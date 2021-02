Adyen N : Zadig & Voltaire à la pointe de la nouvelle génération du retail

Créée en 1997 par Thierry Gillier, la marque de prêt-à-porter de luxe Zadig & Voltaire est aujourd'hui présente sur plusieurs continents (Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient et Asie), avec près de 350 boutiques et corners en grands magasins.

Dès sa naissance, Zadig & Voltaire se démarque par son travail de la maille, et notamment du cachemire, avec une signature stylistique rock qui devient rapidement l'identité de la marque. Originellement dédiée à la mode féminine, la marque s'est depuis diversifiée en proposant une gamme masculine, ainsi qu'une ligne enfant et de nombreux accessoires (sacs à main, chaussures).

Dès 2008, Zadig & Voltaire prend le virage du shopping en ligne avec le développement d'un site e-commerce via la solution Magento Commerce. Dix ans plus tard, la marque lance un grand projet de refonte de l'architecture des ses outils digitaux avec la migration de sa plateforme de e-commerce Magento 1 vers Magento 2. Objectif : unifier le parcours client online et offline grâce à la standardisation des données de paiement, et soutenir l'expansion à l'international de la marque via la création de boutiques en ligne et l'activation de moyens de paiement locaux.

Découvrez comment Zadig & Voltaire a réussi à relever ces défis en pleine crise sanitaire grâce à l'expertise de Adobe et Adyen.

Accélérer la transition digitale avec Magento et Adyen

S'appuyant sur un plan à 5 ans avec un enjeu business, l'enseigne débute par la migration de Magento 1 vers Magento 2 et l'implémentation de la Progressive Web App (PWA) sur les différents sites e-commerce de la marque. Mais plus qu'une simple migration logiciel, cette vraie refonte globale s'inscrivait dans la transition digitale engagée par Zadig & Voltaire : 'Il s'agissait d'un vrai travail d'architecte, avec une complexité qui a demandé une roadmap plus stricte et de pousser la méthodologie agile encore plus loin', se souvient le CTO, Jonathan Ribas.

Mais l'enseigne a été confrontée à un autre défi dans le cadre de la digitalisation des activités retail : la crise sanitaire liée au COVID 19, avec une accélération des ventes malgré la fermeture des usines :

'C'est une période compliquée pour le secteur qui se retrouve à devoir compter uniquement sur le digital. Heureusement que nous avions lancé ce projet de refonte pour permettre de maintenir la charge, surtout dans les périodes où il y a eu plus de visiteurs que d'habitude. L'automatisation des process acquise avec le passage à Magento 2 nous a permis de nous concentrer sur le business', confie Jonathan Ribas.

A la pointe de l'innovation avec l'unification du parcours client

Alors que 20% des ventes de la marque se font aujourd'hui sur Internet, dont 70% sur mobile, la priorité de Zadig & Voltaire au moment d'accélérer sa transition digitale réside dans la création de parcours clients unifiés en ligne et hors ligne. L'objectif : bénéficier d'une visualisation de ses clients à 360° grâce à la solidification des données de paiement afin d'offrir à ses clients le meilleur de l'expérience d'achat. Grâce à ses nombreuses intégrations et à sa présence omnicanale, Adyen permet à Zadig & Voltaire d'atteindre ses objectifs dans l'unification et la personnalisation du parcours client, notamment en offrant la possibilité de commander en ligne et de renvoyer depuis un magasin par exemple.

'En ligne, nous sommes complètement en phase avec le retail : tout ce qui se passe en magasin se passe aussi sur Internet, les produits sont lancés en même temps pour donner la même visibilité à nos clients', explique Jonathan Ribas.

'C'est un vrai plus d'avoir les mêmes partenaires sur la majorité de nos marchés.' Jonathan Ribas CTO

Des clients qui sont justement au cœur des préoccupations de la marque : celle-ci met un point d'honneur à mener régulièrement des tests utilisateurs pour fournir au quotidien la meilleure expérience client. En témoigne le travail mené avec Magento Commerce et Adyen sur l'optimisation des pages de paiement en réduisant au maximum les informations demandées : en mettant en place un système de check-out à deux étapes, Zadig & Voltaire a pu éviter les points de fuite au moment de la commande et ainsi augmenter son taux de conversion (+72% sur mobile).

'Magento et Adyen sont des solutions qui sont, comme nous, à l'écoute de leurs clients et qui sont innovantes : ils ont toujours une longueur d'avance et c'est ce dont nous avons besoin.' Jonathan Ribas CTO

Des outils de choix pour soutenir l'expansion à l'international

Grâce aux fonctionnalités de Magento Commerce et de Adyen, Zadig & Voltaire a pu accélérer son expansion à l'international. Outre la simplicité au moment de créer de nouvelles boutiques en ligne permise par Magento, la marque de prêt-à-porter de luxe a pu compter sur Adyen pour activer la localisation des moyens de paiement au niveau des différents pays.

SoFort en Allemagne, MultiBanco au Portugal, iDeal au Pays-Bas, WeChat et AliPay en Chine… 'Il était fondamental pour notre croissance que les clients se sentent à l'aise au moment de passer commande. Cela a été un vrai plus de ne pas avoir à les développer en interne', confie le CTO de Zadig & Voltaire. Adobe et Adyen sont des partenaires avec lesquels on peut réellement croître : le support est réactif et à l'écoute, et les reporting du back-office sont faciles d'utilisation.'

Avec de tels partenaires, Jonathan Ribas est optimiste quant aux évolutions dans le monde du digital : 'L'objectif à l'avenir, c'est qu'il y ait de moins en moins de frictions au moment de l'achat, que la transparence et la sécurité soient des priorités. Les QR code notamment sont très prometteurs dans ce sens, et offrent beaucoup de possibilités. Le renforcement des équipes digitales de Zadig & Voltaire s'est fait dans cette optique, afin de rester à la pointe de la digitalisation des retailers.'

