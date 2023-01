Les jeunes d'Europe du Nord affluent à Malaga, en Espagne, pour travailler à distance

Aedas Homes a déclaré que ses ventes aux étrangers sur la Costa del Sol ont doublé l'année dernière, passant de 124 unités vendues en 2021 à 248 en 2022, tandis que Neinor Homes SA a déclaré qu'environ 40 % des jeunes qui prennent des loyers à long terme dans la ville depuis qu'ils ont lancé une division de location en 2020 étaient étrangers. Cela se compare à presque aucun client international ailleurs en Espagne.

Les achats de propriétés par des étrangers ont augmenté de 62% par rapport à l'année précédente dans la région d'Andalousie, qui comprend Malaga, au cours du premier semestre 2022, selon le Centre d'information statistique des notaires.

Le conseil municipal de Malaga a déclaré qu'une plateforme lancée en février 2021 pour aider les soi-disant nomades numériques, www.malagaworkbay.com, avait reçu plus de 160 000 visites à la fin de 2022.

Des millions de travailleurs ont été contraints de travailler depuis leur domicile pendant les lockdowns visant à freiner la propagation du COVID-19 en 2020 et de nombreuses entreprises ont permis à ce changement de devenir permanent - les employés découvrant qu'ils peuvent désormais travailler de n'importe où.Le PDG d'Aedas, David Martinez, a déclaré que le constructeur de maisons avait vu un pic de ventes à des personnes originaires de Pologne et de République tchèque, des pays ressentant la proximité de la guerre en Ukraine, ainsi que des Belges, des Français et des Nordiques.

"Je ne pense pas que ce soit juste la guerre", a déclaré Martinez à Reuters. "Je pense que c'est le fait que beaucoup de gens ont repensé à leur vie après COVID."

TECH HUB

Malaga s'efforce de se positionner comme un centre technologique capable d'attirer les talents étrangers plutôt que comme une simple passerelle vers les plages et les terrains de golf plus au sud. L'année dernière, le gouvernement local a supprimé un impôt sur la fortune qui obligeait les résidents et les non-résidents à payer un impôt sur le revenu pour l'argent détenu à l'étranger.

Cette politique porte ses fruits. Alphabet Inc., propriétaire de Google, a choisi la ville comme emplacement d'un centre européen de cybersécurité en raison du nombre de start-ups technologiques qui y sont déjà installées, selon le gouvernement espagnol.

Citigroup a annoncé en mars 2022 son intention d'ouvrir un hub pour les banquiers d'affaires juniors dans la ville, proposant ce qu'il a dit être "un meilleur équilibre entre le travail et la vie privée pour attirer les jeunes talents".

L'attrait de l'Europe du Sud pour les Européens du Nord a été amplifié par la pandémie, a déclaré à Reuters Borja Garcia-Egotexeaga, PDG de Neinor Homes, car les entreprises qui s'efforcent de conserver leurs meilleurs employés leur donnent la liberté de travailler sous des cieux plus cléments.

"Les entreprises en Europe pourraient envisager des mesures telles que la baisse du salaire ou le versement d'une rémunération moindre à ceux qui cherchent à travailler à distance depuis d'autres pays, car l'employé sera heureux d'avoir une certaine liberté", a-t-il déclaré.