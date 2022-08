Adyen dévisse : la performance opérationnelle déçoit

Adyen chute de 10,60% à 1615,40 euros, les résultats du premier semestre étant ressortis sous les attentes. Le spécialiste des paiments a pourtant vu son bénéfice net progresser de 38% à 282,1 millions d'euros et son Ebitda de 31% à 356,3 millions d'euros. Ce dernier est cependant ressorti sous le consensus s'élevant à 383,5 millions d'euros. Adyen affiche une marge d'Ebitda de 58,6% contre 61,3%, un an auparavant. Le marché visait 62,3%.



Elle a notamment été pénalisée par la hausse des coûts de déplacement et des évènements, qui avaient chuté pendant le Covid.



Les revenus ont augmenté de 37% à 608,5 millions d'euros pour des volumes traités en progression de 60% à 345,8 milliards d'euros.