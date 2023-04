Aedifica : Rapport annuel 2022 - 05/04/2023

En tant que promoteur et investisseur spécialisé dans l'immobilier de santé, Aedifica entend proposer des bâtiments durables et porteurs d'avenir, sans perdre de vue ce qui importe le plus pour nous : la qualité de vie de l'utilisateur final. Ce qui inclut tant les résidents que le personnel soignant. Notre objectif est de donner aux uns l'espace nécessaire pour recevoir des soins adaptés à leurs préférences, et de rendre la prestation de ces soins aussi facile et agréable que possible aux autres.

Plusieurs éléments favorisent la qualité de vie des utilisateurs de nos bâtiments. Or, qui de mieux pour en parler que les personnes qui y vivent, y travaillent ou celles qui les gèrent et les entretiennent jour après jour ? Jef, Sara, Martin, Saskia, Arto, Niko et Marloes vous l'expliqueront avec leurs propres mots.

les entendre, l'immobilier de santé se doit avant tout d'offrir un cadre de vie sûr et sécurisé à ses occupants. Un cadre qui leur permet d'y évoluer de manière aussi indépendante et digne que possible, en leur donnant l'espace nécessaire pour faire ce qui leur plaît. Dans cette optique, la situation, la conception et l'agence-

ment du bâtiment ont une influence décisive, de même que le recours aux technologies innovantes.

En lisant ces récits, je suis également frappé de voir à quel point nos établissements de soins sont des lieux de rencontre, des espaces créateurs de liens. Et ce, tant entre les résidents et le personnel soignant qu'avec la communauté locale dans laquelle les bâtiments s'inscrivent. Ce sentiment de connexion est vital pour le bien-être de tous. En tant que propriétaire, nous y contribuons en proposant des concepts qui répondent