Après avoir plongé de 39% hier, Adyen a du mal à se remettre la tête à l'endroit en matinée, dans un marché morose. La fintech néerlandaise perd encore 5% autour de 850 EUR.

Nous avons compilé quelques recommandations du jour sur le dossier, pour illustrer l'ampleur du divorce entre le marché et l'action. Les résultats seuls ne justifient pas une telle dégringolade, qui s'explique par un triple effet souvent vu sur ce genre de dossier : valorisation élevée (pas le droit à l'erreur), changement de scénario (l'histoire fantasmée et l'histoire réelle ne sont plus en phase), surprise négative sur les chiffres (perte de la prime d'invincibilité).

A ce stade, les bureaux d'études ont généralement joué uniquement sur l'ajustement de leurs objectifs de cours et peu, à de rares exceptions près, sur leurs recommandations. C'est en général une première phase, alimentée par deux biais :

La chute de l'action est telle qu'elle pourrait se reprendre

Le mal est déjà fait

Il y aurait évidemment beaucoup à dire à ce propos, mais nous nous contenterons de saluer les 2 analystes sur 29 qui étaient négatifs sur le dossier, Gianmarco Bonacina, chez Equita, qui vient de repasser à conserver après avoir été négatif pendant une longue période, et Timo Dums, chez DZ Bank, à la vente depuis février.

Voici 14 avis d'analystes piochés dans nos bases depuis hier soir :

Autonomous Research passe de surperformance à neutre avec un objectif de cours réduit de 1929 à 947 EUR.

Barclays reste à pondération en ligne avec un objectif de cours réduit de 1600 à 1150 EUR.

Berenberg passe d'achat à conserver avec un objectif de cours réduit de 1950 à 1095 EUR.

BNP Paribas Exane maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1400 à 1000 EUR.

Deutsche Bank maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 1750 à 1325 EUR.

Equita SIM passe d'alléger à conserver avec un objectif de cours réduit de 1300 à 1000 EUR.

Evercore ISI maintient sa recommandation performance en ligne avec un objectif de cours réduit de 1260 à 1109 EUR.

Keefe Bruyette & Woods maintient sa recommandation performance de marché avec un objectif de cours réduit de 1420 à 1010 EUR.

Morningstar maintient son conseil d'achat avec un objectif de cours réduit de 1870 à 1660 EUR.

Oddo BHF maintient sa recommandation à surperformance avec un objectif de cours réduit de 1900 à 1250 EUR.

Susquehanna maintient sa recommandation neutre avec un objectif de cours réduit de 1500 à 776 EUR.

Kepler Cheuvreux maintient son conseil à l'achat avec un objectif de cours réduit de 1700 à 1400 EUR.

Bryan Garnier passe de neutre à vendre avec un objectif de cours réduit de 1400 à 880 EUR.

JP Morgan maintient sa recommandation surpondérer avec un objectif de cours réduit de 1850 à 1500 EUR.

L'objectif de cours moyen de ces 14 bureaux d'études a perdu près de 500 EUR depuis hier, passant de 1631 à 1150 EUR. La valorisation la plus élevée est passée de 1950 à 1660 EUR et la plus faible de 1260 à 776 EUR. L'action cote ce matin 852 EUR.