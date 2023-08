La chute de près de 40 % des actions de la société néerlandaise de traitement des paiements Adyen NV jeudi a troublé les investisseurs, qui s'inquiètent de plus en plus de son évaluation et d'une guerre des prix.

La chute des actions d'Adyen "s'explique par le fait que les attentes étaient beaucoup plus élevées. Les analystes pensaient qu'Adyen prendrait beaucoup plus de parts dans cet environnement de marché difficile", a déclaré Hannes Leitner, analyste des actions chez Jefferies.

"Lorsque quelque chose comme cela se produit, où le multiple est remis en question, cela crée généralement quelques jours de vente. Selon Refinitiv Datastream, Adyen avait une valeur d'entreprise de 43 fois ses bénéfices de base sur 12 mois, sur la base du cours de clôture de jeudi et de la dernière publication des bénéfices. Ce chiffre est à comparer aux 12,7 fois de son rival français Worldline et aux 8,8 fois de l'italien Nexi.

Adyen a publié des résultats qui ont manqué les attentes, un dérapage rare depuis son entrée en bourse en 2018. La concurrence en Amérique du Nord, où les rivaux ont réduit leurs prix, a ralenti la croissance de son chiffre d'affaires et les coûts d'embauche ont pesé sur les marges.

Si cela a déclenché la chute initiale du cours de l'action, la vente s'est accélérée au fil de la séance, effaçant 17,8 milliards d'euros (19,3 milliards de dollars) de la capitalisation boursière d'Adyen à la clôture, sa plus forte baisse d'actions en une journée.

"Sa valorisation était franchement bien supérieure à celle de ses concurrents et cela ne posait pas de problème tant que les choses allaient bien", a déclaré Marco Simion, gestionnaire de fonds senior chez le gestionnaire d'actifs suisse ZEST SA, qui ne possède pas d'actions d'Adyen.

"L'échec d'aujourd'hui a montré des fissures dans ses perspectives de croissance. La réaction du prix de l'action était-elle justifiée ? Probablement, étant donné la prime d'évaluation élevée par rapport à ses concurrents".

Un négociant en actions européen, qui a demandé à ne pas être nommé, a noté qu'il y avait des ordres de vente d'actions Adyen à n'importe quel prix et a parlé de "vente de l'apocalypse". Près d'un million d'actions ont été échangées, ce qui représente le plus gros volume de transactions quotidiennes depuis septembre 2020.

Les actions de Nexi et de Worldline ont été touchées par les retombées, mais ont mieux résisté, chutant chacune d'environ 3,5 % jeudi.

Les données de Crowding de Citigroup ont montré que le positionnement des investisseurs dans Adyen était léger avant les résultats et qu'une surprise négative sur les bénéfices était attendue. UBS avait un point de vue similaire, disant que de nombreux investisseurs s'attendaient déjà à un résultat négatif.

Les investisseurs commençaient déjà à se méfier du secteur d'Adyen, qui a été secoué par des taux d'intérêt plus élevés.

Le financement total de la fintech dans la région EMEA s'est élevé à 11 milliards de dollars au premier semestre de l'année, soit moins de la moitié des 27 milliards de dollars observés au second semestre 2022, selon KPMG.

Son concurrent privé Stripe a levé des fonds en mars à une valorisation inférieure de près de 50 % à ce qu'elle était deux ans plus tôt.

Malgré des valorisations tendues, les analystes se sont montrés optimistes à l'égard d'Adyen. Selon les données de Refinitiv, 17 analystes ont évalué Adyen à "acheter", 12 à "conserver" et 4 à "vendre" avant l'annonce des résultats.

Le PDG Pieter van der Does est resté confiant. Nous fonctionnons au coût le plus bas, nous pourrions donc participer à la bataille des prix, mais nous ne pensons pas que ce soit la bonne stratégie", a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique avec les analystes après la publication des résultats. (1 $ = 0,9198 euro) (Reportage de Samuel Indyk et Elizabeth Howcroft à Londres, Danilo Masoni à Milan, et Toby Sterling à Amsterdam ; Rédaction de Dhara Ranasinghe ; édition de Alun John et Cynthia Osterman)