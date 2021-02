Rêves de croissance : Ecosa et le plugin de paiement Adyen pour PrestaShop

Ecosa rêve en grand et à échelle planétaire. Fabricant de matelas haut de gamme depuis 2015, cet e-commerçant australien s'est donné pour mission de transformer la vie de millions de personnes en leur offrant un sommeil de qualité. Une intégration simplifiée entre la solution de paiement Adyen et la plateforme e-commerce de PrestaShop a permis à Ecosa de concrétiser ses rêves de croissance.

Le secret des intégrations e-commerce

L'intégration d'Ecosa avec Adyen et PrestaShop ressemble un peu à une histoire du soir. Ecosa cherchait une nouvelle plateforme e-commerce ainsi qu'une solution de paiement complémentaire. La marque est donc partie en quête de la solution idéale.

Ecosa s'appuyait déjà sur une très bonne équipe de développeurs, et l'entreprise avait une idée précise de ce qu'elle recherchait : une solution de paiement stable et évolutive à l'international ainsi qu'une plateforme e-commerce dotée d'une API claire et ouverte. La bonne combinaison devait permettre à Ecosa de personnaliser les fonctionnalités selon ses besoins, d'optimiser son taux de conversion et de favoriser sa croissance internationale.

« Il nous a fallu du temps pour être sûrs de choisir la plateforme qui répondait à nos besoins », explique Ringo Chan, fondateur et directeur d'Ecosa.

L'équipe technique d'Ecosa a donc mené des recherches et évalué toutes les options disponibles avant d'identifier la combinaison gagnante. Certains concurrents proposaient des solutions trop simples, trop complexes ou bien trop chères. Il fallait trouver un juste milieu : la combinaison d'Adyen et de PrestaShop était la solution parfaite.

PrestaShop propose une plateforme épurée avec une API ouverte qui permet à l'équipe technique d'Ecosa de s'adapter et de construire facilement ce dont elle a besoin. Grâce à la solution de paiement d'Adyen, Ecosa peut offrir à ses clients une expérience d'achat fluide à l'aide d'une seule et même plateforme, quel que soit le canal, l'appareil utilisé ou le marché.

« Nous avons choisi Adyen en raison des possibilités de croissance. »

« En outre, cette solution nous évite de devoir compter sur plusieurs partenaires pour les différentes étapes de paiement. La plateforme centralisée d'Adyen nous permet de contrôler l'ensemble du processus de paiement, et c'est justement cette idée qui nous a séduits. De cette façon, tout est plus simple : si un problème survient, nous sommes aux commandes pour le résoudre. » ajoute M.Chan.

La solution de paiement d'Adyen s'est intégrée très facilement à la plateforme e-commerce de PrestaShop grâce à un simple plugin et à l'assistance d'Adyen. Il n'a pas fallu longtemps pour que la boutique en ligne d'Ecosa soit opérationnelle sur Prestashop avec les paiements gérés par Adyen, et le marque a pu bénéficier de toute une série d'avantages :

Grâce au plugin pour PrestaShop d'Adyen, Ecosa peut accepter les cartes de crédit et les moyens de paiement locaux sur son site PrestaShop.

Les clients ne sont plus redirigés vers un site internet externe pour effectuer leur paiement.

Les données sensibles des porteurs de carte sont enregistrées de façon sécurisée, ce qui réduit les exigences de conformité issues de la norme PCI DSS.

Le plugin permet l'utilisation des informations de paiement enregistrées ainsi que l'authentification native 3D Secure 2.

« L'équipe d'Adyen nous a vraiment aidés et s'est montrée très efficace », affirme M. Chan. « Quand nous lui posons une question, elle nous répond en moins de deux heures. Adyen se positionne en tant que partenaire et non comme un simple fournisseur. »

L'équipe gagnante de l'expansion mondiale

Le marché mondial du matelas est un secteur compétitif en pleine expansion. Doté d'un potentiel important, ce marché devrait connaître une croissance de 14,36 milliards de dollars entre 2020 et 2024. Devant cette opportunité, Ecosa affiche de grandes ambitions et pense de façon stratégique. Tout comme Adyen, le commerçant australien sait que le secret d'une bonne croissance réside dans son caractère durable et qu'il doit donc miser sur une expérience client de qualité et sur des processus évolutifs.

« Ecosa se développe rapidement, mais nous ne comptons sur aucun financement », souligne M. Chan. « Notre entreprise se développe naturellement, et nous voulons maintenir une croissance saine. »

Qu'il s'agisse d'accélérer les délais de livraison ou de proposer des produits plus écologiques, l'entreprise australienne teste et affine continuellement son offre pour mieux répondre aux besoins de sa clientèle. La mousse des matelas Ecosa ne contient aucun produit chimique nocif et les articles retournés par les clients sont revendus par des organisations caritatives qui conservent l'intégralité des bénéfices.

Dès le départ, l'équipe d'Ecosa savait qu'elle avait besoin d'un partenaire de paiement capable de répondre à ses objectifs de croissance. L'entreprise australienne compte sur Adyen pour assurer la pérennité de sa stratégie de croissance grâce à des paiements fluides et évolutifs qui fonctionnent dans la plupart des pays du monde.

« Au départ, notre objectif était d'atteindre entre 80 et 100 millions de dollars en deux ans. Dans cette optique, les indicateurs auxquels nous n'accordions pas vraiment d'importance ont vite pris une place prépondérante, à savoir le taux de réussite des paiements, le taux d'approbation des cartes de crédit ou encore la vitesse de la transaction », explique M. Chan.

Alors que les ventes sont bien au delà des attentes initiales et continuent sur cette lancée, l'objectif de croissance d'Ecosa a déjà évolué. La marque s'est récemment lancée un nouveau défi : atteindre le chiffre de 150 millions de dollars en deux ans.

Après son lancement en Australie en 2015, Ecosa s'est étendue à Hong Kong et en Nouvelle-Zélande (2016), puis aux États-Unis (2017) et au Canada (2019). L'entreprise est sur la bonne voie pour réaliser ses rêves de croissance à échelle mondiale et compte bien continuer sur la même dynamique. Grâce à Adyen, Ecosa peut proposer à ses clients des options de paiement locales et internationales, notamment Alipay, China Union Pay et WeChat Pay. En outre, la marque peut ajuster les paramètres de risque en fonction des régions.

« En nous permettant de proposer des moyens de paiement locaux, Adyen nous offre la possibilité d'étendre et de développer notre activité beaucoup plus facilement. »

« WeChat est indispensable pour pénétrer le marché de Hong Kong, et Adyen nous a permis d'ajouter facilement ce moyen de paiement aux options proposées. Nous n'avons pas eu besoin de nous déplacer, de faire des démarches ou de disposer de ressources locales. Grâce à Adyen, nous avons pu nous connecter directement à ce moyen de paiement. » explique M.Chan.

Un sommeil serein grâce à un taux de conversion optimisé

Lorsqu'il s'agit d'optimiser les ventes en ligne, la vitesse et la fiabilité sont aussi primordiales qu'une bonne nuit de sommeil. Selon M. Chan, la solution de paiement d'Adyen offre à Ecosa le niveau de contrôle nécessaire pour proposer une expérience transparente, générer un taux d'approbation plus élevé et maintenir une plateforme stable.

« Nous voulions être en mesure d'optimiser chaque détail, de prévenir la fraude et d'avoir un maximum de contrôle sur les transactions », souligne M. Chan.

Après seulement trois mois de partenariat avec Adyen et PrestaShop, les taux d'autorisation d'Ecosa ont augmenté de 1,5 %. Grâce à cela, ainsi qu'à l'augmentation des achats en ligne pendant la pandémie, les ventes ont enregistré une hausse de 200 %. La solution RevenueProtect d'Adyen adopte une approche basée sur les données pour bloquer les tentatives de fraude tout en reconnaissant les clients légitimes et fidèles. Afin d'augmenter sont taux de conversion, Ecosa a effectué des A/B tests pour identifier le schéma de lutte contre la fraude le plus efficace.

« Lors de leurs achats, certains clients peuvent être pressés. Prenons l'exemple d'un client qui est dans le métro et qui doit descendre au prochain arrêt : si votre site met trop de temps à processer la transaction, il ne finalisera probablement pas son achat sur votre site. La vitesse de traitement est donc extrêmement importante », affirme M. Chan.

« Avec Adyen, nous pouvons améliorer le taux d'approbation des transactions par carte de crédit, accélérer le processus de paiement et garantir que tous les rouages de la transaction sont optimisés, notamment en cas de fraude. »

Des rêves de croissance devenus réalité

Ecosa prévoit de s'implanter au Japon dans quelques mois, mais aussi d'augmenter sa part de marché aux États-Unis et au Canada. Cette expansion s'inscrit dans un objectif plus large : atteindre 150 millions de dollars de chiffre d'affaires en deux ans.

M. Chan souhaite continuer à s'appuyer sur Adyen pour permettre cette expansion. En outre, il a choisi Adyen comme partenaire de paiement pour Spacewhite, sa deuxième entreprise. Spécialisée dans la vente en ligne de produits ménagers 100 % naturels et respectueux de l'environnement, cette entreprise s'est également engagée à réduire ses déchets plastiques et à soutenir les associations caritatives. Le parcours d'Ecosa a permis à M. Chan de découvrir toute l'étendue des possibilités que permet la mise en place d'une structure d'entreprise appropriée et des bons processus métier.

« Grâce à Ecosa, j'ai appris qu'il est permis d'être ambitieux et d'avoir des idées pour aider les autres. Si vous n'êtes pas milliardaire, vous pouvez penser que vous n'avez pas vraiment les moyens de vous rendre utile. Mais en réalité, si vous avez mis en œuvre une structure d'entreprise adéquate, vous pouvez apporter votre contribution bien au-delà de ce que vous imaginez.

M. Chan conclut : « nous voulons qu'Ecosa soit une entreprise qui permette non seulement à nos clients d'avoir un sommeil de qualité, mais qui dispose également de la bonne structure pour apporter sa contribution à plus grande échelle. »

