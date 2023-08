(Alliance News) - Le FTSE 100 de Londres a prolongé sa série de pertes à cinq jours jeudi, les inquiétudes persistantes sur les taux d'intérêt continuant à freiner l'enthousiasme.

Un grand nombre d'actions qui sortent de leur dividende ont également maintenu l'indice londonien des grandes capitalisations sous contrôle.

À Amsterdam, les yeux étaient rivés sur les actions de la société de paiement Adyen, qui a chuté après avoir publié des résultats semestriels plus faibles.

L'indice FTSE 100 a perdu 46,67 points, soit 0,6 %, à 7 310,21. Le FTSE 250 a perdu 224,71 points, soit 1,2%, à 18 356,07, et l'AIM All-Share a perdu 7,72 points, soit 1,0%, à 740,12.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,6% à 728,67, le Cboe UK 250 a chuté de 1,3% à 16 117,15, bien que le Cboe Small Companies ait terminé en hausse de 0,4% à 13 598,12.

En Europe, le CAC 40 à Paris a perdu 0,9 % et le DAX 40 à Francfort 0,7 %.

À New York, l'indice Dow Jones était en baisse de 0,1 % au moment de la clôture des marchés européens. Le S&P 500 était également en baisse de 0,1 %, tandis que le Nasdaq Composite accusait un recul plus marqué de 0,5 %.

La livre était cotée à 1,2746 USD à l'heure de la clôture des marchés boursiers londoniens jeudi, en baisse par rapport à 1,2750 USD mercredi. L'euro s'est établi à 1,0872 USD, en baisse par rapport à 1,0906 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait à 146,06 yens, contre 145,77 yens.

"Les marchés boursiers mondiaux restent en retrait. Les rendements obligataires continuent d'augmenter, ce qui déstabilise les investisseurs et diminue l'attrait des actions après une année généralement positive jusqu'à présent. Les signes de peur sont omniprésents, de l'augmentation du Vix à la hausse du ratio put/call, et pour l'instant les acheteurs sont rares", a commenté Chris Beauchamp, analyste chez IG.

Les responsables de la Fed continuent de voir des risques "significatifs" de hausse de l'inflation et ont suggéré que de nouvelles augmentations des taux d'intérêt pourraient être nécessaires, selon les minutes de la dernière réunion du FOMC jeudi.

Lors de cette réunion, la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base supplémentaires pour les porter entre 5,25 % et 5,50 %, soit le niveau le plus élevé depuis plus de vingt ans.

Le compte rendu a également montré que le fossé entre les faucons et les colombes de la banque centrale se creusait, certains s'inquiétant plus que d'autres de l'impact à retardement du resserrement de la politique monétaire.

"Presque tous les participants à la réunion étaient apparemment favorables à la hausse des taux. Cependant, ceux qui étaient contre ont dit qu'ils pensaient que le comité pourrait sauter une hausse et attendre de voir comment les augmentations précédentes ont eu un impact sur les conditions économiques.

Russ Mould, analyste chez AJ Bell, a commenté : "Les minutes de la dernière réunion de la Fed ont jeté un chat parmi les pigeons en indiquant des risques de hausse de l'inflation qui pourraient nécessiter d'autres hausses de taux. Nous avons l'impression d'être dans un va-et-vient constant entre les banques centrales et les marchés, les premières devant constamment désabuser les seconds de l'idée que le cycle de hausse des taux est arrivé à son terme."

La prochaine date importante dans l'agenda en ce qui concerne la politique monétaire américaine est le symposium de politique économique de Jackson Hole, qui débute jeudi.

À Londres, l'assureur Hiscox a baissé de 2,6 %, la société de jeux Entain de 5,1 % et le constructeur de maisons Berkeley de 3,4 %, les trois sociétés ayant perdu leur dividende. Elles ont été parmi les moins performantes du FTSE 100, les nouveaux acheteurs de leurs actions n'ayant plus droit au dernier paiement.

Ailleurs, Bank of Georgia a fait un bond de 14 %. Le prêteur basé à Tbilissi a déclaré que le bénéfice du premier semestre 2023 a bondi de 38 % pour atteindre 709,9 millions de GEL, soit environ 215,3 millions de GBP, contre 516,1 millions de GEL un an plus tôt. Le bénéfice avant l'impôt sur le revenu et les éléments exceptionnels a augmenté de 41 %, passant de 573,7 millions de GEL à 807,5 millions de GEL.

La banque a déclaré un dividende intérimaire de 3,06 GEL, en hausse de 65 % par rapport à 1,85 GEL l'année précédente. En outre, son conseil d'administration a approuvé un programme de rachat d'actions de 62 millions de GEL, qui devrait débuter plus tard dans l'année.

Kin & Carta a augmenté de 26 %, après avoir déclaré que ses bénéfices devraient dépasser les prévisions du marché pour l'exercice clos le 31 juillet.

Le bénéfice d'exploitation ajusté pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 17,9 et 18,4 millions de livres sterling, soit 11 à 14 % de plus que les attentes du marché. Kin & Carta a déclaré que cela reflétait "un modèle d'exploitation réaligné avec une base de coûts plus faible et une efficacité opérationnelle améliorée".

À Amsterdam, l'histoire du jour a été celle d'Adyen, qui a chuté de 38 %, réduisant de plusieurs milliards sa valeur boursière.

Elle a déclaré que les revenus du premier semestre 2023 ont chuté de 78 % à 853,6 millions d'euros, contre 3,95 milliards d'euros l'année précédente. Toutefois, les recettes nettes, qui excluent les coûts encourus par les institutions financières, ont augmenté de 21 % en glissement annuel pour atteindre 739,1 millions d'euros.

En revanche, son Ebitda a chuté de 10 % à 320,0 millions d'euros, ce qu'Adyen a mis sur le compte des augmentations de salaires.

L'une des actions technologiques qui a brillé est Cisco, en hausse de 4,1 % à New York.

Le fournisseur de réseaux informatiques a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 16 % au cours du quatrième trimestre, clos le 29 juillet, pour atteindre 15,20 milliards de dollars, contre 13,10 milliards de dollars.

Le bénéfice net a augmenté de 41 %, passant de 2,82 milliards de dollars à 3,96 milliards de dollars. Le bénéfice net de base par action est passé de 0,68 USD à 0,97 USD.

Pour l'ensemble de l'année, les recettes ont augmenté de 11 %, passant de 51,56 milliards d'USD à 57,00 milliards d'USD. Le bénéfice net a augmenté de 6,8 %, passant de 11,81 milliards USD à 12,61 milliards USD. Le bénéfice net de base par action pour l'année est passé de 2,83 USD à 3,08 USD.

"L'année écoulée a été une année charnière pour Cisco, avec des performances record à la fois pour l'ensemble de l'année et pour le quatrième trimestre", a déclaré Chuck Robbins, président et directeur général de l'entreprise. "Nous constatons une demande solide de la part des clients, nous gagnons des parts de marché et nous innovons dans des domaines clés tels que l'IA, la sécurité et le cloud. Cette dynamique nous donne confiance dans notre capacité à saisir les nombreuses opportunités à venir."

Le pétrole Brent était coté à 84,68 USD le baril jeudi en fin de journée à Londres, en baisse par rapport à 84,83 USD mercredi en fin de journée. L'or était coté à 1 893,44 USD l'once, en forte baisse par rapport à 1 902,61 USD.

Le calendrier économique de vendredi prévoit une lecture de l'inflation dans la zone euro à 1000 BST, après les données des ventes au détail au Royaume-Uni à 0700 BST.

Dans l'agenda des entreprises locales, la société de matériaux de construction Kingspan Group publie ses résultats semestriels.

