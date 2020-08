Adyen N.V. : ça aurait mérité un peu plus de lustre

Adyen tombe de son piédestal jeudi en séance, à 1384 EUR, après la publication de résultats solides mais manquant un peu de piquant pour justifier une trajectoire de cours stratosphérique. Thomas Couvreur, qui suit le titre pour KBC, souligne que les résultats sont bien en ligne avec le consensus, mais qu'une correction comptable (inattendue) a grevé le bénéfice net. Mais ce qui chiffonne le plus l'analyste, c'est que "malgré des résultats qui montrent une solide corona-résistance, les chiffres ne sont pas de nature à justifier le rally haussier exceptionnel de l'action ces trois derniers mois". Il passe d'ailleurs de conserver à alléger puisqu'il s'en tient à son objectif de 900 EUR.

Chez UBS, Hannes Leitner n'est pas gêné par les chiffres. Il faut dire qu'il vise 1460 EUR de valorisation et s'en tient à son avis positif. Et qu'il est positionné plus haut que le consensus. Comme l'illustre le tableau qui suit, l'objectif moyen ressort à 1188 EUR sur le titre, avec un plus haut à 1700 EUR.