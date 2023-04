Adyen N : signe un partenariat avec Secutix

Secutix, spécialiste des solutions digitales avancées pour le secteur de l'événementiel, annonce la signature d’un partenariat avec Adyen, la plateforme mondiale de technologie financière de choix des plus grandes entreprises. Secutix lance également sur le marché sa nouvelle solution de paiement interne, S-Pay. Basé sur la technologie Adyen, S-Pay est un système centralisé permettant le traitement de bout en bout du paiement des billets, disponible sur l’ensemble des canaux de vente et compatible avec toutes les méthodes de paiement.



La plateforme d'Adyen a été choisie en raison de son approche unifiée à l'international, qui permet aux acheteurs de billets - dans leur pays ou à l'étranger, de payer en utilisant leur moyen de paiement favori et en lequel ils ont confiance. Le processus de paiement sera ainsi plus facile et plus pratique pour les acheteurs de billets, quel que soit leur lieu de résidence.



La fraude sur les billets est l'un des plus grands défis auxquels est confronté le secteur de l'événementiel. Les deux entreprises technologiques ont donc développé la solution S-Pay pour résoudre de manière proactive les problèmes de paiement et détecter les tentatives de fraude à l'aide de l'IA d'Adyen.