des paiements

Installation et exécution de vos propres applications d'entreprise

Conformité à la norme de sécurité de l'industrie des cartes de paiement

Interfaces élégantes et intuitives

Connexion aux systèmes et services via 4G, Wi-Fi et Bluetooth

Mémoire étendue avec un espace de stockage de données suffisant

Appareil photo avant et arrière et lecteurs de codes-barres

Écrans tactiles capacitifs TFT LCD permettant la saisie du code PIN

L'avenir des terminaux mPOS Android

Les appareils intelligents nous accompagnent au quotidien, il donc est naturel pour les entreprises d'adopter des terminaux mPOS Android pour répondre aux besoins des clients d'aujourd'hui. Ces simples appareils vous offrent une occasion idéale pour propulser votre entreprise vers de nouveaux sommets.

