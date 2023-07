Adyen : en net repli à Amsterdam, UBS n'est plus à l'achat

Le titre Adyen évolue en net repli mercredi à la Bourse d'Amsterdam, victime d'une dégradation de recommandation d'UBS.



Vers 12h00, l'action de la 'fintech' néerlandaise recule de 2,7%, signant la plus forte baisse de l'indice AEX.



Dans une note diffusée dans la matinée, UBS indique avoir dégradé son conseil sur la valeur à 'neutre' contre 'acheter' auparavant, avec un objectif de cours toutefois rehaussé de 1600 à 1641 euros.



Le bureau d'études explique s'inquiéter de possibles révisions à la baisse des prévisions du consensus en raison du ralentissement du secteur du commerce électronique, qui s'accompagne selon lui d'une concurrence de plus en plus féroce sur le marché du paiement.



