Les actions d'Adyen étaient jeudi en passe de récupérer les pertes subies lors de la déroute d'août 2023, les bénéfices du second semestre, supérieurs aux attentes, ayant contribué à redonner la faveur des investisseurs à l'entreprise néerlandaise de traitement des paiements.

Les actions d'Adyen ont atteint leur niveau le plus bas depuis plus de trois ans en août, dans une chute qui a effacé près de 18 milliards d'euros (19 milliards de dollars) de sa capitalisation boursière après que les faibles bénéfices aient suscité des inquiétudes quant à sa valorisation et à une guerre des prix dans le secteur.

"Adyen revient rapidement dans la catégorie des valeurs à posséder absolument", a écrit James Goodman, analyste chez Barclays. "Après le résultat positif du second semestre, l'objectif de marge semble facilement réalisable et nous nous attendons à ce que le débat se déplace vers l'ampleur de la hausse".

L'action a progressé de plus de 21 % sur la journée à l'indice AEX d'Amsterdam et de 139 % par rapport à son niveau le plus bas en octobre, lorsque les actions ont prolongé leurs pertes dans le cadre d'un effondrement de l'ensemble du secteur. Son concurrent italien Nexi a progressé de 1,5 %.

Hannes Leitner, analyste chez Jefferies, a déclaré que l'augmentation du prix des actions d'Adyen jeudi était due à un soulagement, les investisseurs devenant positifs à propos de 2024 et interprétant la chute du deuxième trimestre de l'année dernière comme un événement ponctuel.

"Vous devez garder à l'esprit la valeur de rareté", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il y a peu d'entreprises à grande échelle qui se développent au rythme d'Adyen. "Les gens veulent posséder ce produit.

(article rédigé par Danilo Masoni, complété par Elizabeth Howcroft ; rédaction : Amanda Cooper et Jane Merriman)