AMSTERDAM, 17 août (Reuters) - Le titre Adyen NV cédait plus de 20% jeudi, après que l'entreprise néerlandaise de paiement en ligne a fait état pour le premier semestre d'un bénéfice en-dessous des attentes des analystes et de ses propres objectifs.

A la Bourse d'Amsterdam, l'action perdait 21,60% à 1.154 euros à 8h13 GMT. Son rival français Worldline reculait de 3,20% dans son sillage.

Adyen, qui fournit des services de paiement à de nombreuses plateformes en ligne, dont Netflix, Meta, Microsoft ou encore Spotify, attribue ses résultats à une croissance plus lente en Amérique du Nord et des coûts d'embauche continus.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) du premier semestre s'élève à 320 millions d'euros, soit une baisse de 10% par rapport à l'année précédente. Les analystes tablaient sur 386 millions d'euros, selon les données de Refinitiv.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 21% pour atteindre 739 millions d'euros, alors qu'Adyen prévoyait une croissance de plus de 25% à moyen terme.

"Dans certains domaines, l'activité a progressé à un rythme plus faible que prévu", ont déclaré les dirigeants de la société dans une lettre aux actionnaires. "C'est le cas de notre chiffre d'affaires net en Amérique du Nord, qui a joué un rôle de plus en plus important au cours des dernières années."

L'entreprise a également cité la concurrence aux États-Unis, où elle est notamment en compétition avec PayPal.

La marge d'Ebitda d'Adyen est passée de 59% à 43%, ce qui, selon l'entreprise, est principalement dû à l'augmentation des coûts salariaux en raison de l'embauche de personnel supplémentaire.

Une baisse similaire de la marge a entraîné un mouvement de vente sur les actions d'Adyen lorsque la société a publié ses résultats annuels en février.

"Nous sommes confiants dans les avantages à long terme de la constitution accélérée de notre équipe et acceptons consciemment son impact à court terme", a déclaré l'entreprise néerlandaise jeudi.

Adyen a maintenu ses objectifs à moyen terme, à savoir une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 25% et une amélioration de la marge d'Ebitda, qui devrait atteindre 65% à long terme.

