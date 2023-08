AECOM est un fournisseur mondial de services professionnels de conseil en infrastructure pour les gouvernements, les entreprises et les organisations à travers le monde. La société opère à travers trois segments : Amériques, International, et AECOM Capital (ACAP). Le secteur Amériques offre des services de planification, de consultation, de conception architecturale et technique, de construction et de gestion de programmes à des clients commerciaux et gouvernementaux aux États-Unis, au Canada et en Amérique latine dans des marchés finaux tels que le transport, l'eau, le gouvernement, les installations, l'environnement et l'énergie. Le segment International propose des services de planification, de conseil, de conception architecturale et technique et de gestion de programmes à des clients commerciaux et gouvernementaux en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les régions Asie-Pacifique sur des marchés finaux tels que le transport, l'eau, le gouvernement, les installations, l'environnement et l'énergie. Le segment ACAP investit principalement dans des projets immobiliers et les développe.

Secteur Construction et ingénierie