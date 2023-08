par Samuel Indyk, Danilo Masoni et Toby Sterling

LONDRES/MILAN, 18 août (Reuters) - L'action du groupe néerlandais de paiements en ligne Adyen poursuit son repli vendredi pour atteindre un plus bas de plus trois ans, après avoir déjà chuté de 38,98% la veille à la suite de l'annonce de résultats semestriels en dessous des attentes.

L'action a brièvement rebondi dans les premiers échanges à la Bourse d'Amsterdam avant de perdre à nouveau du terrain et de céder 5,08% à 852,70 euros à 09h30 GMT, à son plus bas depuis avril 2020.

Le plongeon de jeudi - de loin le plus fort repli journalier jamais accusé par le groupe - s'explique par "des attentes qui étaient beaucoup trop élevées. Les analystes pensaient qu'Adyen prendrait beaucoup plus de parts de marché dans cet environnement difficile", indique Hannes Leitner, analyste chez Jefferies.

"Quand quelque chose comme ça se produit, où le multiple [de valorisation, ndlr] est en cause, cela crée généralement un mouvement de vente sur plusieurs jours".

Adyen a publié des résultats inférieurs aux attentes au premier semestre, un fait rare pour le groupe néerlandais coté depuis 2018. La concurrence en Amérique du Nord, où ses rivaux baissent les prix, a freiné la croissance du chiffre d'affaires et les coûts à l'embauche ont pesé sur la marge.

Sur la seule journée de jeudi, Adyen a vu sa capitalisation boursière fondre de 17,8 milliards d'euros.

"Sa valorisation était franchement bien supérieure à celle de ses concurrents et cela ne posait pas de problème tant que les choses allaient bien", observe Marco Simion, gérant chez la société suisse de gestion d'actifs ZEST.

Les résultats du premier semestre d'Adyen ont "montré des fissures dans ses perspectives de croissance", ajoute-t-il. "Est-ce que la réaction de marché a été justifiée ? Probablement, étant donné la prime de valorisation élevée par rapport à ses concurrents".

Selon un trader européen en actions, qui n'a pas souhaité être cité, il y a eu des ordres de vente sur l'action Adyen à n'importe quel prix, ce qui lui fait évoquer une "vente apocalyptique". Près d'un million d'actions ont changé de mains, le plus gros volume journalier depuis septembre 2020.

La tourmente a touché aussi les concurrents Nexi et Worldline. Nexi recule encore vendredi de plus de 1% après avoir cédé la veille 3,6%. Lanterne rouge du CAC 40, Worldline abandonne 2,6% après un recul de 3,5% jeudi.

Certains analystes avaient signalé avant la publication des résultats d'Adyen la probabilité d'une performance sous les attentes alors que le secteur souffre des taux d'intérêt élevés.

Mais en dépit de la valorisation élevée, le consensus des analystes était largement optimiste. Selon des données de Refinitiv, 17 analystes avaient une recommandation à "achat" sur le titre, 12 à "conserver" et seulement 4 à "vendre" avant la publication des résultats.

Le PDG D'Adyen, Pieter van der Does, s'est montré confiant en dépit de la tourmente boursière.

"Nous fonctionnons sur une base de coût au plus bas, nous pourrions donc participer à la guerre des prix, mais nous ne pensons pas que ce soit la bonne stratégie", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec des analystes après l'annonce des résultats. (Reportage Samuel Indyk et Elizabeth Howcroft à Londres, Danilo Masoni à Milan, et Toby Sterling à Amsterdam; rédigé par Dhara Ranasinghe; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)