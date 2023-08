Les investisseurs ont mis le feu à l'une de leurs idoles ce matin, en envoyant Adyen 20% plus bas dès les premiers échanges. Il faut dire que le Néerlandais a contribué à briser son image, avec une publication de résultats très éloignée des attentes.

Les dossiers comme Adyen sont généreusement valorisés en bourse, parce qu'ils sont généralement de grande qualité, qu'ils bénéficient d'une narration bien calibrée et d'une forme de complaisance des investisseurs, qui pensent que la trajectoire des résultats passe par l'infini, et parfois au-delà. Pour alimenter le mythe, la société doit continuer à entretenir sa belle histoire, notamment en veillant à ne jamais décevoir le marché avec ses performances financières. Les investisseurs pardonnent les inflexions passagères et annoncées en amont, mais rarement les mauvaises surprises.

Ce matin, Adyen a fait une brutale irruption dans la catégorie "star sous surveillance négative". Bilan, une chute de plus de 20% à Amsterdam, soit une capitalisation sabrée de 45 à 35 Mds€, ce qui revient à peu près à rayer un Worldline de la carte. Commentaire de l'analyste d'AlphaValue Tommaso Nieddu ? "Presque tous les indicateurs clés [sont] en deçà du consensus, avec un gros raté au niveau des marges". Les bureaux d'études pointent le trou d'air aux Etats-Unis, un marché qui devient très concurrentiel, et le renforcement des investissements pour redynamiser l'activité.

Loin du compte

En chiffres, la marge d'Ebitda du S1 a reculé à 43%, assez loin des 48,6% anticipés. Le chiffre d'affaires reste en croissance de 21% à 739,1 M€, mais les attentes étaient plus élevées. Le management a réitéré ses prévisions, mais les craintes récentes du marché se sont matérialisées : Adyen va devoir cravacher pour que ses performances financières continuent à justifier une valorisation généreuse. Entendons-nous bien : rien n'est perdu, mais l'exercice devient plus périlleux.

"La clientèle digitale en Amérique du Nord s'est concentrée sur la réduction des coûts plutôt que sur la croissance", note Thomas Couvreur, chez KBC, qui identifie parmi les éléments positifs la résistance du bénéfice net, grâce à un résultat financier qui a compensé la hausse des coûts. "Adyen étant juridiquement une banque et le résultat financier étant alimenté par les liquidités au bilan provenant des flux de paiement acquis, nous considérons qu'il s'agit d'une partie inhérente de l'activité", souligne l'analyste.

Adyen reste une success story boursière...

... mais la période récente est douloureuse

Adyen a du travail pour remettre en selle le scénario d'une fintech dont les bénéfices sont positionnés sur un boulevard haussier. Comme d'autres stars de la cote avant elle cette année (Sartorius Stedim Biotech, Genmab, NIBE Industrier, Alfen…), les accrocs se paient cash.