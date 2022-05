Basin Railway Constructors, LLC annonce les équipes d'ingénierie et de construction pour le projet de chemin de fer du bassin d'Uinta

Rio Grande Pacific Corporation, par l'intermédiaire de sa société de portefeuille du Groupe Rio Grande Pacific, Basin Railway Constructors, LLC (“BRC” ;), a annoncé qu'elle avait sélectionné les sociétés d'ingénierie et de construction pour l'ingénierie finale et la construction de l'Uinta Basin Railway, le chemin de fer de transport commun de 85 miles de long qui fournira le tout premier service ferroviaire de transport commun à la région de l'Uinta Basin, dans le nord-est de l'Utah’. La construction et l'exploitation du projet Uinta Basin Railway ont été autorisées par le Surface Transportation Board des États-Unis le 15 décembre 2021. Le chemin de fer desservira les industries minières, énergétiques, agricoles, de construction et manufacturières du bassin de l'Uinta. Le projet de chemin de fer a été lancé par la Seven County Infrastructure Coalition, une subdivision politique de l'État de l'Utah, en 2018. La tribu indienne Ute de la réserve Uintah et Ouray est un partenaire financier du chemin de fer. Les entreprises d'ingénierie et de construction qui ont été sélectionnées sont : AECOM assurera la conception finale du chemin de fer, à l'exclusion de ses tunnels. AECOM est le numéro 1 mondial des sociétés d'ingénierie (en termes de revenus) selon Engineering News-Record (ENR). Skanska-WW Clyde Joint Venture assurera la construction de la voie ferrée, à l'exception des tunnels. Skanska est le numéro 5 mondial des entreprises de construction selon ENR. WW Clyde est le plus grand entrepreneur local de génie civil lourd de l'État de l'Utah et a construit une partie importante des principales infrastructures de transport de l'Utah depuis 1926. Obayashi Corporation se chargera de la conception finale et de la construction des tunnels du chemin de fer’. Obayashi est la 15ème entreprise de construction au monde selon ENR et est reconnue mondialement pour son expertise en matière de tunnels. L'un des principaux critères de sélection pour RGPC était l'engagement d'AECOM, Skanska-Clyde et Obayashi à accorder une préférence d'embauche tribale et locale, et à inclure dans leurs équipes, dans la mesure du possible, les entreprises de construction et d'ingénierie situées dans le bassin de l'Uinta et dans les comtés de la Seven County Infrastructure Coalition.