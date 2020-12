Adyen : signe un contrat avec Hungry Jack's

La société néerlandaise Adyen va se charger des paiements de la chaîne de restauration rapide australienne Hungry Jack's, a déclaré le groupe.



Dans un communiqué, la société a annoncé qu'elle améliorera la flotte de terminaux sur les points de vente de la chaîne de restaurants et aidera à unifier ses canaux en magasin et de commerce électronique, ce qui permettra de réaliser des économies.



Hungry Jack's, la franchise australienne de Burger King, compte plus de 440 restaurants.



