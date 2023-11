En août dernier, le marché avait entrepris de brûler Adyen pour avoir brisé le cycle de son succès boursier. Nous avions écrit à ce sujet ici et là. Les investisseurs étaient trop complaisants avec la fintech néerlandaise, et les analystes avaient oublié les principes de prudence élémentaires, grisés par l'ascension de l'entreprise. Du coup, tout le monde s'était retrouvé tout nu avec les pieds dans la vase quand la marée était redescendue, pour reprendre approximativement le bon mot de Warren Buffett. Dégoûtés, les investisseurs avaient vendu pendant que, vexés, les analystes sabraient allègrement dans leurs valorisations (l'objectif de cours moyen était passé de 1630 à 1150 EUR le 18 août). Quand on va trop loin d'un côté, on va en général trop loin de l'autre. On brûle donc les idoles.

Retour de manivelle rigolo (enfin, ça dépend de quel côté de l'investissement vous vous trouvez), Adyen a ouvert à +35%, une hausse décérébrée, sans doute autant que la baisse de l'été. Le groupe a révisé en baisse certaines prévisions mais pas au niveau de la catastrophe attendue par certains. Le marché trouve ça plus réaliste, visiblement. Je vous passe les détails, mais je constate ce matin quelques relèvements d'objectifs de cours. On ne rattrapera pas les 500 EUR perdus en août, mais ça repart dans l'autre sens. Plus gros changement noté ce matin : Wells Fargo passe de souspondérer à surpondérer avec un objectif de cours relevé de 650 EUR à 1000 EUR.