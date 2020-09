Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Bruxelles > Aedifica SA AED BE0003851681 AEDIFICA SA (AED) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel estimé CHI-X - 15/09 11:30:07 102.9 EUR +0.29% 10:44 AEDIFICA : Deuxième accord-cadre avec Specht Gruppe pour le développement de 10 campus de soins en Allemagne - 10/09/2020 PU 10:39 AEDIFICA : Un site web à la hauteur de nos ambitions PU 10:39 AEDIFICA : Rapport financier de la période de douze mois 2019/2020 - 02/09/2020 PU Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Aedifica : Rapport financier de la période de douze mois 2019/2020 - 02/09/2020 0 15/09/2020 | 10:39 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET AEDIFICA Société anonyme Société immobilière réglementée publique de droit belge Siège : Rue Belliard 40 (bte 11), 1040 Bruxelles Numéro d'entreprise : 0877.248.501 (RPM Bruxelles) (la « Société ») Rapport financier intermédiaire Résultats de la période de douze mois au 30 juin 2020 EPRA Earnings* de 100,1 millions € au 30 juin 2020 (+39 % par rapport au 30 juin 2019), ou 4,00 €/action au 30 juin 2020 (+7 % par rapport au 30 juin 2019) Revenus locatifs atteignent 163,4 millions € au 30 juin 2020 (+38 % par rapport au 30 juin 2019) grâce la croissance du portefeuille Aedifica et Hoivatilat unissent leurs forces dans les pays nordiques : Aedifica acquiert Hoivatilat Oyj, un investisseur en immobilier de santé finlandais dont la stratégie est « build-and-hold », par le biais d'une offre publique d'achat volontaire, et entre sur les marchés finlandais et suédois Patrimoine immobilier* de 3,4 milliards € au 30 juin 2020, en hausse de 1.045 millions € par rapport au 30 juin 2019 (+45 %) 454 sites d'immobilier de santé avec près de 32.000 résidents, répartis sur six pays : 1.046 millions € en Belgique (78 sites) 610 millions € au Royaume-Uni (96 sites) 590 millions € en Allemagne (71 sites) 516 millions € en Finlande (153 sites) 426 millions € aux Pays-Bas (54 sites) 4 millions € en Suède (2 sites) Pipeline de 590 millions € d'acquisitions, de projets de construction et de rénovation Durée résiduelle moyenne des baux de 20 ans et taux d'occupation de 100 % Taux d'endettement de 50,1 % au 30 juin 2020 Premier placement réussi d'une obligation de 40 millions € dans le cadre du Sustainable Finance Framework Distribution d'un dividende intérimaire sur les douze premiers mois de l'exercice prolongé (3,00 € brut par action, une augmentation de 7 % par rapport au dividende de l'exercice 2018/2019) Prévision pour l'exercice prolongé jusqu'au 31 décembre 2020 : dividende brut proposé (après déduction du dividende intérimaire susmentionné) de 1,60 € par action

Indicateur alternatif de performance (Alternative Performance Measure - APM) au sens des orientations ESMA (European Securities and Market Authority) du 5 octobre 2015. Aedifica utilise depuis de nombreuses années dans sa communication financière des APM au sens des orientations édictées par l'ESMA. Certains de ces APM sont recommandés par l'Association Européenne des Sociétés Immobilières Cotées (European Public Real Estate Association - EPRA), d'autres ont été définis par le secteur ou par Aedifica dans le but d'offrir au lecteur une meilleure compréhension de ses résultats et de ses performances. Les APM repris dans ce rapport financier intermédiaire sont identifiés par un astérisque (*). Les indicateurs de performance qui sont définis par les règles IFRS ou par la loi ne sont pas considérés comme des APM. Ne le sont pas non plus les indicateurs qui ne sont pas basés sur des rubriques du compte de résultats ou du bilan. Les APM sont définis, commentés et rapprochés avec le poste, le total ou le sous-total des états financiers le plus pertinent à cet effet dans la note annexe 15 des états financiers consolidés résumés ci-après. 1/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Rapport de gestion intermédiaire 1. Résumé de l'activité depuis le 1er juillet 2019 En tant qu'entreprise très proche du secteur de la santé, Aedifica se sent étroitement liée aux résidents de ses établissements de soins de santé et aux équipes qui prennent soin d'eux. Aedifica tient à remercier le personnel soignant pour son travail exceptionnel durant la pandémie Covid-19. Le groupe a déjà pris un certain nombre de mesures pour soutenir le personnel soignant et les occupants de ses établissements et continuera à voir ce qu'il est possible de faire pour les soutenir. Malgré la pandémie, Aedifica obtient à nouveau de bons résultats et le groupe a davantage renforcé sa position de référence sur le marché européen de l'immobilier de santé coté en bourse. L'action Aedifica a été incluse dans le BEL 20, l'indice de référence d'Euronext Brussels, et l'expansion internationale du groupe s'est poursuivie sans relâche grâce aux nombreuses acquisitions et réalisations qui ont eu lieu ces derniers mois. COVID-19 Après le déclenchement de la pandémie de Covid-19, Aedifica a pris plusieurs mesures en vue d'assurer la continuité de ses activités tout en protégeant la santé et le bien-être de toutes ses parties prenantes. Le télétravail est devenu la norme pour l'équipe Aedifica, tandis que les équipes opérationnelles restent en contact étroit avec les locataires. La pandémie n'a pas eu d'impact matériel sur les résultats du Groupe au 30 juin. Les établissements de soins résidentiels d'Aedifica restent entièrement opérationnels malgré - et en partie à cause de - les mesures de protection strictes. L'impact du Covid-19 sur le taux d'occupation fait l'objet d'un suivi permanent, mais les paiements locatifs restent stables et rien n'indique à ce jour que l'éventuelle surmortalité » compromettrait la capacité de paiement locatif des opérateurs. En outre, les autorités (locales) de différents pays ont approuvé des programmes d'aide visant à couvrir d'éventuels coûts supplémentaires pour les opérateurs de soins découlant des mesures Covid-19. Dans les crèches finlandaises d'Aedifica, le taux d'occupation avait fortement baissé pendant le confinement. La rentrée scolaire à la mi-août a un impact positif sur le taux d'occupation, ce qui a permis de le ramener au niveau habituel (les crèches ne représentent que 7 % des loyers contractuels annuels). Le marché des investissements reste actif, les caractéristiques fondamentales de l'immobilier de santé (vieillissement, consolidation, financement public) restent en effet intactes et se voient même éventuellement renforcées par la crise actuelle. Aedifica analyse un certain nombre de nouvelles opportunités d'investissement et bien que le rythme d'investissement ait été ralenti par la pandémie, le Groupe a annoncé et réalisé une série de nouveaux investissements depuis juillet. De plus, les travaux sur les chantiers de projets de développement d'Aedifica s'effectuent à nouveau à pleine capacité dans les six pays où le Groupe est actif. EXPANSION EUROPEENNE Moins d'un an après son entrée sur le marché britannique en février 2019, Aedifica a réitéré ses ambitions internationales en reprenant Hoivatilat (voir section 3.1 ci-après), un investisseur finlandais en immobilier de santé actif en Finlande et en Suède. Compte tenu du track record d'Aedifica en matière de croissance internationale et du succès de la stratégie « build-and-hold » de Hoivatilat, cette transaction majeure constitue une excellente base pour la croissance future du Groupe en Europe du Nord et pour l'ancrage d'Aedifica en tant que référence dans le secteur de l'immobilier de santé européen coté. 2/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Les ambitions internationales d'Aedifica ne se sont pas seulement manifestées par la reprise en Europe du Nord. Au cours des douze premiers mois de l'exercice en cours (prolongé jusqu'au 31 décembre 2020), le Groupe a annoncé ou réalisé environ 527 millions € d'investissements sur 55 sites d'immobilier de santé en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Finlande. En outre, 22 projets issus du pipeline d'investissement ont été achevés pour un montant d'environ 116 millions € dans les six pays où Aedifica opère. Tous les investissements réalisés au cours des derniers mois ont fait croître le portefeuille immobilier d'Aedifica à 454 sites pour une capacité de près de 32.000 résidents. La juste valeur des immeubles de placement en exploitation1 a augmenté d'environ 924 millions € (+41 %) pour atteindre 3.193 millions € (contre 2.270 millions € au début de l'exercice). Par ailleurs, le Groupe a au 30 juin 2020 un budget d'investissement total en projets de développement d'environ 590 millions € (voir section 1.2 du rapport immobilier ci-après). Compte tenu de la juste valeur des immeubles de placement, des projets de développement qui seront réalisés sur une période de trois ans et des investissements réalisés et annoncés depuis le 1er juillet 2020, le portefeuille total d'Aedifica atteindra à terme le cap des 3,9 milliards €. RECONNAISSANCE DU MARCHE La stratégie de croissance d'Aedifica continue de bénéficier de la confiance du marché, comme le reflète l'augmentation de capital de 207 millions € via un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding » ABB) qui s'est clôturée fin avril 2020 et qui a suscité un grand intérêt de la part des investisseurs institutionnels internationaux. La valorisation du marché se traduit également par la prime avec laquelle l'action du Groupe est cotée : 52,9 % par rapport à l'actif net par action hors variations de juste valeur des instruments de couverture*, ou une prime de 57,8 % par rapport à l'actif net par action. Par ailleurs, la confiance du marché dans le trajet de croissance international que le Groupe a parcouru ces dernières années a également été confirmée par l'inclusion de l'action Aedifica dans le BEL 20, le principal indice boursier d'Euronext Bruxelles. L'inclusion assure non seulement une plus grande visibilité, mais elle accroît aussi la liquidité de l'action en bourse. DES RÉSULTATS SOLIDES Mais Aedifica ne se contente pas seulement d'investir et de croître, elle continue également à gérer au mieux son patrimoine, ce qui se traduit par l'excellent niveau des revenus locatifs (en hausse de 38 %). L'EPRA Earnings* a crû de 39 % pour atteindre 100,1 millions € (contre 72,1 millions € au 30 juin 2019), savoir 4,00 € par action (contre 3,74 € au 30 juin 2019), soit une augmentation de 7 % en tenant compte d'un plus grand nombre d'actions. Le résultat net d'Aedifica s'élève à 105 millions € (contre 123 millions € au 30 juin 2019). CROISSANCE FUTURE Au cours de la période écoulée, dans un contexte macroéconomique volatil, Aedifica a démontré sa capacité à réaliser ses ambitions de croissance et le Groupe entend poursuivre sur cette voie dans les mois à venir. Diverses nouvelles opportunités d'investissement sont en cours d'analyse. Même sans tenir compte des nouveaux investissements, la croissance future du Groupe est assurée par l'important pipeline de projets d'investissement. Cette combinaison de nouveaux investissements et d'accords existants sur l'acquisition, la rénovation, l'extension, le redéveloppement et la construction de nombreux sites permettra à Aedifica de se constituer un portefeuille d'immeubles de qualité offrant des rendements nets intéressants et de renforcer davantage sa position de référence sur le marché coté de l'immobilier de santé européen. 1 Y compris les actifs détenus en vue de la vente* et un droit d'utilisation sur terrains de 38 millions € détenu en « leasehold » par Hoivatilat conformément à l'IFRS 16. 3/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 2. Introduction Aedifica est une société belge cotée en bourse qui offre des solutions immobilières durables aux exploitants professionnels qui offrent des soins à des personnes nécessitant des soins dans toute l'Europe. Pour réaliser sa mission, Aedifica s'est spécialisée dans les investissements en immobilier de santé de qualité situé en Europe, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes âgées. Ces dernières années, Aedifica s'est imposée comme référence dans le secteur de l'immobilier coté européen et a l'ambition de renforcer davantage cette position dans les années à venir. En investissant dans des établissements de soins de santé de qualité, générateurs des revenus locatifs récurrents et indexés, et offrant un potentiel de valeur ajoutée, Aedifica vise à offrir à ses actionnaires un investissement immobilier sûr et durable avec un rendement attractif. Aedifica est cotée sur Euronext Brussels (2006) et Euronext Amsterdam (2019). Depuis mars 2020, Aedifica fait partie du BEL 20, le principal indice boursier d'Euronext Brussels. Le présent rapport de gestion intermédiaire constitue une mise à jour du rapport de gestion du 30 juin 2019, compris dans le rapport financier annuel 2018/2019. Seuls les changements significatifs qui ont eu lieu depuis lors sont présentés ici. 3. Evénements importants 3.1. Investissements et achèvements depuis le 1er juillet 2019 Aedifica et Hoivatilat unissent leurs forces dans les pays nordiques 2 En novembre 2019, Aedifica (par l'intermédiaire de sa filiale finlandaise Aureit Holding Oyj) a émis une offre publique d'achat volontaire sur toutes les actions de Hoivatilat Oyj, un investisseur en immobilier de santé finlandais opérant en Finlande et en Suède. Fin janvier 2020, Aedifica a conclu son offre publique d'achat sur Hoivatilat, entrant sur le marché nordique et ajoutant un cinquième et un sixième pays à son portefeuille. A la suite de la procédure de retrait obligatoire des actions Hoivatilat restantes, Aedifica a acquis 100% des actions le 15 mai 2020. La cotation de Hoivatilat a été retirée du Nasdaq Helsinki (« de- listing »). Aedifica a financé cette opération par le biais de financements bancaires existants et nouveaux (voir section 3.4 ci-dessous). Hoivatilat est un partenaire attractif pour entrer sur le marché de l'immobilier de santé en Europe du Nord, avec un portefeuille de grande qualité construit spécifiquement pour les soins de santé, un important pipeline de projets de développement et une équipe de direction très expérimentée. La société a un modèle « build-and-hold » et développe donc ses propres établissements de soins qui sont ensuite loués. Pour Hoivatilat, cette transaction offre une excellente opportunité de poursuivre sa stratégie de croissance, tant en Finlande que dans les autres pays d'Europe du Nord. Au 30 juin 2020, le portefeuille existant de Hoivatilat comprend 153 établissements de soins (maisons de repos, centres de soins résidentiels spécialisés et crèches) en Finlande, pour un montant d'environ 516 millions €, et 2 centres de soins résidentiels spécialisés en Suède, pour un montant d'environ 4 millions €. En outre, il existe 33 projets de développement en Finlande et en Suède, pour un montant d'environ 163 millions €. 2 Voir communiqués de presse du 4 novembre 2019, 27 novembre 2019, 5 décembre 2019 et 30 janvier 2020 pour plus d'informations. 4/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Investissements en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Finlande Au cours des douze premiers mois de l'exercice 2019/2020, Aedifica a réalisé ou annoncé des investissements dans 55 sites d'immobilier de santé pour un montant total d'environ 527 millions €. Nom Type Localisation Date Investissement Pipeline Rendement Réception Contrat Exploitant (millions €) 1 (millions €) 2 brut (environ %) Allemagne 125 150 Zur alten Linde Acquisition 5 Rabenau 9/07/2019 18 - 6% - 30 ans - NN EMVIA Living Seniorenwohnpark Hartha Tharandt Haus Steinbachhof Acquisition 5 Chemnitz 9/07/2019 23 - 6% - 19 ans - NN Casa Reha 6 Seniorenhaus Wiederitzsch Leipzig 24 ans - NN Convivo Seniorenhaus Lessingstrasse Acquisition Wurzen 21/08/2019 - 7 5,5% Q3 2021 25 ans - NN Seniorhenhaus Lessingstrasse Wohnstif am Weinberg Acquisition & Kassel 29/10/2019 - 20 5,5% Au cours des 3 30 ans - NN Cosiq rénovation prochaines années Haus Wellengrund Acquisition & Stemwede 1/11/2019 3 8 6% Q3 2020 30 ans - NN Argentum redéveloppement BAVARIA Senioren- und Acquisition & Sulzbach- 6/11/2019 - 6 6% Au cours des 4 30 ans - NN Auriscare Pflegeheim rénovation Rosenberg prochaines années Sonnenhaus Ramsloh Acquisition & Ramsloh 17/12/2019 19 16 5% Q3 2021 30 ans - NN Sonnenhaus Johanniter-Haus Lüdenscheid construction Lüdenscheid (Quartier am Saterland Quartier am Rathausmarkt (Quartier am Bremervörde Rathausmarkt) Die Johanniter Rathausmarkt) Specht Gruppe Seniorenquartier Bremen Acquisition & Bremen 17/12/2019 5 58 >5% Q3 2021 30 ans - NNN EMVIA Living Seniorenquartier Weyhe développement 3 Weyhe Seniorenquartier Langwede Langwedel Seniorenquartier Sehnde Sehnde Portefeuille Vitanas Acquisition & Berlin, Plön, 18/12/2019 57 35 >5% 2024 WAULT 23 ans Vitanas (7 sites) rénovation Wankendorf, - NN Ueckemünde Pays-Bas 69 32 Rumah Saya Acquisition Appeldoorn 9/07/2019 10 - 6% - 15 ans - NNN Stichting Nusantara Zorg Residentie La Tour Acquisition & Roermond 9/07/2019 4 8 6% 2020 20 ans - NNN Ontzorgd Villa Casimir redéveloppement Wonen Groep Senior Living 6 Vinea Domini Acquisition & Witmarsum 7/08/2019 1 3 6% 2020 25 ans - NNN Senior Living 6 redéveloppement Portefeuille Woonconcept Acquisition Hoogeveen 28/08/2019 44 - 6,5% - WAULT 26 ans NNCZ (5 sites) - NN Natatorium Extension Velp 28/11/2019 2 3 6,5% Q4 2021 20 ans - NNN Senior Living 6 Villa Nuova Développement Vorden 29/11/2019 2 5 5,5% Q1 2021 20 ans - NNN Senior Living 6 Hilversum SVE Acquisition & Hilversum 3/03/2020 4 8 6% Au cours des 3 20 ans - NNN Stichting développement prochaines Hilverzorg années Martha Flora Dordrecht Acquisition & Dordrecht 6/04/2020 2 5 5,5% Q2 2021 25 ans - NNN Martha Flora développement Royaume-Uni4 100 12 9 maisons de repos Extension de 9 Royaume-Uni 18/09/2019 - 12 7% 2020 Contrats NNN Burlington sites Care MMCG Hazel End Care home Acquisition Bishop's 19/12/2019 15 - 6% - 35 ans - NNN Halcyon Care Stortford Homes The Grange Acquisition Southall 13/01/2020 71 - 6% - 30 ans - NNN Bondcare Deepdene Dorking Maria Mallaband Princess Lodge Swindon Maria Mallaband The Hawthorns Southampton Bondcare Minster Grange York Maria Mallaband Marham House Acquisition Bury St 6/03/2020 14 - 6% - 35 ans - NNN Halcyon Care Edmunds Homes Finlande - 39 4 projets Développement Finlande Q2 2020 - 39 6,5% Au cours des 2 Contrats NN Locataires prochaines multiples années Total 294 233 Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis). Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu'Aedifica financera, ainsi que les acquisitions dont les conditions suspensives seront levées au cours des prochains mois. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 1.2 du rapport immobilier à la page 37). Specht Gruppe phase III. Les montants en £ ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction. Ces acquisitions ont déjà été annoncées au cours de l'exercice 2018/2019. Groupe Korian. 5/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Achèvements sur chacun des six marchés nationaux d'Aedifica Au cours des douze premiers mois, 18 projets de développement issus du pipeline ont été achevés après l'achèvement des travaux. Par ailleurs, 4 acquisitions ont été finalisées après réalisation de conditions suspensives. Le budget total de tous les projets et acquisitions du pipeline réalisés depuis le 1er juillet 2019 s'élève à environ 116 millions €. Les sites sont repris dans le tableau ci-dessous. Nom Type Localisation Date Investissement Pipeline Rendement Réception Contrat Exploitant (millions €) 1 (millions €) 2 brut (environ %) Belgique 3 - 't Hoge III Extension Courtrai 28/11/2019 2 - 6% - 27 ans - NNN Senior Living Group 4 Plantijn III Rénovation Kapellen 17/12/2019 1 - 6% - 27 ans - NNN Armonea 5 Allemagne 64 16 Seniorenquartier Développement Schwerin 15/08/2019 11 - 5,5% - 30 ans - NN EMVIA Living Schwerin Seniorenzentrum Acquisition Weimar 1/10/2019 16 - 6% - 25 ans - NN Azurit Rohr Weimar BAVARIA Senioren- und Acquisition & Sulzbach- 1/01/2020 5 1 6% Au cours des 4 30 ans - NN Auriscare Pflegeheim rénovation Rosenberg prochaines années Seniorenquartier Développement Kaltenkirchen 16/01/2020 15 - 5,5% - 30 ans - NN EMVIA Living Kaltenkirchen Wohnstif am Weinberg Acquisition & Kassel 18/01/2020 10 10 5,5% Au cours des 3 30 ans - NN Cosiq rénovation prochaines années Am Parnassturm 3 Acquisition & Plön 14/02/2020 7 5 >5% 2024 WAULT 23 ans Vitanas Am Marktplatz 3 rénovation Wankendorf - NN Pays-Bas 24 - Sorghuys Tilburg Développement Berkel-Enschot 20/02/2020 3 - 6% - 25 ans - NNN Senior Living 4 Het Gouden Hart Développement Harderwijk 31/03/2020 7 - 5,5% - 25 ans - NNN Het Gouden Hart 4 Harderwijk De Statenhof Extension & Leiden 1/06/2020 2 - 5,5% - WAULT 23 ans Senior Living 4 rénovation - NNN Villa Berkum Développement Zwolle 30/06/2020 5 - 6% - 25 ans - NNN Senior Living 4 De Merenhoef 6 Rénovation Maarssen 30/06/2020 7 - 7% - WAULT 13 ans Stichting Leger des - NN Heils Welzijns- en Gezondheidszorg Royaume-Uni7 4 - Cowdray Club Rénovation Aberdeen 23/08/2019 3 - 7% - 25 ans - NNN Renaissance Projets MMCG Rénovation de Royaume-Uni 31/12/2019 1 - 7,5% - WAULT 23 ans Maria Mallaband 9 sites - NNN Care Group Finlande 17 - Koy Pieksämäen Développement Pieksämäki 17/01/2020 2 - 6,5% - 20 ans - NN Attendo Ruustinnantie Koy Kuopion Portti A2 Développement Kuopio 1/02/2020 10 - 5,5% - 20 ans - NN Attendo Koy Riihimäen Jyrätie Développement Riihimäki 3/02/2020 2 - 6,5% - 15 ans - NN Mehiläinen Koy Lahden keva Développement Lahti 1/03/2020 2 - 6,5% - 19 ans - NN KVPS makarantie Suède 7 4 - Gråmunkehöga LSS Développement Uppsala 31/03/2020 2 - 6,5% - 16 ans - NN Team Olivia Boende Heby LSS Boende Développement Heby 14/04/2020 2 - 7% - 21 ans - NN Alternatus Total 116 16 Pour les projets de développement achevés, les montants comprennent uniquement les travaux réalisés (sans la valeur d'acquisition conventionnelle du terrain), à l'exception de Koy Riihimäen Jyrätie et Gråmunkehöga LSS Boende (dont les valeurs d'investissement dans le tableau comprennent également les valeurs d'acquisition conventionnelles des terrains). Pour les acquisitions réalisées après la réalisation des conditions suspensives, ce montant comprend la valeur d'acquisition conventionnelle des terrains et des bâtiments existants. Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu'Aedifica financera. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 1.2 du rapport immobilier à la page 37). Ces sites font partie du portefeuille Vitanas, dont les 5 autres sites ont déjà été acquis le 18 décembre 2019. Groupe Korian. Groupe Colisée. Ce montant correspond au budget total de la rénovation, dont la dernière phase a été réceptionnée le 30 juin 2020 pour un montant de 1 million €. 4 Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction. 6/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3.2. Investissements et achèvements après le 30 juin 2020 Investissements en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas au Royaume-Uni et en Finlande Après le 30 juin 2020, Aedifica a réalisé ou annoncé des investissements dans huit sites d'immobilier de santé en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Finlande. Nom Type Localisation Date Investissement Pipeline Rendement Réception Contrat (millions €) 1 (millions €) 2 brut (environ %) Belgique 39 - Klein Veldekens Acquisition Geel 9/07/2020 39 - 4,5% - 30 ans - NNN Alemagne - 9 Exploitant Astor SARA Forward Bitterfeld- 28/08/2020 - 9 5,5% Q1 2021 WAULT 28 SARA Seniorenresidenz purchase Wolfen ans - NN Haus III Pays-Bas 3 9 Het Gouden Hart Acquisition & Lelystad 17/07/2020 3 9 5,5% - 20 ans - NNN Senior Lelystad développement Living 4 Royaume-Uni3 18 14 Priesty Fields Care Forward Congleton 24/07/2020 - 14 6% Q1 2021 30 ans - NNN Handsale Home purchase Richmond Manor Acquisition Ampthill 13/08/2020 18 - 5,5% - 25 ans - NNN Hamberley Care Homes Finlande 2 10 2 projets Développement Finlande 07/2020 - 10 6,5% 2021 Contrats NN Locataires multiples Jyväskylä Sulkulantie Acquisition Jyväskylä 31/07/2020 2 - 6,5% - 15 ans - NN Vetrea Total 62 42 Les montants de cette colonne comprennent la valeur conventionnelle des terrains et des immeubles existants. Ces investissements génèrent des revenus locatifs (les sites en construction génèrent également des revenus locatifs limités (sauf en Finlande et en Suède), notamment sur les terrains déjà acquis). Les montants de cette colonne comprennent les budgets des projets de développement qu'Aedifica financera. Les projets de développement sont repris dans le pipeline de projets et de rénovations (voir section 1.2 du rapport immobilier à la page 37). Les montants en £ ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction. Groupe Korian. Achèvements en Allemagne, Finlande et Suède Après le 30 juin 2020, un projet de développement en Allemagne, onze projets de développement en Finlande et un projet de développement en Suède ont encore été achevés à la suite de la réalisation des travaux de construction. Nom Type Localisation Date Investissement Rendement Contrat Exploitant (millions €) brut (environ %) Allemagne 10 Seniorenquartier Beverstedt Développement Beverstedt 15/07/2020 10 5,5% 30 ans - NN EMVIA Living Finlande 39 Koy Vaasan Uusmetsäntie Développement Vaasa 07/2020 5 9% 15 ans - NN Kunta Koy Tuusulan Isokarhunkierto, hoiva Développement Tuusula 07/2020 6 6,5% 20 ans - NN Norlandia Koy Tuusulan Isokarhunkierto, Développement Tuusula 07/2020 2 6% 15 ans - NN Norlandia päiväkoti Koy Rovaniemen Santamäentie Développement Rovaniemi 07/2020 4 8,5% 20 ans - NN Kunta Koy Rovaniemen Gardininkuja Développement Rovaniemi 07/2020 2 8% 15 ans - NN Pilke Koy Kontiolahden Päiväperhosenkatu Développement Lehmo 07/2020 2 7,5% 15 ans - NN Pilke Koy Lahden Kurenniityntie Développement Villahde 07/2020 2 8,5% 15 ans - NN Peikometsä Koy Ulvilan Kulmalantie Développement Ulvila 07/2020 3 6,5% 15 ans - NN Hoivahotellit Koy Iisalmen Satamakatu Développement Lisalmi 08/2020 7 6% 15 ans - NN Vetrea Kangasalan Hilmanhovi, laajennus Développement Kangsala 08/2020 1 7,5% 15 ans - NN Ikifit Koy Järvenpään Yliopettajankatu Développement Järvenpää 08/2020 5 6% 25 ans - NN Kristillinen Koulu Suède 1 5 Eskilstuna Mesta Développement Eskilstuna 08/2020 5 7% 15 ans - NN British Mini Total 54 1 Les montants en SEK ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction. 7/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3.3. Cessions Au cours des douze premiers mois de l'exercice, cinq sites ont été vendus afin d'optimiser le portefeuille. Nom Localisation Pays Date Prix de vente (millions €) 1 De Statenhof Hoogbouw Leiden Pays-Bas 13/12/2019 6,5 Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku A Uusikaupunki Finlande 31/03/2020 1 HGH Driebergen Driebergen Pays-Bas 23/04/2020 1 Prinsenhof Koersel Belgique 29/04/2020 8 Delves Court Walsall Royaume-Uni 13/05//2020 3 Total 19,5 1 Les montants en £ ont été convertis en € en utilisant le taux de change en vigueur à la date de la transaction. 3.4. Gestion des ressources financières Au cours des douze premiers mois de l'exercice en cours qui se clôturera le 31 décembre 2020, Aedifica a renforcé ses ressources financiers. Le Groupe l'a notamment fait en concluant de nouveaux financements bancaires à long terme aux échéances situées entre 2024 et 2026 pour un montant total de 190 millions €. Par ailleurs, un crédit d'investissement supplémentaire de 20 millions € a été accordé par la Banque européenne d'investissement jusqu'en 2035 à Hoivatilat Oyj. Sinon, dans le cadre de son programme de billets de trésorerie, Aedifica a émis un placement privé d'un montant de 40 millions € d'une durée de 7 ans avec un coupon de 1,466 %. Aedifica souligne ainsi le souhait de continuer à diversifier ses sources de financement. Les liquidités disponibles, nettes des billets de trésorerie à court terme, s'élèvent à 262 millions € au 30 juin 2020. Après la date de clôture, un second placement privé d'un montant de 12 millions € d'une durée de 10 ans avec un coupon de 1,85 % a pu être finalisé et un nouveau financement bancaire de 50 millions € arrivant à échéance en 2025 a été conclu. Le crédit-pont contracté pour financer l'acquisition des actions de Hoivatilat Oyj (voir section 3.1 ci- dessus) et pour refinancer le crédit-pont en livre sterling3 (qui devait expirer pendant l'exercice en cours) a été prolongé jusqu'en octobre 2021. Les capitaux levés lors de l'augmentation de capital d'avril 2020 (voir section 3.4.2 ci-dessous) ont été utilisés pour rembourser 203 millions € du crédit-pont. Compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, l'échéancier des dettes financières d'Aedifica se présente au 30 juin 2020 comme suit : Dette financière Lignes Utilisation dont des billets (en millions €) 1 de trésorerie 31/12/2020 240 240 230 31/12/2021 435 410 4 31/12/2022 121 51 - 31/12/2023 285 152 - 31/12/2024 268 225 - 31/12/2025 506 352 - >31/12/2025 367 295 55 Total au 30 juin 2020 2.223 1.726 289 Durée résiduelle moyenne (années) 2 4,6 4,7 Les montants en £ ont été convertis en € sur base du taux de change du 30 juin 2020, à savoir 1,096 £/€. Sans tenir compte des billets de trésorerie à court terme et du crédit-pont. Ce crédit-pont en GBP a été conclu pour financer l'acquisition du portefeuille d'immobilier de santé au Royaume-Uni qui a été finalisée fin janvier 2019. 8/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET En excluant les financements à court terme (les billets de trésorerie à court terme et le crédit-pont), la durée résiduelle moyenne de la dette financière au 30 juin 2020 est de 4,7 ans. 3.4.1. Sustainable Finance Framework Afin de renforcer son engagement dans la réalisation des objectifs du plan d'action ESG4, Aedifica a créé un « Sustainable Finance Framework » pour lequel une « Secondary Party Opinion » a été obtenu de Vigeo. Les produits des instruments financiers qui seront émis dans ce système seront exclusivement utilisés pour le (re)financement de bâtiments durables, de projets visant à améliorer l'efficacité énergétique et de projets à caractère social. Pour pouvoir prétendre à ce type de financement, les bâtiments ou projets doivent répondre aux critères de durabilité décrits dans le « Sustainable Finance Framework ». Ces critères sont conformes aux objectifs de développement durable des Nations unies (SDG's). Le « Sustainable Finance Framework » et la « Secondary Party Opinion » sont disponibles sur le site d'Aedifica. Les fonds du placement privé susmentionné de 40 millions € ont été affectés au refinancement d'immeubles durables. 3.4.2. Augmentation de capital de 207 millions € Le 22 avril 2020, Aedifica a lancé avec succès une augmentation de capital en espèces dans le cadre du capital autorisé par le biais d'un placement privé accéléré (« accelerated bookbuilding », « ABB ») auprès d'investisseurs institutionnels internationaux pour un montant brut de 207 millions €. Ainsi, le 28 avril 2020, la Société a émis 2.460.115 nouvelles actions à un prix de souscription de 84 € par action, soit 206.649.660 € (prime d'émission incluse). Ces nouvelles actions ont été immédiatement admises à la cotation et donnent droit à un dividende pro rata temporis de l'exercice en cours pour la période allant du 28 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 (coupon n°24). Dans le cadre de cette opération, le coupon n° 23 représentant le droit au dividende pro rata temporis de l'exercice en cours pour la période allant du 1er juillet 2019 au 27 avril 2020 inclus a été détaché le 23 avril 2020 après la clôture des marchés. Suite à cette opération, le nombre total d'actions Aedifica s'élève à 27.061.273 et le capital social s'élève à 714.087.021,34 €. 3.4.3. Apport en nature de 39 millions € Le 9 juillet 2020, l'acquisition du campus de soins Klein Veldekens à Geel a été réalisée par l'apport en nature des immeubles et du terrain dans Aedifica SA. La valeur conventionnelle s'élève à environ 39 millions €. L'apport a été compensé par l'émission de 435.596 nouvelles actions à la suite d'une augmentation de capital par le conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé. Les nouvelles actions sont cotées en bourse depuis le 10 juillet 2020 et donnent droit à un dividende pro rata temporis de l'exercice en cours pour la période allant du 28 avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 (coupon n°24). Suite à cette opération, le nombre total d'actions Aedifica s'élève à 27.496.869 et le capital social s'élève à 725.581.434,42 €. 4 Voir le rapport de durabilité 2019 d'Aedifica aux pages 12-13. 9/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3.5. Autres événements Aedifica renforce ses équipes aux Pays-Bas et en Allemagne avec un country manager Afin de poursuivre durablement la croissance d'Aedifica sur les marchés néerlandais et allemand, le Groupe a renforcé les équipes des deux pays avec un country manager. Dans cette fonction, Eric Scheijgrond supervise depuis le 1er septembre 2019 la gestion du portefeuille et la croissance du Groupe sur le marché néerlandais. En Allemagne, Heinz Beekmann supervise depuis fin mars 2020 la gestion du portefeuille et la croissance du Groupe. Il prend également la direction de l'équipe allemande existante. Tous deux possèdent une vaste expérience dans le secteur des soins de santé et de l'immobilier. Aedifica fait partie de l'indice Stoxx Europe 600 Depuis le 23 septembre 2019, Aedifica fait partie de l'indice Stoxx Europe 600. En entrant dans cet indice, Aedifica s'impose à nouveau comme référence sur le marché européen de l'immobilier de santé coté. Aedifica entre en bourse sur Euronext Amsterdam Depuis le 7 novembre 2019, l'action Aedifica est cotée sur Euronext Amsterdam via une cotation secondaire. Avec cette cotation secondaire, Aedifica souhaite accroître davantage sa visibilité aux Pays- Bas en tant qu'investisseur « pure play » en immobilier de santé européen. En outre, la cotation offre aux investisseurs néerlandais un accès direct au capital de la Société, ce qui permet à Aedifica d'élargir et de diversifier davantage son actionnariat. Aedifica n'a pas émis d'actions nouvelles dans le cadre de la cotation secondaire et conserve Euronext Brussels comme marché de référence. Les actions d'Aedifica sont rassemblées et gérées dans le carnet d'ordres central du groupe Euronext. Korian reprend l'exploitation de 11 sites néerlandais d'Aedifica Début février 2020, le groupe Korian a annoncé l'acquisition aux Pays-Bas de l'exploitation de 11 sites d'Aedifica aux exploitants Het Gouden Hart et Ontzorgd Wonen Groep. Cela concerne 2 sites existants et 1 projet de Het Gouden Hart5 et 5 sites et 3 projets de Ontzorgd Wonen Groep6. En tenant compte de cette acquisition, la part de Korian dans le portefeuille d'Aedifica s'élève à 14 % au 30 juin 2020. Aedifica est inclus dans le BEL 20 Aedifica fait partie du BEL 20, l'indice de référence d'Euronext Brussels, depuis le 23 mars 2020. L'indice BEL 20 est composé des sociétés belges cotées sur Euronext Brussels ayant la plus grande capitalisation boursière, dont l'action est suffisamment liquide et dont au moins 15 % du personnel est employé en Belgique. L'inclusion dans le BEL 20 récompense la trajectoire de croissance internationale d'Aedifica au cours des dernières années et confirme la confiance du marché dans le groupe. Sites existants: HGH Kampen et HGH Leersum; projet: HGH Harderwijk. Sites existants: De Statenhof, Kening State, Residentie Boldershof, Zorghuis Smakt et Zorgresidentie Mariëndaal; projets: Sorghuys Tilburg, Villa Casimir et Vinea Domini. 7 Il s'agit de Hämeenlinnan Vanha Alikartanontie à Hämeenlinna, Jyväskylän Mannisenmäentie à Jyväskylä, Raahen Palokunnanhovi à Raahe, Raahen Vihastenkarinkatu à Raahe, Uudenkaupungin Merimetsopolku B à Uusikaupunki et Laihian Jarrumiehentie à Laihia. 10/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Transfert des opérations de maisons de repos de Four Seasons au Royaume-Uni à de nouveaux locataires Le portefeuille d'Aedifica au Royaume-Uni comprend 8 maisons de repos qui ont été gérées par des entités opérationnelles du groupe Four Seasons. Comme indiqué dans les médias, le groupe Four Seasons n'a plus payé de loyer à la suite de problèmes de liquidité récurrents. Afin de protéger la valeur, le fonctionnement, l'emploi du personnel et la continuité des soins aux résidents dans ces maisons de repos, Aedifica a décidé de transférer les opérations de ces 8 maisons de repos à d'autres prestataires de soins établis qui gèrent déjà plusieurs maisons de repos du portefeuille d'Aedifica au Royaume-Uni. Burlington Care a repris 3 maisons de repos, Bondcare 3 maisons de repos, Renaissance Care 1 maison de repos et Harbour Healthcare 1 maison de repos. Le dernier transfert des opérations étant finalisé en juillet 2020, Four Seasons ne représente plus de risque pour le Groupe à la date de publication. Transfert des opérations de 6 crèches de Touhula en Finlande à de nouveaux locataires L'opérateur finlandais des crèches Touhula avait annoncé le 14 mai dans un communiqué de presse qu'il s'engageait dans une procédure de restructuration de la dette. Touhula exploite plus de 180 crèches en Finlande (environ 10.000 enfants, environ 2.500 employés), dont 40 sites font partie du portefeuille de Hoivatilat. Les loyers contractuels représentent environ 3 % des loyers contractuels annuels du groupe Aedifica. Le management de Touhula a indiqué récemment que les principaux actionnaires et financiers ont assuré la liquidité de l'entreprise et que 43 crèches ont été fermées, dont 6 bâtiments du portefeuille d'Aedifica7. De nouveaux locataires de qualité ont été trouvés pour ces 6 crèches. Le transfert de l'exploitation de ces crèches sera finalisé dans les prochaines semaines. Aedifica lance son nouveau site Internet L'ascension d'Aedifica ces dernières années n'a fait qu'accroître l'intérêt pour la success-story du groupe l'international. Pour raconter au mieux cette histoire à un public de plus en plus international, Aedifica a lancé le 31 août un nouveau site Internet . Pour ce nouveau site Internet, Aedifica a fait bien plus que de passer un petit coup de polish. L'objectif était de concevoir une plateforme sur laquelle toutes les informations sont organisées de manière plus intuitive, qui permet de raconter l'histoire du Groupe de manière visuelle et transparente et de mettre en lumière des activités auparavant dissimulées dans l'ombre. Ainsi, le nouveau site Internet permettra d'informer les actionnaires sur les initiatives du Groupe en matière d'entrepreneuriat durable et socialement responsable. La section Actualitésreprendra les nouvelles fraîches sur les activités d'Aedifica dans les six pays dans lesquels le Groupe est actif. En outre, les chiffres clés du portefeuille immobilier dans les six pays peuvent être consultés de manière facile sur une carte interactive. 7 Il s'agit de Hämeenlinnan Vanha Alikartanontie à Hämeenlinna, Jyväskylän Mannisenmäentie à Jyväskylä, Raahen Palokunnanhovi à Raahe, Raahen Vihastenkarinkatu à Raahe, Uudenkaupungin Merimetsopolku B à Uusikaupunki et Laihian Jarrumiehentie à Laihia. 11/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 4. Patrimoine au 30 juin 2020 Au cours des douze premiers mois de l'exercice en cours, la juste valeur des immeubles de placement en exploitation8 a augmenté d'environ 1.045 millions €, passant d'une juste valeur de 2.321 millions € à 3.366 millions €. Cette valeur de 3.366 millions € comprend les immeubles de placement en exploitation9 (3.193 millions €) et les projets de développement (173 millions €). Cette croissance des immeubles de placement en exploitation de 41 % provient principalement des acquisitions nettes réalisées au cours des douze premiers mois (voir section 3.1 ci-dessus), de la mise en exploitation des projets de développement achevés (voir section 3.1 ci-dessus) et de la variation de juste valeur des immeubles de placement en exploitation prise en résultat (+24,4 millions € ou +1,1 % sur les douze premiers mois). Cette appréciation, estimée par les experts évaluateurs indépendants, se ventile de la manière suivante : Belgique : +21,0 millions € (+0,9 %) ;

Allemagne : +11,8 millions € (+0,5 %) ;

Pays-Bas : +4,0 million € (+0,2 %) ;

+4,0 million € (+0,2 %) ; Royaume-Uni : -2,3 millions € (-0,1 %) ;

-2,3 millions € (-0,1 %) ; Finlande : -10,1 millions € (-0,4 %) ;

-10,1 millions € (-0,4 %) ; Suède : - La diminution de la valeur du portefeuille finlandais est due à l'attitude prudente de l'expert immobilier pour l'évaluation des crèches qui ont été confrontées à des taux d'occupation réduits pendant le confinement (voir section I.1. sur le Covid-19). Au 30 juin 2020, les immeubles de placement en exploitation (y compris les actifs détenus en vue de la vente*) comprennent 454 sites d'immobilier de santé, d'une capacité totale d'environ 32.000 résidents et d'une surface bâtie totale d'environ 1.570.000 m². >0% 15% Belgique Allemagne 33% Pays-Bas 19% Royaume-Uni Finlande Suède 14% 19% 4% 7% 15% 6% Maisons de repos et de soins Logements des seniors Etablissements de soins mixtes 67% Crèches Autre Répartition géographique Répartition par type d'immeuble (en juste valeur) (en juste valeur) Le taux d'occupation global10 du portefeuille atteint 100 % au 30 juin 2020. Y compris les actifs détenus en vue de la vente*. Y compris les actifs détenus en vue de la vente* et un droit d'utilisation sur terrains de 38 millions € détenu en « leasehold » par Hoivatilat conformément à l'IFRS 16. Taux calculé selon la méthodologie EPRA. 11 Le compte de résultats couvre la période de 12 mois du 1 er juillet 2019 au 30 juin 2020. Les opérations d'acquisition sont comptabilisées à la date de transfert effectif du contrôle. Ces opérations ont donc un impact différent sur le compte de résultats, selon qu'elles aient eu lieu au début, au cours ou à la fin de la période. 12/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET La durée résiduelle moyenne pondérée des baux (WAULT) du portefeuille total s'élève à 20 ans. 13/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 5. Rendement brut par pays Le tableau ci-dessous présente le rendement brut du portefeuille par pays, par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation. Le rendement brut du portefeuille ayant été communiqué par secteur d'activité jusqu'à l'année dernière, un tableau a été inclus ci-dessous dans lequel le rendement brut est présenté selon la méthode précédente, afin que les rendements bruts puissent être comparés historiquement. De manière générale, le rendement brut s'élève à 5,8 %. 30/06/2020 (x1.000€) Belgique Allemagne Pays- Royaume- Finlande Suède Immeubles de Projets de Droits Immeubles de Bas Uni °°°° °°°° placement en développement d'utilisation placement °°° exploitation °°° sur terrains Juste valeur 1.046.090 590.449 426.420 610.408 477.410 4.440 3.155.217 172.565 38.151 3.365.933 Loyers 56.820 34.330 24.552 41.400 26.885 257 184.243 - - - contractuels annuels Rendement 5,4% 5,8% 5,8% 6,8% 5,6% 5,8% 5,8% - - - brut (%) °° 30/06/2020 (x1.000€) Immobilier de santé Immeubles à Hôtels Immeubles de Projets de Droits Immeubles de appartements placement en développement d'utilisation placement °°° exploitation °°° sur terrains Juste valeur 3.155.217 - - 3.155.217 172.565 38.151 3.365.933 Loyers 184.243 - ° - 184.243 - - - contractuels annuels Rendement 5,8% - - 5,8% - - - brut (%) °° 30/06/2019 (x1.000€) Immobilier de santé Immeubles à Hôtels Immeubles de Projets de Droits Immeubles de appartements placement en développement d'utilisation placement °°° exploitation °°° sur terrains Juste valeur 2.269.744 - - 2.269.744 51.205 - 2.320.949 Loyers 133.739 - - 133.739 - - - contractuels annuels Rendement 5,9% - - 5,9% - - - brut (%) °° ° Les montants relatifs aux appartements meublés correspondent aux revenus locatifs annualisés et HTVA. Sur base de la juste valeur (valeur expertise), réévaluée tous les 3 mois. Dans le secteur de l'immobilier de santé, le rendement brut est généralement identique au rendement net (contrats « triple net »). En Belgique, au Royaume-Uni et (souvent aussi) aux Pays-Bas, les charges d'exploitation, les frais d'entretien et de réparation, et le risque de chômage locatif sont généralement totalement pris en charge par l'exploitant. En Allemagne (et dans certains cas aux Pays-Bas), le rendement net est généralement inférieur au rendement brut, certains frais étant à charge du propriétaire (contrats « double net »). °°° Y compris les actifs détenus en vue de la vente*. Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € sur la base du taux de change du 30 juin 2020 (1,096 £/€ et 10,4948 SEK/€). 14/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 6. Analyse des comptes consolidés Les états financiers résumés préparés conformément à la norme IAS 34 sont fournis en page 53 du présent rapport financier intermédiaire. Les sections suivantes du rapport de gestion intermédiaire analysent ces états financiers sous un format analytique conforme à la structure du reporting interne d'Aedifica. 6.1. Résultats consolidés11 Compte de résultats consolidé - schéma analytique 30/06/2020 30/06/2019 (x 1.000 €) Revenus locatifs 163.413 118.413 Charges relatives à la location -2.698 -41 Résultat locatif net 160.715 118.372 Charges opérationnelles* -28.295 -21.230 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 132.420 97.142 Marge d'exploitation* (%) 82% 82% Résultat financier hors variations de juste valeur* -24.122 -20.168 Impôts -9.097 -4.498 Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises relatifs à L'EPRA 1.148 282 Earnings* Intérêts minoritaires relatifs à L'EPRA Earnings* -244 -613 EPRA Earnings* (part du groupe) 100.105 72.145 Dénominateur (IAS 33) 25.031.317 19.274.471 EPRA Earnings* (part du groupe) par action (€/action) 4,00 3,74 EPRA Earnings* 100.105 72.145 Variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers -2.243 -7.304 Variation de la juste valeur des immeubles de placement 15.423 63.317 Résultat sur vente d'immeubles de placement 1.160 7.321 Goodwill négatif / pertes de valeur sur goodwill 0 0 Impôts différés relatifs aux ajustements EPRA -11.135 -6.216 Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises relatifs aux 1.348 853 ajustements ci-dessus Intérêts minoritaires relatifs aux ajustements ci-dessus 204 -6.618 Ecart d'arrondi 0 -1 Résultat net (part du groupe) 104.862 123.497 Dénominateur (IAS 33) 25.031.317 19.274.471 Résultat net par action (part du groupe - IAS 33 - €/action) 4,19 6,41 Le chiffre d'affaires consolidé (revenus locatifs consolidés) des douze premiers mois de l'exercice 2019/2020 s'inscrit en hausse de 38 % par rapport à celui réalisé sur la même période de l'exercice précédent et s'élève à 163,4 millions €. 11 Le compte de résultats couvre la période de 12 mois du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. Les opérations d'acquisition sont comptabilisées à la date de transfert effectif du contrôle. Ces opérations ont donc un impact différent sur le compte de résultats, selon qu'elles aient eu lieu au début, au cours ou à la fin de la période. 15/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Le tableau ci-dessous reprend les revenus locatifs consolidés par pays : Revenus locatifs T1 T2 T3 T4 30/06/2020 30/06/2019 Var. (%) à Var. (%) consolidés périmètre (x1.000€) constant* Belgique 14.194 14.260 14.310 14.235 56.999 66.207 +1,5% -13,9% Allemagne 6.497 7.052 8.567 8.913 31.029 21.320 +1,7% +45,5% Pays-Bas 5.227 5.683 5.770 5.964 22.644 15.798 +2,1% +43,3% Royaume-Uni 9.204 9.853 10.672 10.457 40.186 15.087 +1,2% ° +166,4% Finlande - - 5.893 6.615 12.508 - - - Suède - - - 47 47 - - - Total 35.122 36.848 45.212 46.231 163.413 118.413 +1,6% +38,0% Lors du calcul de la variation à périmètre constant* au Royaume-Uni, les immeubles précédemment exploités par le groupe Four Seasons n'ont pas été pris en compte. La croissance des revenus locatifs consolidés démontre la pertinence de la stratégie d'investissement d'Aedifica et s'explique par le nombre important de sites qu'Aedifica a ajouté à son portefeuille au cours de l'année écoulée, grâce à la réalisation de nouvelles acquisitions et à la réception de projets de développement issus du pipeline. La variation négative des revenus locatifs en Belgique s'explique par la vente des parties non stratégiques du portefeuille (immeubles à appartements et hôtels) qui a été réalisée à la fin de l'exercice précédent. Tous ces immeubles non stratégiques étant situés en Belgique, leur vente n'a d'impact que sur les revenus locatifs belges. Toutefois, à périmètre constant*, les revenus locatifs du portefeuille belge ont augmenté (+1,5 %). Après déduction des charges relatives à la location (2,7 millions €), principalement une réduction de valeur pour créances douteuses pour Four Seasons pour la période du 1er octobre 2019 jusqu'au transfert des immeubles aux nouveaux locataires en avril 2020, le résultat locatif net s'élève à 160,7 millions €, une augmentation de 36 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. Le résultat immobilier atteint 160,7 millions € (30 juin 2019 : 117,6 millions €). Ce résultat, diminué des autres frais directs, conduit à un résultat d'exploitation des immeubles de 155,3 millions € (30 juin 2019 : 111,9 millions €), soit une marge opérationnelle* de 96,6 % (30 juin 2019 : 94,6 %). Après déduction des frais généraux de 22,6 millions € (30 juin 2019 : 14,7 millions €), et prise en compte des autres revenus et charges d'exploitation, le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille est en hausse de 36 % à 132,4 millions € (30 juin 2019 : 97,1 millions €) représentant une marge d'exploitation* de 82 % (30 juin 2019 : 82 %). La part de chaque secteur d'activité dans le résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille (constituant le résultat sectoriel au sens de IFRS 8) est détaillée en note annexe 3 des états financiers consolidés résumés. Compte tenu des flux de trésorerie générés par les instruments de couverture, les charges d'intérêt nettes d'Aedifica s'élèvent à 20,8 millions € (30 juin 2019 : 17,2 millions €). Le taux d'intérêt effectif moyen* y compris la commission sur les lignes de crédit non utilisées de 1,6 % est inférieur à celui de la même période de l'exercice précédent (1,7 %). En tenant compte des autres produits et charges financiers, à l'exclusion de l'impact net de la revalorisation des instruments de couverture à leur juste valeur (flux non cash comptabilisé conformément à la norme IAS 39 et ne faisant pas partie de l'EPRA 16/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Earnings* comme expliqué plus bas), le résultat financier hors variations de juste valeur* représente une charge nette de 24,1 millions € (30 juin 2019 : 20,2 millions €). Les impôts se composent des impôts exigibles, des impôts différés et de l'exit tax. Conformément au régime fiscal particulier des SIR, les impôts exigibles (30 juin 2020 : 9,1 millions € ; 30 juin 2019 : 4,5 millions €) comprennent principalement l'impôt sur le résultat des filiales consolidées, l'impôt sur le résultat généré par Aedifica à l'étranger et l'impôt belge sur les dépenses non admises d'Aedifica. Pour la filiale néerlandaise (Aedifica Nederland BV), Aedifica a opté par prudence pour la prise en résultat d'une charge fiscale de droit commun, nonobstant le fait que la filiale revendique intégralement l'application du régime de transparence fiscale d'un « Fiscale Beleggingsinstelling ». Les impôts différés sont expliqués ci-dessous. La quote-part dans le résultat des entreprises associées et de co-entreprisescomprend le résultat de la participation dans Immobe SA, qui est consolidée par la méthode de mise en équivalence depuis le 31 mars 2019. L'EPRA Earnings* (voir la note annexe 15.7.1) a atteint 100,1 millions € pour les douze premiers mois de l'exercice en cours (30 juin 2019 : 72,1 millions €), soit 4,00 € par action, calculé sur base du nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (30 juin 2019 : 3,74 € par action). Le compte de résultats comprend, en outre, des éléments sans effet monétaire (c'est-à-dire non cash) qui varient en fonction de paramètres de marché. Il s'agit entre autres de la variation de la juste valeur des immeubles de placement (comptabilisés conformément à la norme IAS 40), de la variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers (comptabilisés conformément à la norme IAS 39), des autres résultats sur le portefeuille, de l'exit tax et des impôts différés (découlant de la norme IAS 40) : Sur les douze premiers mois de l'exercice, la variation de la juste valeur des immeubles de placement en exploitation 12 prise en résultat a été de +1,1 %, soit +24,4 millions € (30 juin 2019 : +3,4 % ou +76,4 millions €). Une variation de juste valeur de -9,0 millions € a été enregistrée sur les projets de développement (au 30 juin 2019 : -13,1 millions €). La variation de juste valeur combinée des immeubles de placement en exploitation et des projets de développement représente une hausse de 15,4 millions € sur les douze premiers mois de l'exercice (30 juin 2019 : 63,3 millions €).

prise en résultat a été de +1,1 %, soit +24,4 millions € (30 juin 2019 : +3,4 % ou +76,4 millions €). Une variation de juste valeur de -9,0 millions € a été enregistrée sur les projets de développement (au 30 juin 2019 : -13,1 millions €). La variation de juste valeur combinée des immeubles de placement en exploitation et des projets de développement représente une hausse de 15,4 millions € sur les douze premiers mois de l'exercice (30 juin 2019 : 63,3 millions €). Afin de limiter le risque de taux d'intérêt sur le financement de ses investissements, Aedifica a mis en place des couvertures convertissant sur le long terme 13 la dette à taux variable en dette à taux fixe ou en plafonnant le taux. La quote-part des tirages sur les lignes de crédit à taux variable couverte par des instruments de couverture (swaps et caps) est de 68 % au 30 juin 2020. En outre, des contrats à terme ont été conclus au cours de l'exercice pour couvrir le risque de change du portefeuille britannique. Ces instruments sont détaillés en note annexe 7 des états financiers consolidés résumés ci-dessous. En outre, les instruments financiers reflètent également les options de vente accordées à certains actionnaires minoritaires et qui font l'objet d'une valorisation à la juste valeur. La variation de la juste valeur des actifs et passifs financiers Correspondant au solde des variations positives et négatives de juste valeur entre celle au 30 juin 2019 ou au moment de l'entrée des nouveaux immeubles dans le patrimoine, et la juste valeur estimée par les experts évaluateurs au 30 juin 2020. Les couvertures à long terme permettent notamment de réduire le risque de taux d'intérêt sur le financement d'investissements générant des revenus à long terme, tels que les emphytéoses. Pour rappel, la durée résiduelle moyenne des baux d'Aedifica est de 20 ans. 14 C'est-à-dire comptabilisés à leur juste valeur, telle que déterminée par les experts évaluateurs (à savoir Cushman & Wakefield Belgium SA, Deloitte Consulting & Advisory SCRL, CBRE GmbH, Jones Lang LaSalle SE, Cushman & Wakefield VOF, Savills Consultancy BV, Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Ltd, JLL Finland Oy et JLL Valuation AB). 17/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET prise en résultat au 30 juin 2020 représente une charge de 2,3 millions € (30 juin 2019 : une charge de 7,3 millions €). Les plus-values de cessions (1,2 million € ; 7,3 millions € au 30 juin 2019) sont aussi prises en considération ici. - Les impôts différés (charge de 11,1 millions € au 30 juin 2020 contre une charge de 5,6 millions € au 30 juin 2019) découlent quant à eux de la comptabilisation à leur juste valeur des immeubles situés à l'étranger conformément à la norme IAS 40. Ces impôts différés (sans effet monétaire, c'est-à-dire non cash) sont donc exclus de l'EPRA Earnings*. L' exit tax (charge de 0,1 million € au 30 juin 2020 contre une charge de 0,6 million € au 30 juin 2019), représente la variation entre l'exit tax estimée au moment de l'acquisition de sociétés et l'exit tax estimée à la date probable de la fusion. Compte tenu des éléments non monétaires mentionnés ci-dessus, le résultat net (part du groupe) s'élève à 104,9 millions € (30 juin 2019 : 124 millions €). Le résultat de base par action (« basic earnings per share », tel que défini par IAS 33), est de 4,19 € (30 juin 2019 : 6,41 €). 18/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 6.2. Bilan consolidé Bilan consolidé 30/06/2020 30/06/2019 (x 1.000 €) Immeubles de placement y compris actifs détenus en vue de la vente* 3.365.933 2.320.949 Autres actifs repris dans le taux d'endettement 242.703 65.061 Autres actifs 275 117 Total des actifs 3.608.911 2.386.127 Capitaux propres Capitaux propres hors variations de juste valeur des instruments de couverture* 1.722.623 1.480.082 Effet des variations de juste valeur des instruments de couverture -54.101 -50.533 Intérêts minoritaires 2.561 103 Capitaux propres 1.671.083 1.429.652 Dettes et passifs repris dans le taux d'endettement 1.807.867 888.158 Autres passifs 129.961 68.317 Total des capitaux propres et du passif 3.608.911 2.386.127 Taux d'endettement (%) 50,1% 37,2% Au 30 juin 2020, l'actif du bilan d'Aedifica est composé à 93 % (30 juin 2019 : 97 %) d'immeubles de placement y compris les actifs détenus en vue de la vente*, évalués conformément à la norme IAS 4014, pour un montant de 3.366 millions € (30 juin 2019 : 2.321 millions €). Cette rubrique reprend : Les immeubles de placement en exploitation y compris les actifs détenus en vue de la vente* (30 juin 2020 : 3.155 millions € ; 30 juin 2019 : 2.270 millions €), en augmentation de

885 millions €. La croissance nette de la juste valeur des immeubles de placement en exploitation* s'explique principalement pour 812 millions € par les opérations d'investissement, pour -18 millions € par des cessions, pour 76 millions € par la mise en exploitation de projets de développement achevés, pour -9 millions € par des transferts en capital et pour 24 millions € par la variation de juste valeur des immeubles de placement en exploitation présents dans le patrimoine.

immeubles de placement en exploitation y compris les actifs détenus en vue de la vente* 885 millions €. La croissance nette de la juste valeur des immeubles de placement en exploitation* s'explique principalement pour 812 millions € par les opérations d'investissement, pour -18 millions € par des cessions, pour 76 millions € par la mise en exploitation de projets de développement achevés, pour -9 millions € par des transferts en capital et pour 24 millions € par la variation de juste valeur des immeubles de placement en exploitation présents dans le patrimoine. Les projets de développement (30 juin 2020 : 173 millions € ; 30 juin 2019 : 51 millions €) représentent principalement les investissements immobiliers en cours de construction ou de rénovation. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un budget d'investissement pluriannuel (voir section 1.2. du rapport immobilier).

(30 juin 2020 : 173 millions € ; 30 juin 2019 : 51 millions €) représentent principalement les investissements immobiliers en cours de construction ou de rénovation. Ils s'inscrivent dans le cadre d'un budget d'investissement pluriannuel (voir section 1.2. du rapport immobilier). Le droit d'utilisation sur terrains détenu en « leasehold » par Hoivatilat conformément à l'IFRS 16 (30 juin 2020 : 38 millions €). Le poste « Autres actifs repris dans le taux d'endettement » comprend entre autres le goodwill d'un montant de 160 millions € résultant de l'acquisition de Hoivatilat et qui est la différence positive entre le prix payé pour les actions de Hoivatilat Oyj et la valeur comptable de l'actif net acquis et les participations dans des entreprises associées et co-entreprises. La participation restante de 25 % dans Immobe SA y est incluse et s'élève à 35,1 millions € au 30 juin 2020 (30 juin 2019 : 33,9 millions €). Les autres actifs repris dans le taux d'endettement représentent 7 % du total du bilan (30 juin 2019 : 3 %). 14 C'est-à-dire comptabilisés à leur juste valeur, telle que déterminée par les experts évaluateurs (à savoir Cushman & Wakefield Belgium SA, Deloitte Consulting & Advisory SCRL, CBRE GmbH, Jones Lang LaSalle SE, Cushman & Wakefield VOF, Savills Consultancy BV, Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Ltd, JLL Finland Oy et JLL Valuation AB). 19/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Depuis la constitution d'Aedifica, son capital a évolué au fur et à mesure des opérations immobilières (apports, fusions, etc.), et grâce aux augmentations de capital en numéraire d'octobre 2010, de décembre 2012, de juin 2015, de mars 2017, de mai 2019 et d'avril 2020. Il s'élève à 714 millions € au 30 juin 202015 (30 juin 2019 : 649 millions €). Les capitaux propres (aussi appelés actif net), représentant la valeur intrinsèque d'Aedifica en tenant compte de la juste valeur du patrimoine immobilier, s'élèvent à : 1.723 millions € hors effet des variations de juste valeur des instruments de couverture* (30 juin 2019 :1.480 millions €, comprenant encore le dividende de 54 millions € qui a entretemps été distribué en octobre 2019) ;

ou à 1.669 millions € compte tenu de l'effet des variations de juste valeur des instruments de couverture (30 juin 2019 : 1.430 millions €, comprenant encore le dividende de 54 millions € qui a entretemps été distribué en octobre 2019). Au 30 juin 2020, les dettes et passifs repris dans le taux d'endettement (tel que défini par l'arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux SIR) s'élèvent à 1.808 millions € (30 juin 2019 : 888 millions €), dont 1.724 millions € (30 juin 2019 : 859 millions €) représentent la dette financière. Le taux d'endettement consolidé d'Aedifica s'élève donc à 50,1 % (30 juin 2019 : 37,2 %). Le taux d'endettement consolidé dépassant 50 %, la Société a mis à jour son plan financier et a déterminé un calendrier d'exécution décrivant les mesures destinées à éviter que le taux d'endettement consolidé ne dépasse 65 % des actifs consolidés, conformément à l'article 24 de l'Arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif aux SIR. Ce plan financier fait l'objet d'un rapport spécial du commissaire confirmant la vérification par ce dernier de la méthode d'élaboration du plan, notamment en ce qui concerne ses fondements économiques, ainsi que la cohérence des chiffres que celui-ci contient avec la comptabilité de la Société. Le plan financier et le rapport spécial du commissaire sont transmis pour information à la FSMA. Le taux d'endettement consolidé maximum autorisé pour les SIR étant de 65 % du total des actifs, Aedifica dispose encore à cette date d'une capacité d'endettement supplémentaire consolidé de 538 millions € à actif constant (c'est-à-dire sans accroissement du portefeuille immobilier) et de 1.536 millions € à actif variable (c'est-à-dire avec accroissement du portefeuille immobilier). Inversement, la structure actuelle du bilan permettrait, toutes choses restant égales par ailleurs, d'absorber une diminution de la juste valeur des immeubles de 25 % avant d'atteindre le taux d'endettement maximum. Compte tenu des covenants bancaires de la SIR limitant le taux d'endettement à 60 %, ces trois seuils s'élèvent à 357 millions € à actif constant, 893 millions € à actif variable et -18 %. Dans ce contexte, Aedifica estime que le taux d'endettement actuel se situe à un niveau adéquat et offre une marge suffisante pour absorber une éventuelle diminution de la juste valeur des immeubles de placement. Le plan financier couvre une période d'au moins 3 ans et est basé sur un exercice budgétaire annuel détaillé. Le plan financier est mis à jour et présenté au conseil d'administration sur une base trimestrielle ou en cas de modifications importantes dans le portefeuille. Le plan tient compte de facteurs externes (notamment taux d'intérêt, inflation, taux de change) et de facteurs internes tels que des ajustements locatifs, le pipeline de projets d'investissement et de nouveaux investissements potentiels qui ne sont pas encore connus à ce jour. Aucune hypothèse n'est faite quant à la modification de la juste valeur du portefeuille immobilier. Le plan permet de calculer et de suivre l'évolution du taux d'endettement. 15 Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les frais d'augmentation de capital en diminution du capital statutaire. 20/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Compte tenu des projets et rénovations en cours au 30 juin 2020 (voir section 1.2 du rapport immobilier ci-après), des nouveaux investissements potentiels pour un montant de 125 millions € (dont 62 millions € ont déjà été réalisés à la date de publication) et du paiement d'un dividende intérimaire de 3,00 € par action, le taux d'endettement augmentera d'environ 3,5 points de pourcentage durant les mois restants de l'exercice prolongé. Sur une période de plus de 3 ans, le seuil de 60 % n'est pas dépassé, encore moins celui de 65 %, compte tenu des engagements actuels de la Société et de la vision actuelle des conditions futures du marché. Les autres passifs de 130 millions € (30 juin 2019 : 68 millions €) représentent principalement la juste valeur des instruments financiers de couverture (30 juin 2020 : 53 millions € ; 30 juin 2019 : 48 millions €) et les impôts différés (30 juin 2020: 69 millions €; 30 juin 2019: 12 millions €). 6.3. Actif net par action Le tableau suivant présente l'évolution de l'actif net par action. Sans les effets (non monétaires, c'est-à-dire non cash) des variations de juste valeur des instruments de couverture16 et après le paiement du dividende 2018/2019 en octobre 201917, l'actif net par action sur base de la juste valeur des immeubles de placement est de 63,66 € au 30 juin 2020 (57,96 € par action au 30 juin 2019). Actif net par action (en €) 30/06/2020 30/06/2019 Actif net après déduction du dividende 2018/2019, hors variations de juste valeur des 63,66 57,96 instruments de couverture* Effet des variations de juste valeur des instruments de couverture -2,00 -2,05 Actif net après répartition du dividende 2018/2019 61,66 55,90 Nombre d'actions en circulation (hors actions propres) 27.061.273 24.601.158 Nombre d'actions 30/06/2020 30/06/2019 Nombre d'actions en circulation° 27.061.273 24.601.158 Nombre total d'actions 27.061.273 24.601.158 Nombre total d'actions cotées en bourse°°° 27.061.273 24.601.158 Nombre moyen pondéré d'actions ordinaires en circulation (dénominateur selon IAS 33) 25.031.317 19.274.471 Nombre de droits au dividende°° 27.061.273 19.365.386 ° Après déduction des actions propres. Compte tenu du droit au dividende des actions émises au cours de l'exercice.

°°° 2.460.115 nouvelles actions ont été admises à la cotation le 28 avril 2020. L'effet des variations de juste valeur des instruments de couverture de -2,00 € par action au 30 juin 2020 est la contrepartie dans les capitaux propres de la juste valeur des instruments de couverture, négative à hauteur de 54 millions €, principalement enregistrée au passif du bilan. Pour rappel, les normes IFRS prévoient de présenter les comptes annuels avant affectation. L'actif net de 60,16 € par action du 30 juin 2019 comprenait donc toujours le dividende à distribuer en octobre 2019, et doit donc être corrigé de 2,20 € par action pour pouvoir être comparé à la valeur du 30 juin 2020. Ce montant correspond au montant total du dividende (environ 54 millions €) rapporté au nombre d'actions en circulation au 30 juin 2019 (24.601.158). 18 Voir communiqué de presse du 8 juin 2020 relatif à l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020. 21/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 7. Perspectives Le conseil d'administration continue à suivre avec grande attention l'évolution de la pandémie Covid-19 et du contexte économique, financier et politique et ses effets sur les activités du Groupe. Dans le climat économique actuel, les atouts principaux d'Aedifica sont les suivants : Le focus stratégique d'Aedifica sur l'immobilier de santé, dont les caractéristiques fondamentales (vieillissement, consolidation du marché et financement public) restent intactes, et son déploiement en Europe permettent au Groupe de s'adapter aux opportunités de marché et à l'évolution de la conjoncture économique. La répartition géographique du portefeuille sur six pays (Belgique, Allemagne, Pays-Bas,Royaume-Uni, Finlande et Suède) entraîne une meilleure diversification des risques.

Pays-Bas,Royaume-Uni, Finlande et Suède) entraîne une meilleure diversification des risques. Grâce à ses investissements en immobilier de santé, Aedifica bénéficie de revenus locatifs à long terme indexés générant des rendements nets attractifs. La durée résiduelle moyenne de la totalité de ses baux, qui atteint 20 ans, lui confère une très bonne visibilité sur la majeure partie de ses revenus futurs à long terme.

Les lignes de crédit confirmées assurent le financement du portefeuille immobilier (y compris les projets de développement en cours) et la poursuite de la croissance du portefeuille. Les tirages sur ces lignes de crédit sont en grande partie couverts par des instruments de couverture. Par ailleurs, Aedifica a prouvé à plusieurs reprises par le passé avoir un excellent accès aux marchés des capitaux pour soutenir sa croissance future.

Le pipeline combiné d'Aedifica et de Hoivatilat s'élève à environ 590 millions €, assurant la croissance future du groupe. Compte tenu des résultats au 30 juin 2020, des investissements déjà réalisés et de la prolongation de l'exercice en cours18 (qui a débuté le 1er juillet 2019) jusqu'au 31 décembre 2020 inclus, le conseil d'administration d'Aedifica a décidé d'ajuster les perspectives pour l'exercice en cours. Sur base du périmètre prévu du portefeuille immobilier, et sauf événements imprévus, les revenus locatifs au 31 décembre 2020 sont estimés à 257 millions €. Cela mène à un EPRA Earnings* de 156 millions €. En raison du nombre d'actions plus élevé résultant des augmentations de capital d'avril et juillet 2020, l'EPRA Earnings* par action est estimé à 6,05 €. En raison de la pandémie de Covid-19, il convient d'être plus prudent que d'habitude quant aux perspectives. Suite à la prolongation de l'exercice en cours, le dividende (final) de l'exercice prolongé sera payé en mai 2021 après approbation des comptes annuels par l'assemblée générale ordinaire. Le conseil d'administration d'Aedifica a décidé, dans l'attente du dividende final, de distribuer un dividende intérimaire aux actionnaires pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 inclus, avec mise en paiement à partir du 7 octobre 2020. Le dividende intérimaire brut s'élève à 3,00 € par action (une hausse de 7 % par rapport au dividende de l'exercice 2018/2019). Un dividende brut de 1,60 € par action est proposé pour la période du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020 inclus. 18 Voir communiqué de presse du 8 juin 2020 relatif à l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020. 22/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 8. Principaux risques et incertitudes Le conseil d'administration considère que les principaux facteurs de risque et d'incertitudes synthétisés en pages 2 à 13 du rapport financier annuel 2018/2019 restent pertinents pour les mois restants de l'exercice 2019/2020. 9. Transactions avec les parties liées Les transactions avec les parties liées, telles que définies par la norme IAS 24 et par le Code des sociétés, font l'objet de la note annexe 13 des états financiers consolidés résumés ci-joints. Ces transactions comprennent la rémunération des administrateurs d'Aedifica. Certains types de transactions sont en outre visés par l'article 37 de la loi du 12 mai 2014 relative aux SIR (à l'exception des cas explicitement visés par l'article 38 de la même loi). Au cours des douze premiers mois de l'exercice 2019/2020, aucune transaction visée par cet article et sortant du cadre normal des relations commerciales entre Aedifica et ses prestataires de services habituels n'a été exécutée. 10. Corporate governance 10.1. Nomination de nouveaux administrateurs L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 a approuvé, avec effet immédiat et pour une période de trois ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023), la nomination de cinq nouveaux administrateurs : Monsieur Pertti Huuskonen, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif ;

non-exécutif ; Monsieur Sven Bogaerts, en qualité d'administrateur exécutif ;

Madame Ingrid Daerden, en qualité d'administrateur exécutif ;

Madame Laurence Gacoin, en qualité d'administrateur exécutif ; et

Monsieur Charles-Antoine van Aelst, en qualité d'administrateur exécutif. 10.2. Renouvellement de mandats L'assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2019 a renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de 3 ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2022), le mandat de Monsieur Jean Franken en tant qu'administrateur indépendant non exécutif. L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 a également renouvelé, avec effet immédiat et pour une période de trois ans (jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023), le mandat de : Madame Marleen Willekens, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif ; et

non-exécutif ; et Monsieur Luc Plasman, en qualité d'administrateur indépendant non-exécutif. 23/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 10.3. Modification de l'exercice financier L'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020 a approuvé la proposition de prolonger l'exercice en cours (qui a débuté le 1er juillet 2019) jusqu'au 31 décembre 2020 et de commencer chaque exercice suivant le 1er janvier et de le terminer le 31 décembre. L'assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra désormais le deuxième mardi du mois de mai. Pour l'exercice en cours, l'assemblée générale ordinaire se tiendra donc le mardi 11 mai 2021. 10.4. Modification du modèle de gestion Suite à l'implémentation du nouveau Code belge des sociétés et associations dans ses statuts (par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 8 juin 2020), Aedifica a supprimé le comité de direction (en tant qu'organe de gestion au sens de l'article 524bis de l'ancien Code belge des sociétés) et opté pour une structure de gestion « one-tier ». Dans ce modèle de gestion, la Société n'a qu'un seul organe de gestion, le conseil d'administration, qui dirige la Société. Toutefois, afin de garantir la gestion opérationnelle de la Société, le conseil d'administration a mis en place un comité exécutif auquel certaines compétences spécifiques ont été déléguées (y compris la gestion journalière de la Société). Le comité exécutif est composé des administrateurs exécutifs de la Société (les anciens membres du comité de direction) et se compose actuellement de cinq membres : Stefaan Gielens (CEO), Ingrid Daerden (CFO), Laurence Gacoin (COO), Sven Bogaerts (CLO/CMA&O) et Charles-Antoine van Aelst (CIO). 10.5. Changement au sein du management Le 27 août 2020, Aedifica a annoncé dans un communiqué de presse que Madame Laurence Gacoin mettra fin à ses mandats de COO et d'administrateur d'Aedifica le 31 octobre 2020. Madame Gacoin a commencé sa carrière chez Aedifica en janvier 2015 en tant que Chief Operating Officer et quittera le Groupe pour une nouvelle opportunité professionnelle dans un autre secteur. Le conseil d'administration tient à remercier Madame Gacoin pour sa contribution à la trajectoire de croissance internationale que le groupe Aedifica a réalisée ces dernières années. Le conseil d'administration et le comité de direction ont pris les mesures transitoires nécessaires pour faire face au départ de Madame Gacoin. Aedifica dispose d'une équipe opérationnelle expérimentée et dévouée, qui garantira le fonctionnement habituel du Groupe dans les mois à venir. Aedifica communiquera en temps utile de nouvelles informations sur la composition du comité de direction. Fait à Bruxelles le 31 août 2020. Le conseil d'administration. 24/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET II. EPRA19 L'EPRA (« European Public Real Estate Association ») se présente comme étant la voix du secteur de l'immobilier coté européen. Les indices EPRA sont, quant à eux, les indices de référence les plus utilisés dans le monde de l'immobilier coté. Depuis mars 2013, l'action Aedifica est incluse dans l'index « FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ». Au 30 juin 2020, Aedifica est reprise dans l'indice EPRA européen et belge avec une pondération de l'ordre de respectivement 1,2 % et 19,6 %. Aedifica s'inscrit dans la tendance de standardisation du reporting visant à améliorer la qualité et la comparabilité de l'information, et fournit ci-dessous aux investisseurs la plupart des indicateurs calculés en fonction des recommandations formulées par l'EPRA. Les quelques indicateurs EPRA qui sont considérés comme des indicateurs alternatifs de performance (APM) sont aussi commentés dans la note annexe 15 des états financiers consolidés résumés de ce rapport financier intermédiaire. Indicateurs de performance selon le référentiel EPRA 30/06/2020 30/06/2019 EPRA Earnings* (en €/action) 4,00 3,74 EPRA Cost Ratio (including direct vacancy costs)* (en %) 19% 18% EPRA Cost Ratio (excluding direct vacancy costs)* (en %) 19% 18% 30/06/2020 30/06/2019 EPRA NAV* (en €/action) 66,16 58,44 EPRA NNNAV* (en €/action) 61,40 55,61 EPRA Net Initial Yield (NIY) (en %) 5,4% 5,5% EPRA Topped-up NIY (en %) 5,6% 5,5% EPRA Vacancy Rate (en %) 0% 0% L'EPRA NAV* et l'EPRA NNNAV* au 30 juin 2019 présentées ci-dessus ont été réduites de 2,20 € par action par rapport aux valeurs publiées dans le rapport financier annuel 2018/2019 pour pouvoir être comparées à leur valeur du 30 juin 2020 (voir la note en bas de page 17, section I.6.3 ci-dessus). Ce montant représente le dividende brut 2018/2019 qui a été distribué en octobre 2019 (voir note 15.6). Le calcul de l'EPRA NIY et de l'EPRA Topped-up NIY a été revu par rapport aux exercices financiers précédents. Ces ratios prennent désormais en compte la valeur d'investissement des immeubles de placement en exploitation et non plus la juste valeur. A titre comparatif, les ratios EPRA NIY et EPRA Topped-up NIY basés sur la juste valeur des immeubles en exploitation au 30 juin 2020 seraient de 5,7 % et 5,8%. En 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, Aedifica a obtenu pour la cinquième fois consécutive le « EPRA Gold Award » pour son rapport financier annuel. Aedifica a également remporté le « EPRA sBPR Silver Award » et le « EPRA sBPR Most Improved » pour son rapport de développement durable 2018. De cette manière, Aedifica reste dans le groupe de tête des entreprises européennes évaluées par l'EPRA. 19 Les données dans ce chapitre ne sont pas requises par la réglementation sur les SIR et ne sont pas soumises à un contrôle de la part des autorités publiques. Les données dans ce chapitre au 30 juin 2020 n'ont pas été évaluées par le commissaire. 25/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Aedifica en Bourse 1. Cours et volume L'action Aedifica (AED) est cotée sur le marché réglementé de Euronext Brussels depuis octobre 2006. Depuis novembre 2019, l'action Aedifica est également cotée sur Euronext Amsterdam via une cotation secondaire. Au 30 juin 2020, Aedifica est reprise dans l'indice BEL 20 avec une pondération de l'ordre de 1,9 %. Par ailleurs, l'action Aedifica fait également partie des indices EPRA, MSCI et Stoxx Europe 600. Le cours de l'action Aedifica a fluctué entre 66,80 € et 136,40 € au cours des douze premiers mois de l'exercice 2019/2020 et a clôturé à 97,30 € le 30 juin 2020, soit une hausse d'environ 16 % par rapport au 30 juin 2019 (83,90 €). Sur base du cours de bourse du 30 juin 2020, l'action Aedifica présente : une prime de 52,9 % par rapport à l'actif net par action hors variations de juste valeur des instruments de couverture* ;

une prime de 57,8 % par rapport à l'actif net par action. Cette prime par rapport à la valeur de l'actif net est un signe de confiance dans les résultats d'Aedifica et reflète entre autres l'accent mis par Aedifica sur l'immobilier de santé, la croissance future du Groupe, la stabilité des bénéfices générés à long terme et le dividende intéressant. Entre la date de l'introduction en bourse (après déduction des coupons qui représentaient les droits de préférence ou les droits d'allocation irréductibles dans le cadre des augmentations de capital) et le 30 juin 2020, le cours de l'action Aedifica a augmenté de 167,5 %, tandis que l'indice BEL 20 a baissé de 20,5 % et l'indice EPRA Europe a chuté de 28 % sur la même période. Au cours des douze premiers mois de l'exercice, la liquidité de l'action Aedifica a également augmenté. Le volume quotidien moyen était d'environ 5.277.000 €, soit environ 51.500 actions, ce qui porte le taux de rotation (la vélocité) à 52,3 %. Aedifica poursuit ses efforts pour élargir davantage sa base d'investisseurs en participant régulièrement à des roadshows et à des événements destinés aux investisseurs institutionnels et privés. 26/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Action Aedifica 30/06/2020 30/06/2019 Cours de Bourse de clôture (en €) 97,30 83,90 Actif net par action hors variations de juste valeur des instruments de couverture* (en €) 63,66 57,96 Prime (+) / Décote (-) hors variations de juste valeur des instruments de couverture* 52,9% 44,8% Actif net par action (en €) 61,66 55,90 Prime (+) / Décote (-) 57,8% 50,1% Capitalisation boursière 2.633.061.863 2.064.037.156 Free float 1 100,00% 100,00% Nombre total d'actions cotées 27.061.273 24.601.158 Dénominateur pour le calcul de l'actif net par action 27.061.273 24.601.158 Volume journalier moyen 51.512 24.982 Vélocité 2 52,3% 32,5% Dividende brut par action (en €) 3 3,00 2,80 Rendement brut en dividende 4 3,1% 3,3% Pourcentage du capital d'une société détenu par le public, selon la définition d'Euronext. Voir communiqué de presse du

12 juillet 2019 et la section 3 ci-dessous. Volume total d'actions échangées annualisé divisé par le nombre total d'actions cotées, selon la définition d'Euronext. 2019/2020: selon la section 7 du rapport de gestion intermédiaire ci-dessus. Dividende brut distribué par action divisé par le cours de Bourse de clôture. 27/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 2. Illustrations graphiques du cours de bourse d'Aedifica Les cours couvrent la période comprise entre la date de l'introduction en bourse et le 30 juin 2020. Total return20 d'Aedifica et comparaison entre indices 700 675 650 625 600 575 550 525 500 475 450 425 400 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 Return Var. (%) Aedifica 168 361 EPRA Belgium 5.649 162 EPRA Europe 4.251 24 Aedifica total return Epra Belgium total return Epra Europe total return Evolution du cours de bourse d'Aedifica et comparaison entre indices 20 Compte tenu de la valeur des droits préférentiels des augmentations de capital de 2010 (-1,89 €), 2012 (-1,93 €), 2015 (-0,89 €), 2017 (-1,60 €) et 2019 (-2,76 €), le prix de lancement de 41 € a été ajusté à 31,93 €.21 Les déclarations de transparence ainsi que les chaînes de contrôle peuvent être consultées sur le site web d'Aedifica. La société n'a reçu aucune déclaration de transparence présentant une situation postérieure à celle du 5 juillet 2019. Selon la définition d'Euronext, le free float est de 100 %. 28/93 375 350 325 300 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Spot Var. (%) Aedifica 97,30 167 BEL20 3.328,01 -20 EPRA Belgium 1.643,25 16 EPRA Europe 1.921,75 -28 Aedifica BEL20 EPRA Belgium EPRA Europe 29/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3. Actionnariat Le tableau ci-dessous indique les actionnaires d'Aedifica détenant plus de 5 % des droits de vote (situation au 30 juin 2020, sur base du nombre d'actions détenues par les actionnaires concernés au 5 juillet 2019)21. ACTIONNAIRES Droits de vote (en %) BlackRock, Inc. 5,00 Autres < 5 % 95,00 Total 100,00 Au 30 juin 2020, le nombre total d'actions Aedifica est de 27.061.273. Depuis le 9 juillet 2020, le nombre total d'actions s'élève à 27.496.869. 4. Calendrier financier22 Calendrier financier Paiement du dividende intérimaire relatif à l'exercice 2019/202023 A partir du 7/10/2020 Déclaration intermédiaire au 30.09.2020 13/11/2020 Communiqué annuel 31.12.2020 24/02/2021 Rapport financier annuel 2019/2020 Mars 2021 Assemblée générale ordinaire 2021 11/05/2021 Déclaration intermédiaire 31.03.2021 12/05/2021 Paiement du dividende final relatif à l'exercice 2019/2020 A partir du 18/05/2021 Résultats semestriels 30.06.2021 11/08/2021 Les déclarations de transparence ainsi que les chaînes de contrôle peuvent être consultées sur le site web d'Aedifica. La société n'a reçu aucune déclaration de transparence présentant une situation postérieure à celle du 5 juillet 2019. Selon la définition d'Euronext, le free float est de 100 %. Ces dates sont sous réserve de modification. Le dividende intérimaire sera distribué sur les coupons n° 23 (dividende pro rata temporis pour la période allant du 1 er juillet 2019 au 27 avril 2020 inclus ; détaché le 23 avril) et n° 24 (dividende pro rata temporis pour la période allant du 28 avril 2020 au 30 juin 2020 inclus ; le coupon n° 24 sera détaché le 5 octobre 2020). 24 Il n'est pas dans l'intérêt de l'actionnaire de publier les valeurs par immeuble. Les adresses des immeubles sont disponibles dans le rapport financier annuel 2018/2019. Les adresses des immeubles acquis depuis le 1 er juillet 2019 sont disponibles dans les communiqués de presse publiés à l'occasion de ces acquisitions. 30/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET IV. Rapport immobilier 1. Portefeuille immobilier consolidé 1.1. Immeubles de placement en exploitation24 Filiale(1) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) Immeubles de placement en exploitation 1.435.880 31.640 182.385.441 186.056.349 Belgique 455.569 7.838 56.665.571 57.858.889 Armonea 123.762 2.054 15.827.571 - De Notelaar 8.651 94 1.024.801 - De Stichel 8.429 153 916.203 - Eyckenborch 8.771 141 1.167.660 - Gaerveld 6.994 115 839.530 - Hestia 12.682 222 1.446.061 - Huize Lieve Moenssens 4.597 78 582.743 - Koning Albert I 7.775 110 977.078 - Larenshof 6.988 117 1.065.249 - Les Charmes en Famenne 3.165 96 316.858 - Marie-Louise 1.959 30 391.706 - Overbeke 6.917 113 840.716 - Plantijn 7.310 110 1.025.911 - Pont d'Amour 8.984 150 1.044.486 - Residentie Gaerveld 1.504 20 177.780 - Rietdijk 2.155 60 373.077 - Salve 6.730 117 1.134.357 - Senior Flandria 7.501 108 651.406 - La Pairelle 6.016 118 808.468 - Ter Venne 6.634 102 1.043.480 - Bremdael VZW 3.500 66 350.000 - Bremdael 3.500 66 350.000 - Buitenhof VZW 4.386 80 579.657 - Buitenhof 4.386 80 579.657 - Dorian groep 4.827 104 569.604 - De Duinpieper 4.827 104 569.604 - Hof van Schoten BVBA 8.313 101 844.027 - Hof van Schoten 8.313 101 844.027 - Le Carrosse 1.290 36 98.884 - La Boule de Cristal 1.290 36 98.884 - Orpea 47.985 1.159 7.127.002 - Bel-Air 5.350 161 761.172 - Château Chenois 6.354 115 929.787 - Jardins de Provence 2.280 72 418.645 - New Philip 3.914 111 509.985 - Résidence Augustin 4.832 94 566.349 - Résidence du Golf 6.424 194 815.930 - Résidence Grange des Champs 3.396 75 450.390 - Résidence Parc Palace 6.719 162 1.318.536 - Résidence Service 8.716 175 1.356.208 - Pierre Invest NV 2.272 65 466.596 - Bois de la Pierre 2.272 65 466.596 - Résidence de La Houssière 4.484 94 613.258 - Résidence La Houssière 4.484 94 613.258 - Senior Living Group 156.981 2.690 19.086.488 - Au Bon Vieux Temps 7.868 104 871.926 - Beerzelhof 5.025 61 347.537 - Coham 6.956 120 913.027 - De Edelweis 6.914 122 814.981 - De Witte Bergen 8.262 119 1.054.799 - Ennea 1.848 34 211.792 - Ezeldijk 7.101 105 745.114 - Helianthus 4.799 67 497.973 - Heydeveld 6.167 110 676.181 - Kasteelhof 3.500 81 368.093 - Les Jardins de la Mémoire 6.852 110 707.656 - Oosterzonne 4.948 82 751.573 - Op Haanven 6.587 111 712.190 - 24 Il n'est pas dans l'intérêt de l'actionnaire de publier les valeurs par immeuble. Les adresses des immeubles sont disponibles dans le rapport financier annuel 2018/2019. Les adresses des immeubles acquis depuis le 1er juillet 2019 sont disponibles dans les communiqués de presse publiés à l'occasion de ces acquisitions. 31/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Résidence Aux Deux Parcs Residentie Boneput Résidence du Plateau Résidence Exclusiv Résidence l'Air du Temps Résidence Les Cheveux d'Argent Residentie Sporenpark Seniorenhof De Maretak Melopee Sorgvliet 't Hoge Uilenspiegel Villa Vinkenbosch Wielant Time for Quality Klein Veldeken Vulpia Blaret Demerhof Halmolen La Ferme Blanche Leopoldspark Residentie Den Boomgaard Residentie Kartuizerhof Residentie Poortvelden Résidence de la Paix 't Spelthof Twee poorten Villa Temporis Autre Villa Bois de la Pierre Allemagne Advita Pflegedienst Advita Haus Zur Alten Berufsschule Alloheim AGO Dresden AGO Herkenrath AGO Kreischa Bonn Argentum Haus Alba Haus Arche Haus Concolor Haus Nobilis Seniorenheim am Dom Seniorenheim J.J. Kaendler Auriscare BAVARIA Senioren- und Pflegeheim Azurit Rohr Azurit Seniorenresidenz Cordula 1 Azurit Seniorenresidenz Cordula 2 Azurit Seniorenresidenz Sonneberg Hansa Pflege-und Betreuungszentrum Dornum Seniorenzentrum Weimar Casa Reha Haus Steinbachhof Convivo Haus am Jungfernstieg Park Residenz Seniorenhaus Wiederitzsch Cosiq GmbH Pflegeteam Odenwald Seniorenresidenz an den Kienfichten Wohnstift am Weinberg Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Nordfriesland e. V. DRK Käthe-Bernhardt-Haus Die Johanniter Johanniter-Haus Lüdenscheid (m) EMVIA Residenz Zehlendorf (i) Seniorenpflegezentrum Zur alten Linde Seniorenquartier Kaltenkirchen (n) Seniorenquartier Lübbecke (n) Seniorenquartier Schwerin (n) Seniorenwohnpark Hartha Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) 1.618 53 333.887 - 2.993 78 477.350 - 8.069 143 1.349.690 - 4.253 104 749.938 - 7.197 137 927.334 - 4.996 99 449.637 - 9.261 127 1.125.660 - 3.116 52 328.113 - 5.684 122 562.207 - 2.967 70 519.018 - 4.517 83 561.279 - 4.632 81 709.293 - 6.863 97 757.880 - 9.153 114 997.029 - 4.834 104 565.330 - 5.824 58 447.392 - 5.824 58 447.392 - 91.625 1.327 10.623.119 - 6.274 90 710.209 - 9.578 107 1.123.521 - 9.200 140 1.082.609 - 4.240 90 574.693 - 10.888 153 1.285.414 - 10.657 120 993.625 - 4.076 100 800.839 - 8.413 129 1.032.521 - 3.793 107 737.197 - 10.845 128 991.565 - 5.307 60 477.929 - 8.354 103 812.998 - 320 4 31.975 - 320 4 31.975 - 317.053 5.828 33.494.263 33.808.768 6.422 91 470.811 - 6.422 91 470.811 - 18.695 378 2.326.356 - 5.098 116 583.234 - 4.000 80 586.606 - 3.670 84 416.516 - 5.927 98 740.000 - 20.396 420 2.277.261 - 2.560 64 225.000 - 531 13 75.000 - 5.715 74 510.000 - 3.186 70 525.000 - 4.310 126 654.261 - 4.094 73 288.000 - 4.320 94 355.449 - 4.320 94 355.449 - 29.862 465 2.366.742 - 4.970 75 312.051 - 1.204 39 162.267 - 4.876 101 583.416 - 11.203 106 426.000 - 7.609 144 883.008 - 7.618 151 901.228 - 7.618 151 901.228 - 11.845 202 1.368.309 - 2.457 60 363.309 - 6.113 79 640.000 - 3.275 63 365.000 - 17.060 264 1.677.987 - 1.202 32 222.218 - 4.332 88 445.480 - 11.526 144 1.010.288 - 4.088 83 522.000 - 4.088 83 522.000 - 3.950 74 509.312 - 3.950 74 509.312 - 35.353 731 4.139.876 - 4.540 180 900.000 - 4.208 82 368.000 - 6.650 123 916.800 - 4.240 80 576.276 - 5.000 87 646.800 - 10.715 179 732.000 - 32/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Orpea Bonifatius Seniorenzentrum (e) Seniorenresidenz Am Stübchenbach (f) Seniorenresidenz Kierspe (f) Seniorenresidenz Klosterbauerschaft (d) Seniorenresidenz Mathilde (d) Residenz Management Bremerhaven I (l) Bremerhaven II (l) Cuxhaven (l) Die Rose im Kalletal (d) Senioreneinrichtung Haus Elisabeth (e) Senioreneinrichtung Haus Matthäus (e) Sonnenhaus Ramsloh (m) SARA SARA Seniorenresidenz Schloss Bensberg Management GmbH Service-Residenz Schloss Bensberg Seniorenresidenz Laurentiusplatz GmbH Laurentiusplatz Vitanas Am Bäkepark (j) Am Kloster (g) Am Marktplatz Am Parnassturm Am Schäfersee (k) Am Stadtpark (k) Am Tierpark (j) Frohnau (g) Patricia (h) Rosengarten (j) Rosenpark (h) St. Anna (h) Volkssolidarität Goldene Au Pays-Bas Compartijn Huize de Compagnie (a) Huize Eresloo (a) Huize Groot Waardijn (a) Huize Hoog Kerckebosch (a) Huize Roosdael (a) Huize Ter Beegden (a) Domus Magnus Benvenuta (a) Holland (a) Molenenk (a) Villa Walgaerde (a) Martha Flora Martha Flora Bosch en Duin (a) Martha Flora Den Haag (a) Martha Flora Hilversum (a) Martha Flora Hoorn (a) Martha Flora Lochem (a) Martha Flora Rotterdam (a) NNCZ De Kaap (a) De Vecht (a) Krakeel (a) Wolfsbos (a) WZC Beatrix (a) Omega Meldestraat (a) Ontzorgd Wonen Groep Residentie Sibelius (a) Senior Living De Statenhof (a) Kening State (a) HGH Harderwijk (a) HGH Kampen (a) HGH Leersum (a) Residentie Boldershof (a) Sorghuys Tilburg (a) Zorghuis Smakt (a) Zorgresidentie Mariëndaal (a) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) 20.507 444 3.173.267 - 3.967 80 617.833 - 5.874 130 807.926 - 3.721 79 565.907 - 3.497 80 609.193 - 3.448 75 572.408 - 24.564 442 3.397.602 - 6.077 85 939.841 - 2.129 42 306.396 - 810 9 106.918 - 4.027 96 684.868 - 3.380 80 585.587 - 2.391 50 365.992 - 5.750 80 408.000 - 7.900 126 640.000 - 7.900 126 640.000 - 8.215 87 1.009.336 - 8.215 87 1.009.336 - 5.506 79 468.693 - 5.506 79 468.693 - 86.611 1.614 7.487.795 - 3.828 90 456.000 - 5.895 136 752.007 - 4.880 79 148.545 7.042 84 296.333 12.658 187 650.879 - 7.297 135 501.192 - 13.549 217 1.093.050 - 4.101 107 590.817 - 7.556 174 1.050.324 - 7.695 165 550.000 - 4.934 79 470.018 - 7.176 161 928.628 - 4.141 83 402.240 - 4.141 83 402.240 - 261.957 2.170 23.683.147 27.359.731 15.606 173 2.786.760 - 3.471 42 608.368 - 2.350 28 439.730 - 1.918 26 433.358 - 2.934 32 547.627 - 2.950 26 444.000 - 1.983 19 313.677 - 8.072 99 2.148.306 - 924 10 226.375 - 2.897 34 873.161 - 2.811 40 727.390 - 1.440 15 321.380 - 12.788 140 2.428.292 - 2.241 27 466.087 - 2.259 28 573.212 - 4.055 31 582.671 - 780 12 83.907 - 1.012 13 171.825 - 2.441 29 550.590 - 38.440 340 2.785.000 - 6.254 61 569.700 - 8.367 79 670.625 - 5.861 57 492.425 - 11.997 93 789.025 - 5.961 50 263.225 - 1.587 26 215.502 - 1.587 26 215.502 - 14.294 96 833.967 - 14.294 96 833.967 - 41.699 396 4.344.464 - 6.468 58 558.400 - 10.750 70 646.667 - 4.202 45 584.402 - 3.610 37 524.262 - 2.280 26 426.731 - 2.261 33 330.393 - 1.289 22 276.000 2.111 30 207.748 - 8.728 75 789.862 - 33/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) Stepping Stones Home & Care 8.170 117 1.601.343 - Saksen Weimar (a) 2.291 42 541.261 - Spes Nostra (a) 1.655 21 261.310 - Villa Berkum (a) 1.770 24 325.440 - Villa Nova (a) 2.454 30 473.332 - Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 6.014 75 425.568 - De Merenhoef (a) 6.014 75 425.568 - Stichting Nusantara 4.905 70 625.000 - Rumah Saya (b) 4.905 70 625.000 - Stichting Oosterlengte 4.380 32 413.569 - Het Dokhuis (a) 4.380 32 413.569 - Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen 90.981 446 3.986.705 - Genderstate (a) 8.813 44 521.138 - Parc Imstenrade (a) 57.181 263 2.110.609 - Petruspark (a) 24.987 139 1.354.959 - Stichting Zorggroep Noorderboog 13.555 140 834.110 - Oeverlanden (a) 13.555 140 834.110 - Wonen bij September 1.466 20 254.561 - September Nijverdal (a) 1.466 20 254.561 - Royaume-Uni 266.470 6.250 41.399.844 39.789.184 Barchester 1.554 49 339.760 - Highfields (Notts) (q) 1.554 49 339.760 - Bondcare Group 54.347 1.245 6.881.385 - Alexander Court (q) 3.347 82 485.531 - Ashurst Park (q) 2.145 47 515.120 - Ashwood (q) 2.722 70 306.880 - Beech Court (q) 2.135 51 287.951 - Beechcare (q) 2.739 65 767.200 - Brook House (q) 3.155 74 324.416 - Chatsworth Grange (q) 2.558 66 282.297 - Clarendon (q) 2.132 51 184.209 - Coniston Lodge (q) 3.733 92 403.328 - Derwent Lodge (q) 2.612 62 271.808 - Green Acres (q) 2.352 62 274.000 - Meadowbrook (q) 3.334 69 302.496 - Moorland Gardens (q) 3.472 79 438.400 - Springfield (q) 3.153 80 212.889 - The Fountains (q) 2.510 62 270.465 - The Grange (s) 7.693 160 776.898 - The Hawthorns (s) 4.558 73 777.497 - Burlington 51.192 1.278 7.880.127 - Bessingby Hall (q) 2.471 65 400.794 - Cherry Trees (3) (q) 3.178 81 264.340 - Crystal Court (q) 2.879 60 602.800 - Figham House (q) 2.131 63 561.969 - Foresters Lodge (q) 2.241 69 397.588 - Grosvenor Park (q) 2.312 61 328.800 - Highfield Care Centre (q) 3.260 88 438.400 - Maple Court (r) 3.045 64 531.560 - Maple Lodge (q) 1.673 55 249.438 - Priestley (q) 1.520 40 274.000 - Randolph House (3) (q) 2.433 60 234.969 - Riverside View (q) 2.362 59 328.800 - Southlands (q) 1.812 48 297.597 - The Elms (3) (q) 1.280 37 316.081 - The Elms & Oakwood (q) 5.361 80 455.036 - The Grange (q) 2.919 73 346.829 - The Hawthornes (q) 1.512 40 295.920 - The Lawns (q) 2.459 62 250.724 - The Limes (q) 3.414 97 761.961 - The Sycamores (q) 1.627 40 328.800 - York House (q) 1.302 36 213.720 - Care UK 32.368 740 4.057.710 - Armstrong House (q) 2.799 71 338.529 - Cheviot Court (q) 2.978 73 575.035 - Church View (q) 1.653 42 144.918 - Collingwood Court (q) 2.525 63 521.706 - Elwick Grange (q) 2.493 60 321.139 - Grangewood Care Centre (q) 2.317 50 336.210 - Hadrian House (q) 2.487 55 319.979 - Hadrian Park (q) 2.892 73 262.012 - Ponteland Manor (q) 2.160 52 185.495 - Stanley Park (q) 3.240 71 449.826 - The Terrace (q) 2.190 40 255.056 - Ventress Hall (q) 4.635 90 347.804 - 34/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) Caring Homes 8.898 221 1.609.346 - Brooklyn House (q) 1.616 38 371.384 - Guysfield (q) 2.052 51 435.544 - Hillside House and Mellish House (q) 3.629 92 516.539 - Sanford House (q) 1.601 40 285.877 - Conniston Care 4.702 102 549.341 - Athorpe Lodge & The Glades (q) 4.702 102 549.341 - Four Seasons 2.226 53 197.280 - The Lodge (q) 2.226 53 197.280 - Halcyon Care Homes 6.645 132 1.545.360 - Hazel End (q) 3.210 66 789.120 - Marham House (q) 3.435 66 756.240 - Harbour Healthcare 17.287 440 1.898.825 - Bentley Rosedale Manor (q) 2.896 78 417.482 - Cromwell Court (q) 2.896 67 293.728 - Devonshire House & Lodge (q) 3.167 77 262.102 - Elburton Heights (q) 3.076 69 272.271 - Hilltop Manor (q) 2.809 80 350.720 - Tree Tops Court (q) 2.442 69 302.523 - Lifeways 3.880 67 2.130.968 - Heath Farm (q) 2.832 47 1.345.489 - Sharmers Fields House (q) 1.048 20 785.479 - Majesticare 4.669 126 1.195.560 - Lashbrook House (q) 1.741 46 499.899 - Oak Lodge (q) 1.699 45 367.479 - The Mount (q) 1.229 35 328.183 - Maria Mallaband 50.213 1.142 8.881.975 - Ashmead (q) 4.557 110 925.065 - Belvoir Vale (q) 2.158 56 767.200 - Blenheim (q) 2.288 64 308.128 - Coplands (q) 3.445 79 647.814 - Deepdene (s) 3.009 66 891.047 - Eltandia Hall (q) 3.531 83 476.179 - Glennie House (q) 2.279 52 134.478 - Heritage (q) 2.972 72 785.882 - Kings Court (MM) (q) 2.329 60 279.719 - Knights Court (q) 3.100 80 381.871 - Minster Grange (s) 4.815 83 1.001.360 - Ottery (s) 3.513 62 750.760 - Princess Lodge (s) 4.087 85 438.400 - River View (q) 5.798 137 859.914 - The Windmill (q) 2.332 53 234.158 - Priory Group 3.755 77 602.883 - Bentley Court (q) 3.755 77 602.883 - Renaissance 22.414 512 3.256.010 - Beech Manor (q) 2.507 46 227.235 - Jesmond (q) 2.922 65 482.684 - Kingsmills (q) 2.478 60 608.280 - Letham Park (q) 2.954 70 397.069 - Meadowlark (q) 2.005 57 180.883 - Persley Castle (q) 1.550 40 241.490 - The Cowdray Club (q) 2.581 35 381.424 - Torry (q) 3.028 81 364.414 - Whitecraigs (q) 2.389 58 372.530 - Select Healthcare 2.320 66 373.314 - Plas Rhosnesni (q) 2.320 66 373.314 - Finlande 133.844 9.543 26.885.347 26.982.507 Attendo 31.277 782 6.297.791 - Koy Espoon Vuoripirtintie (Hoivakoti 2.kerroksessa) (t) 1.480 35 296.573 - Koy Heinolan Lähteentie (t) 1.665 41 319.310 - Koy Kajaanin Erätie (t) 1.920 52 340.093 - Koy Keravan Männiköntie (t) 862 27 239.553 - Koy Kokkolan Ankkurikuja (t) 1.241 31 218.800 - Koy Kouvolan Vinttikaivontie (t) 1.788 48 377.729 - Koy Kuopion Portti A2 (t) 2.706 65 567.442 - Koy Lahden Vallesmanninkatu A (t) 1.199 30 246.426 - Koy Lohjan Ansatie (t) 1.593 40 328.087 - Koy Mikkelin Ylännetie 8 (t) 982 22 179.658 - Koy Nokian Näsiäkatu (t) 1.665 41 329.100 - Koy Nurmijärven Ratakuja (t) 856 20 178.745 - Koy Orimattilan Suppulanpolku (t) 1.498 40 333.352 - Koy Oulun Sarvisuontie (t) 1.190 27 213.015 - Koy Oulun Ukkoherrantie B (t) 878 20 190.942 - Koy Pieksämäen Ruustinnantie (t) 792 20 144.000 - Koy Pihtiputaan Nurmelanpolku 1 (t) 963 24 184.201 - Koy Pihtiputaan Nurmelanpolku 2 (t) 460 16 62.643 - Koy Porvoon Fredrika Runebergin katu (t) 973 29 252.486 - 35/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) Koy Rovaniemen Matkavaarantie (t) 977 21 175.298 - Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku C (HKO) (t) 655 15 137.751 - Koy Uudenkaupungin Puusepänkatu (t) 1.209 30 245.745 - Koy Vaasan Vanhan Vaasankatu (t) 1.195 25 208.530 - Koy Vihdin Hiidenrannantie (t) 1.037 23 211.668 - Koy Vihdin Vanhan sepän tie (t) 1.498 40 316.643 - CTM 1.457 27 267.604 - Koy Janakkalan Kekanahontie (t) 1.457 27 267.604 - Esperi 3.112 79 749.348 - Koy Iisalmen Kangaslammintie (t) 802 20 171.137 - Koy Kajaanin Menninkäisentie (t) 1.178 30 279.794 - Koy Loviisan Mannerheiminkatu (t) 1.133 29 298.417 - Folkhälsan 783 84 146.238 - Koy Turun Teollisuuskatu (t) 783 84 146.238 - Ikifit 506 14 106.121 - Koy Kangasalan Hilmanhovi (t) 506 14 106.121 - K-P Hoitopalvelu 911 25 216.351 - Koy Kokkolan Vanha Ouluntie (t) 911 25 216.351 - Kunta 9.781 483 2.059.895 - Koy Mäntyharjun Lääkärinkuja (t) 1.667 41 275.147 - Koy Mikkelin Sahalantie (t) 1.730 150 424.800 - Koy Raahen Vihastenkarinkatu (kaupunki) (t) 303 45 50.786 - Koy Siilinjärven Nilsiäntie (t) 1.086 100 196.560 - Koy Siilinjärven Risulantie (t) 2.286 30 535.001 - Koy Siilinjärven Sinisiipi (t) 568 72 97.619 - Koy Ylivieskan Mikontie 1 (t) 847 15 205.473 - Koy Ylivieskan Ratakatu 12 (t) 1.294 30 274.509 - KVPS 1.616 30 289.515 - Koy Jyväskylän Palstatie (t) 825 15 141.363 - Koy Lahden keva makarantie (t) 791 15 148.152 - Mehiläinen 12.682 347 2.534.471 - Koy Äänekosken Likolahdenkatu (t) 771 15 131.400 - Koy Espoon Hirvisuontie (t) 823 20 162.641 - Koy Hämeenlinnan Jukolanraitti (t) 1.925 40 337.349 - Koy Hollolan Sarkatie (t) 1.663 42 356.441 - Koy Jyväskylän Väliharjuntie (t) 1.678 42 348.815 - Koy Mäntsälän Liedontie (t) 645 66 147.300 - Koy Oulun Kehätie (t) 1.178 30 262.928 - Koy Porin Ojantie (t) 1.629 40 333.622 - Koy Riihimäen Jyrätie (t) 741 16 144.000 - Koy Sipoon Aarretie (t) 964 21 177.681 - Koy Vihdin Pengerkuja (t) 665 15 132.294 - Murunen 430 55 93.990 - Koy Ylivieskan Alpuumintie (t) 430 55 93.990 - Musiikkikoulu Rauhala 1.609 195 329.013 - Koy Laukaan Hytösenkuja (t) 730 87 164.199 - Koy Laukaan Saratie (t) 879 108 164.814 - Norlandia 10.678 1.280 2.121.882 - Koy Espoon Oppilaantie (t) 1.045 120 191.592 - Koy Haminan Lepikönranta (t) 575 80 129.792 - Koy Jyväskylän Haperontie (t) 700 84 130.886 - Koy Kouvolan Pappilantie (t) 567 65 110.837 - Koy Kuopion Rantaraitti (t) 822 96 157.181 - Koy Lahden Piisamikatu (t) 697 84 140.487 - Koy Mynämäen Opintie (t) 697 84 140.112 - Koy Ruskon Päällistönmäentie (t) 697 84 145.529 - Koy Ruskon Päällistönmäentie (2.phase) (t) 505 60 100.200 - Koy Sastamalan Tyrväänkyläntie (t) 706 84 124.081 - Koy Siilinjärvi Honkarannantie (t) 921 120 183.600 - Koy Sipoon Aarrepuistonkuja (t) 668 75 141.221 - Koy Sipoon Satotalmantie (t) 497 60 100.868 - Koy Turun Lukkosepänkatu (t) 882 100 183.440 - Koy Uudenkaupungin Merilinnuntie (t) 702 84 142.056 - Onni ja Ilona 635 75 138.803 - Koy Kajaanin Valonkatu (t) 635 75 138.803 - Paltan Palveluasunnot 1.507 78 270.636 - Koy Turun Paltankatu (hoivakoti) (t) 951 24 186.396 - Koy Turun Paltankatu (päiväkoti) (t) 556 54 84.240 - Pikkutassu 646 72 132.900 - Koy Kajaanin Hoikankatu (t) 646 72 132.900 - Pilke 14.904 1.775 2.999.204 - As Oy Lahden Vuorenkilpi (t) 703 90 158.592 - Koy Joutsenon Päiväkoti (t) 658 76 118.980 - Koy Kaarinan Nurminiitynkatu (t) 825 96 164.735 - Koy Kouvolan Kaartokuja (t) 566 68 127.754 - Koy Lahden Vallesmanninkatu B (t) 561 72 124.808 - Koy Mikkelin Väänäsenpolku (t) 648 72 124.511 - 36/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) Koy Nokian Vikkulankatu (t) 993 126 167.442 - Koy Oulun Soittajanlenkki (t) 1.091 120 213.145 - Koy Oulun Soittajanlenkki, expansion (t) 654 75 131.400 - Koy Pirkkalan Perensaarentie (t) 1.313 168 273.528 - Koy Porin Koekatu (t) 915 96 173.649 - Koy Porin Palokärjentie (t) 986 108 171.732 - Koy Rovaniemen Mäkirannantie (t) 530 75 78.477 - Koy Rovaniemen Ritarinne (t) 1.186 132 270.548 - Koy Sotkamon Kirkkotie (t) 547 72 138.698 - Koy Vantaan Mesikukantie (t) 959 120 184.443 - Koy Vantaan Mesikukantie (2. phase) (t) 531 64 116.480 - Koy Vantaan Tuovintie (t) 584 73 136.544 - Koy Varkauden Savontie (t) 657 72 123.741 - Priimi 841 100 148.934 - Koy Kuopion Amerikanraitti (t) 841 100 148.934 - Rebekan Hoitokoti 1.222 30 245.520 - Koy Iisalmen Vemmelkuja (t) 1.222 30 245.520 - Sentica 2.642 318 542.443 - Koy Maskun Ruskontie (t) 622 75 129.255 - Koy Maskun Ruskontie, expansion (t) 579 72 121.415 - Koy Paimion Mäkiläntie (t) 820 96 156.873 - Koy Raision Tenavakatu (t) 622 75 134.899 - Siriuspäiväkodit 564 72 128.058 - Koy Limingan Kauppakaari (t) 564 72 128.058 - Tähtipäiväkodit 1.307 144 261.928 - Koy Jyväskylän Vävypojanpolku (t) 769 84 154.476 - Koy Keuruun Tehtaantie (t) 538 60 107.452 Touhula 27.756 3.279 5.922.898 - As Oy Kangasalan Freesia (t) 252 35 66.100 - As Oy Oulun Figuuri (t) 330 41 60.501 - Koy Espoon Fallåkerinrinne (t) 891 75 196.887 - Koy Espoon Meriviitantie (t) 769 96 174.132 - Koy Espoon Tikasmäentie (t) 912 108 201.395 - Koy Espoon Vuoripirtintie (Päiväkoti 1. kerroksessa) (t) 472 54 102.912 - Koy Hämeenlinnan Vanha Alikartanontie (t) 565 72 130.174 - Koy Iisalmen Petter Kumpulaisentie (t) 644 72 127.360 - Koy Jyväskylän Ailakinkatu (t) 721 75 135.840 - Koy Jyväskylän Mannisenmäentie (t) 916 102 170.694 - Koy Kalajoen Hannilantie (t) 663 75 121.674 - Koy Kangasalan Mäntyveräjäntie (t) 561 72 133.340 - Koy Kirkkonummen Kotitontunkuja (t) 565 72 134.667 - Koy Kotkan Loitsutie (t) 620 78 116.168 - Koy Kuopion Sipulikatu (t) 564 72 125.251 - Koy Lahden Jahtikatu (t) 894 72 230.371 - Koy Laihian Jarrumiehentie (t) 630 75 131.560 - Koy Mikkelin Ylännetie 10 (t) 625 72 133.313 - Koy Nurmijärven Laidunalue (t) 477 57 94.208 - Koy Oulun Paulareitti (1. building) (t) 564 72 120.962 - Koy Oulun Paulareitti (2. building) (t) 564 72 119.068 - Koy Oulun Rakkakiventie (1. building) (t) 567 74 118.069 - Koy Oulun Rakkakiventie (2. building) (t) 567 72 115.090 - Koy Pirkkalan Lehtimäentie (1. phase expansion) (t) 452 53 104.110 - Koy Pirkkalan Lehtimäentie (1. phase) (t) 734 90 158.878 - Koy Porvoon Peippolankuja (t) 564 70 131.216 - Koy Porvoon Vanha Kuninkaantie (t) 670 84 149.034 - Koy Raahen Palokunnanhovi (t) 410 60 77.734 - Koy Raahen Vihastenkarinkatu (Touhula) (t) 497 75 118.283 - Koy Tampereen Lentävänniemenkatu (t) 737 93 158.046 - Koy Tampereen Lentävänniemenkatu (2. phase) (t) 468 50 93.216 - Koy Tornion Torpin Rinnakkaiskatu (t) 635 72 120.834 - Koy Turun Vähäheikkiläntie (t) 911 97 201.240 - Koy Turun Vähäheikkiläntie (expansion) (t) 553 60 108.667 - Koy Turun Vakiniituntie (t) 567 60 138.615 - Koy Uudenkaupungin Merimetsopolku B (PK) (t) 661 78 121.022 - Koy Vantaan Koetilankatu (t) 890 108 207.304 - Koy Vantaan Punakiventie (t) 484 58 116.386 - Koy Vantaan Vuohirinne (t) 896 108 194.508 - Koy Varkauden Kaura-ahontie (t) 640 75 115.493 - Koy Varkauden Kaura-ahontie (2. talo) (t) 620 75 109.246 - Koy Ylöjärven Mustarastaantie (1. building) (t) 734 92 157.385 - Koy Ylöjärven Mustarastaantie (2. building) (t) 600 72 133.084 - Koy Ylöjärven Työväentalontie (t) 707 84 148.860 - Tuike 677 75 135.560 - Koy Iisalmen Eteläinen Puistoraitti (t) 677 75 135.560 - Vacant 2.400 42 0 - Koy Euran Käräjämäentie (t) 2.400 42 0 - Vantaan Turvakoti 844 14 186.552 - Koy Vantaan Koivukylän Puistotie (t) 844 14 186.552 - 37/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Filiale(1) Vetrea Koy Kangasalan Rekiäläntie (t) Koy Lappeenrannan Orioninkatu (t) Koy Porvoon Haarapääskyntie (t) Suède Alternatus LSS-boende Heby (u) Team Olivia LSS-boende Gråmunke (u) Projets en cours (4) Belgique Armonea Rembertus Allemagne Argentum Haus Wellengrund Aspida Pflegecampus Plauen EMVIA Seniorenquartier Beverstedt (o) Seniorenquartier Bremen (p) Seniorenquartier Espelkamp (o) Seniorenquartier Heiligenhafen (o) Seniorenquartier Langwedel (p) Seniorenquartier Sehnde (p) Seniorenquartier Weyhe (p) Seniorenquartier Wolfsburg (o) Residenz Management Quartier am Rathausmarkt (m) Pays-Bas Martha Flora Martha Flora Dordrecht (c) Ontzorgd Wonen Groep Residentie La Tour (b) Senior Living Villa Casimir (b) Vinea Domini (b) Stepping Stones Home & Care Natatorium (b) Villa Nuova (b) Stichting Oosterlengte LTS Winschoten (a) Verpleegcentrum Scheemda (a) Stichting Rendant Nieuw Heerenhage (a) SVE Hilversum SVE (b) Total immeubles de placement en exploitation et projets en cours Superficie Nombre d'unités Loyers Valeur locative totale (m²) résidentielles contractuels (2) estimée (VLE)(2) 3.061 67 559.693 - 1.240 28 241.080 - 935 22 183.073 - 886 17 135.540 - 988 12 257.270 257.270 494 6 128.635 - 494 6 128.635 - 494 6 128.635 - 494 6 128.635 - 134.531 1.675 1.858.050 0 8.027 100 153.965 0 8.027 100 153.965 - 8.027 100 153.965 - 86.795 1.116 835.252 0 5.292 91 120.000 - 5.292 91 120.000 - 5.095 120 82.100 - 5.095 120 82.100 - 68.758 825 580.424 - 5.475 80 29.214 - 7.057 75 48.690 - 9.458 113 71.411 - 7.391 104 59.130 - 8.250 113 72.881 - 6.012 90 45.117 - 7.373 109 97.380 - 17.742 141 156.600 - 7.650 80 52.728 - 7.650 80 52.728 - 39.709 459 868.833 0 2.405 28 79.482 - 2.405 28 79.482 - 4.250 30 89.726 - 4.250 30 89.726 - 3.448 47 105.439 - 1.273 20 33.564 - 2.175 27 71.875 - 4.123 56 219.750 - 1.923 26 105.000 - 2.200 30 114.750 - 7.360 120 110.250 - 4.560 84 72.000 - 2.800 36 38.250 - 13.142 126 52.715 - 13.142 126 52.715 - 4.981 52 211.470 - 4.981 52 211.470 - 1.570.411 33.315 184.243.491 186.056.349 Les sites précisés dans le tableau sont détenus par une des filiales suivantes: (a) Aedifica Nederland BV; (b) Aedifica Nederland 2 BV; (c) Aedifica Nederland 3 BV; (d) Aedifica Luxemburg I SCS; (e) Aedifica Luxemburg II SCS; (f) Aedifica Luxemburg III SCS; (g) Aedifica Luxemburg IV SCS; Aedifica Luxemburg V SCS; (i) Aedifica Luxemburg VI SCS; (j) Aedifica Luxemburg VII SCS; (k) Aedifica Luxemburg VIII SCS; (l) Aedifica Residenzen Nord GmbH; (m) Aedifica Residenzen West GmbH; (n) Aedifica Residenzen 1 GmbH; (o) Aedifica Residenzen 2 GmbH; (p) Aedifica Residenzen 3 GmbH; (q) Aedifica UK Ltd; (r) AED Maple Holdings Ltd; (s) Sapphire Ltd; (t) Hoivatilat Oyj; (u) Hoivatilat AB. Tous les autres sites sont détenus par Aedifica SA. Voir lexique du rapport financier annuel 2018/2019. Partiellement repris au bilan dans les actifs détenus en vue de la vente. Bien qu'encore en cours de construction, ces sites génèrent déjà des revenus limités. Il est repris ici à ce titre, ce qui explique l'absence de mention de valeur locative estimée dans le tableau. 38/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 1.2. Projets et rénovations en cours au 30 juin 2020 Projets et rénovations Exploitant Investis- Inv. au Inv. futur (en millions €) 1 sement 30/06/2020 Projets en cours 477 144 332 Réception 2020 131 97 33 BE 7 4 3 Kasteelhof Senior Living Group 3 1 2 Résidence Aux Deux Parcs Senior Living Group 3 3 1 DE 21 15 7 Pflegecampus Plauen 2 Aspida 11 8 3 Residenz Zehlendorf (phase 2) EMVIA 1 0 0 Seniorenquartier Beverstedt 3 EMVIA 10 7 3 NL 33 26 7 Residentie Boldershof Senior Living 1 0 0 Residentie La Tour 2 Ontzorgd Wonen Groep 7 5 2 Verpleegcentrum Scheemda 2 Stichting Oosterlengte 4 2 2 Villa Casimir 2 Senior Living 2 2 0 Vinea Domini 2 Senior Living 3 1 3 LTS Winschoten (phase 1) 2 Stichting Oosterlengte 16 16 0 FI 58 46 12 Finlande - pipeline 'maisons de repos Locataires multiples 18 16 2 Finlande - pipeline 'autre" Locataires multiples 7 6 1 Finlande - pipeline 'crèches' Locataires multiples 25 19 6 Finlande - pipeline 'établissements de soins Locataires multiples 8 6 3 mixtes' SE 12 7 4 Zweden - pipeline 'andere' Locataires multiples 12 7 4 Réception 2021 285 46 239 BE 8 4 4 De Duinpieper Dorian groep 3 2 0 Sorgvliet Senior Living Group 5 1 4 DE 142 24 118 Am Tierpark Vitanas 1 0 0 Bavaria Senioren- und Pflegeheim Auriscare 1 0 1 Quartier am Rathausmarkt Residenz Management 16 1 15 Seniorenheim Haus Wellengrund 2 Argentum 8 1 6 Seniorenquartier Bremen 3 EMVIA 15 4 11 Seniorenquartier Langwedel 3 EMVIA 16 1 15 Seniorenquartier Sehnde 3 EMVIA 12 0 12 Seniorenquartier Weyhe 3 EMVIA 15 0 15 Am Parnassturm Vitanas 3 0 3 Seniorenquartier Heiligenhafen 3 EMVIA 13 3 9 Seniorenquartier Espelkamp 3 EMVIA 15 6 10 Seniorenquartier Wolfsburg 3 EMVIA 28 7 21 NL 34 6 28 Natatorium Senior Living 3 0 3 Nieuw Heerenhage 2 Stichting Rendant 20 4 16 Villa Nuova 2 Senior Living 5 1 3 LTS Winschoten (phase 2) 2 Stichting Oosterlengte 1 1 0 Martha Flora Dordrecht Martha Flora 5 0 5 UK 11 0 11 Burlington - projets Burlington 4 0 3 MMCG - projets d'extension Maria Mallaband Care Group 7 0 7 FI 90 11 78 Finlande - pipeline 'maisons de repos Locataires multiples 27 2 26 Finlande - pipeline 'autre" Locataires multiples 45 6 39 Finlande - pipeline 'crèches' Locataires multiples 12 1 11 Finlande - pipeline 'établissements de soins Locataires multiples 6 3 2 mixtes' 39/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Projets et rénovations Exploitant Investis- Inv. au Inv. futur (en millions €) 1 sement 30/06/2020 Réception 2022 43 1 42 BE 6 0 5 Residentie 't Spelthof Vulpia 6 0 5 DE 25 1 24 Am Stadtpark Vitanas 5 0 5 Rosengarten Vitanas 8 0 8 Wohnstift am Weinberg Cosiq 10 0 10 Am Marktplatz Vitanas 2 0 2 NL 9 0 9 Hilversum SVE Hilverzorg 9 0 9 FI 4 0 4 Finlande - pipeline 'autre' Locataires multiples 4 0 4 Réception 2023 19 0 18 DE 10 0 9 Am Schäfersee Vitanas 10 0 9 NL 9 0 9 Residentie Sibelius Ontzorgd Wonen Groep 9 0 9 Projets/forward purchases sous conditions suspensives 104 0 104 Réception 2020 12 0 12 BE 12 0 12 Rembertus Armonea 12 0 12 Réception 2021 2 0 2 BE 2 0 2 Uilenspiegel Senior Living Group 2 0 2 Réception 2022 56 0 56 DE 56 0 56 Specht Gruppe (2022) 3 EMVIA 56 0 56 Réception 2023 34 0 34 DE 23 0 23 Specht Gruppe (2023) 3 EMVIA 23 0 23 UK 11 0 11 Guysfield Caring Homes 11 0 11 Acquisitions sous conditions suspensives 7 0 7 Réception 2021 7 0 7 DE 7 0 7 Seniorenhaus Lessingstrasse Seniorenhaus Lessingstrasse 7 0 7 Réserve foncière 2 2 0 BE 2 2 0 Terrain Bois de la Pierre - 2 2 0 TOTAL PIPELINE 590 146 444 Variation de juste valeur - 10 - Arrondi - -1 - Montant au bilan 155 Les montants en £ et en SEK ont été convertis en € sur la base du taux de change du 30 juin 2020 (1,096 £/€ et 10,4948 SEK/€). Bien qu'encore en cours de construction, ces sites génèrent déjà des revenus limités, notamment sur les terrains déjà acquis. Leurs valeurs ne figurent donc plus dans le tableau ci-dessus. Ceci explique que les montants d'investissement estimés diffèrent de ceux mentionnés précédemment. Partie de l'accord de coopération avec Specht Gruppe. Au budget d'investissement total, il faut encore ajouter 42 millions € en raison de l'acquisition d'un projet de développement aux Pays-Bas, de deux projets de développement en Finlande et du forward purchase de deux maisons de repos en Allemagne et au Royaume-Uni après le 30 juin 2020 (voir section 3.2 du rapport de gestion intermédiaire). Sur le budget d'investissement total, 54 millions € ont déjà été réalisés après le 30 juin 2020 grâce à l'achèvement d'un projet de développement en Allemagne, de onze projets de développement en Finlande et d'un projet de développement en Suède (voir section 3.2 du rapport de gestion intermédiaire). 40/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 2. Analyse du portefeuille immobilier au 30 juin 2020 2.1. Chiffres clés >0% 15% Belgique Allemagne 33% Pays-Bas 19% Royaume-Uni Finlande Suède 14% 19% Répartition géographique (en juste valeur) 5% 5% 0-10 ans 21% 10-20 ans >20 ans Projet 69% 4% Maisons de repos et de soins 7% Logements des seniors 15% Etablissements de soins mixtes 6% Crèches 67% Autre Répartition par type d'immeuble (en juste valeur) 0% 25% <15 ans ≥15 ans Vacant 75% Age des immeubles Répartition de la durée résiduelle des baux (en juste valeur) (en juste valeur) La durée résiduelle moyenne pondérée des baux (WAULT) est de 20 ans. Le taux d'occupation global du portefeuille s'élève à 100%. 41/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 2.2. Répartition des loyers contractuels par groupe Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Belgique 78 31% 42% Senior Living Group 1 28 10% 14% Ennea Rustoord ASBL 1 0% 0% FDL Group SCS 1 1% 1% Foyer De Lork ASBL 6 2% 3% Helianthus ASBL 1 0% 0% Heydeveld Woon- en Zorgcentrum ASBL 1 0% 0% Home Residence du Plateau SPRL 1 1% 1% Les Jardins de la Mémoire ASBL 1 0% 1% Prodinvest SPRL 1 0% 0% Résidence Au Bon Vieux Temps SA 1 0% 1% Résidence Les Cheveux d'Argent SA 1 0% 0% Residentie Kasteelhof SCS 1 0% 0% Residentie Sporenpark SPRL 1 1% 1% Rustoord 't Hoge ASBL 1 0% 0% Senior Living Group SA 8 3% 4% Seniorie de Maretak SA 1 0% 0% Wielant -Futuro SCS 1 0% 0% Armonea 2 20 9% 12% Armonea SA 8 4% 5% Citadelle Mosane SPRL 1 1% 1% Eyckenborgh ASBL 2 1% 2% Gravenkasteel ASBL 1 0% 0% Happy Old People SPRL 1 0% 0% Huize Lieve Moenssens ASBL 5 2% 3% LDC De Wimilingen ASBL 1 0% 0% Restel Flats SPRL 1 0% 1% Vulpia 12 6% 8% Oase ASBL 3 2% 2% Vulpia Brussel ASBL 1 0% 1% Vulpia Vlaanderen ASBL 7 4% 5% Vulpia Wallonie ASBL 1 0% 0% Orpea 9 4% 5% Château Chenois Gestion SPRL 3 1% 2% New Philip SA 3 1% 1% Parc Palace SA 1 1% 1% Progestimmob SA 1 1% 1% Résidence du Golf SA 1 0% 1% Autres 7 2% 3% Bremdael ASBL 1 0% 0% Buitenhof ASBL 1 0% 0% Hof van Schoten SPRL 1 0% 1% Le Château de Tintagel SPRL 1 0% 0% Résidence Bois de la Pierre SA 1 0% 0% Résidence de la Houssière SA 1 0% 0% WZC Prinsenhof ASBL 0 0% 0% Autres 1 0% 0% Time for Quality 1 0% 0% Service Flat Residenties ASBL 1 0% 0% Dorian Groep 1 0% 0% Fripomat SPRL 1 0% 0% Groupe Korian. Groupe Colisée. 42/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Allemagne 71 19% 17% Vitanas 12 4% 3% Vitanas GmbH & Co. KGaA 12 4% 3% EMVIA 14 3% 1% Aventium Seniorenpflege GmbH 1 0% 0% Aventium Senioren-Wohnpark Hartha GmbH, GbR 1 0% 0% EMVIA 11 1% 1% Residenz Zehlendorf Kranken- und Pflegeheim GmbH 1 0% 0% Residenz Management 8 2% 2% Ambulanter Pflegedienst Weser GmbH 3 1% 1% Katholische Hospitalgesellschaft Südwestfalen GmbH 2 1% 1% Olpe Medeor Senioren-Residenz GmbH 1 0% 1% Sonnenhaus Saterland (Mme Henkel) 1 0% 0% Specht & Tegler 1 0% 0% Orpea 5 2% 2% Bonifatius Seniorendienste GmbH 1 0% 0% Senioren Wohnpark Weser GmbH 3 1% 1% Seniorenresidenz Kierspe GmbH 1 0% 0% Azurit Rohr 5 1% 1% Azurit Rohr GmbH 5 1% 1% Alloheim 4 1% 2% AGO Dresden Betriebsgesellschaft für 1 0% 0% Sozialeinrichtungen mbH AGO Herkenrath Betriebsgesellschaft für 1 0% 0% Sozialeinrichtungen mbH AGO Weisseritz Betriebsgesellschaft für 1 0% 0% Sozialeinrichtungen mbH Senator Senioren- und Pflegeeinrichtungen gGmbH 1 0% 1% Argentum 7 1% 2% Argentum Holding GmbH 1 0% 0% Deutsche Pflege und Wohnstift GmbH 1 0% 0% Seniorenheim J.J. Kaendler GmbH 1 0% 0% Tannenhof Fachpflegeheime GmbH 4 1% 1% Autres 2 1% 1% Schloss Bensberg Management GmbH 1 1% 1% Seniorenresidenz Laurentiusplatz GmbH 1 0% 0% Convivo 3 1% 1% Parkresidenz Pflege & Betreuung GmbH 1 0% 0% Seniorencentrum Haus am Jungfernstieg GmbH 1 0% 0% Seniorenresidenz Wiederitzsch GmbH 1 0% 0% Cosiq 3 1% 0% Cosiq GmbH 1 0% 0% Pflegeteam Odenwald GmbH 1 0% 0% Wohnstift am Weinberg gGmbH 1 1% 0% Casa Reha 1 1 0% 0% Casa Reha Altenpflegeheim GmbH 1 0% 0% SARA 1 0% 0% SARA Seniorenresidenzen GmbH 1 0% 0% Johanniter 1 0% 0% Johanniter gGmbH 1 0% 0% Advita 1 0% 0% Zusammen Zuhause GmbH 1 0% 0% DRK Kreisverband Nordfriesland e. V. 1 0% 0% DRK Pflegedienste Nordfriesland gGmbH 1 0% 0% Volkssolidarität 1 0% 0% Volkssolidarität Südthüringen e. V. 1 0% 0% Auriscare 1 0% 0% Auriscare GmbH 1 0% 0% Aspida 1 0% 0% Aspida GmbH 1 0% 0% 1 Groupe Korian. 43/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Pays-Bas 54 13% 14% Vitalis 3 2% 3% Stichting Vitalis Residentiële Woonvormen 3 2% 3% Senior Living 1 11 2% 3% HGH Wonen I BV 0 0% 0% Senior Living BV 11 2% 3% NNCZ 5 2% 0% Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties 5 2% 0% Compartijn 2 6 2% 2% Compartijn Exploitatie BV 6 2% 2% Martha Flora 7 1% 2% Bronovo Martha Flora BV 1 0% 0% Martha Flora BV 2 0% 0% Martha Flora Bosch en Duin BV 1 0% 0% Martha Flora Hilversum BV 1 0% 0% Martha Flora Lochem BV 1 0% 0% Martha Flora Dordrecht BV 1 0% 0% Domus Magnus 4 1% 2% DM Benvenuta BV 1 0% 0% DM Molenenk BV 1 0% 1% DM Walgaerde BV 1 0% 0% Panta Rhei V BV 1 0% 1% Stepping Stones Home & Care 1 6 1% 1% Poort van Sachsen Weimar BV 1 0% 0% Stepping Stones Leusden BV 1 0% 0% Stepping Stones Zwolle BV 1 0% 0% Villa Spes Nostra BV 1 0% 0% Stepping Stones Home & Care Holding BV 2 0% 0% Ontzorgd Wonen Groep 2 1% 1% European Care Residence Hotels and Resorts BV 1 0% 1% Herstelzorg Nederland BV 1 0% 0% Autres 1 0% 1% Stichting Zorggroep Noorderboog 1 0% 1% Stichting Nusantara 1 0% 0% Stichting Nusantara 1 0% 0% Stichting Oosterlengte 3 0% 0% Locataires multiples 2 0% 0% Stichting Oosterlengte 1 0% 0% Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 1 0% 0% Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg 1 0% 0% Wonen bij September 2 1 0% 0% September Nijverdal BV 1 0% 0% SVE 1 0% 0% SVE 1 0% 0% Omega 1 0% 0% Omega 1 0% 0% Stichting Rendant 1 0% 0% Stichting Rendant 1 0% 0% Groupe Korian. Groupe Orpea. 44/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Royaume-Uni 96 22% 27% Maria Mallaband Care Group 15 5% 5% Belvoir Vale Care Homes Ltd 1 0% 1% Countrywide Care 1 0% 0% MMCG (2) Ltd 9 3% 3% MMCG (3) Ltd 1 0% 1% Maria Mallaband 3 1% 0% Bondcare Group 17 4% 4% Bondcare (London) Ltd 12 2% 3% Ultima Care Centres (No 1) Ltd 3 1% 1% Bondcare Group 2 1% 0% Burlington 21 4% 6% Burlington Care (Yorkshire) Ltd 7 1% 2% Burlington Care Ltd 14 3% 4% Care UK 12 2% 3% Care UK Community Partnership Ltd 12 2% 3% Renaissance 9 2% 2% Renaissance Care (No 1) Ltd 9 2% 2% Autres 4 2% 2% Amore Elderly Care (Wednesfield) Ltd 1 0% 0% Athorpe Health Care Ltd 1 0% 0% Autism Care (UK) Ltd 1 1% 1% Burgess Care Ltd 1 0% 1% Halcyon Care Homes 2 1% 0% Halcyon Care Homes Ltd 2 1% 0% Harbour Healthcare 6 1% 1% Harbour Healthcare 2 Ltd 4 1% 1% Harbour Healthcare Warrington Ltd 1 0% 0% Harbour Healthcare Stoke Ltd 1 0% 0% Caring Homes 4 1% 1% Brooklyn House Ltd 1 0% 0% Guysfield House Ltd 1 0% 0% Sanford House Ltd 1 0% 0% Stour Sudbury Ltd 1 0% 0% Majesticare 3 1% 1% Majesticare (Lashbook) Ltd 1 0% 0% Majesticare (Oak Lodge) Ltd 1 0% 0% Majesticare (The Mount) Ltd 1 0% 0% Barchester 1 0% 0% Highfields Care Home Limited 1 0% 0% Select Healthcare 1 0% 0% DRB Healthcare Ltd 1 0% 0% Four Seasons 1 0% 0% Tamaris Management Services Ltd 1 0% 0% 45/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Finlande 153 15% 0% Attendo 25 3% 0% Attendo Oy 18 3% 0% Mikeva Oy 4 0% 0% Hoivakodit 247 Oy 1 0% 0% Attendo Marian Kartano Oy 1 0% 0% Attendo Mi-Hoiva Oy 1 0% 0% Touhula 44 3% 0% Vekara Päiväkodit Oy 13 1% 0% Coronaria Päivähoito Oy 9 1% 0% Aarresaari Oy 3 0% 0% Touhula Varhaiskasvatus Oy 17 1% 0% Ipanala Oy 2 0% 0% Pilke 19 2% 0% Pilke Päiväkodit Oy 14 1% 0% Päväkoti Kotola Oy 1 0% 0% Päiväkoti Nappula Oy 1 0% 0% Päiväkoti Kotola Oy 3 0% 0% Mehiläinen 11 1% 0% Mainio Vire Oy 4 1% 0% Pihlajakoti Oy 1 0% 0% Mediverkko Hoivapalvelut Oy 1 0% 0% Familar 1 0% 0% Hämeen Tukikoti Oy 1 0% 0% Mehiläinen Oy 1 0% 0% Mehiläinen Hoivapalvelut Oy 1 0% 0% Pihlajalinna Erityisasumispalvelut Oy 1 0% 0% Norlandia 15 1% 0% Norlandia Päiväkodit Oy 12 1% 0% Päiväkoti Jyväs-Tenavat Oy 1 0% 0% Norlandia Päiväkodit 2 0% 0% Kunta 8 1% 0% Siilinjärven kunta 3 0% 0% Mäntyharjun kunta 1 0% 0% Ylivieskan kaupunki 2 0% 0% Raahen kaupunki 1 0% 0% Mikkelin kaupunki 1 0% 0% Esperi 3 0% 0% Rantakartano 1 0% 0% Syvälammen Palvelukoti Oy 1 0% 0% Hoitokoti Hopeinen Kuu Oy 1 0% 0% Vetrea 3 0% 0% Vetrea Terveys Oy 2 0% 0% Hoivakymppi Oy 1 0% 0% Sentica 4 0% 0% Apula Oy 1 0% 0% Verkanappulat Oy 3 0% 0% KVPS 2 0% 0% Kehitysvammaisten Palvelusäätiö sr 2 0% 0% Paltan Palveluasunnot 2 0% 0% Paltan Palveluasunnot Oy 1 0% 0% Paltan Päiväkoti Oy 1 0% 0% Musiikkikoulu Rauhala 2 0% 0% Musiikkikoulu Rauhala Oy 2 0% 0% CTM 1 0% 0% CTM Oy sosiaali- ja terveyspalvelut 1 0% 0% Rebekan Hoitokoti 1 0% 0% Rebekan Hoitokoti Oy 1 0% 0% Tähtipäiväkodit 2 0% 0% Tähtipäiväkodit Oy 2 0% 0% Vacant (ex-LehtoCare) 1 0% 0% Vacant (ex-LehtoCare) 1 0% 0% K-P Hoitopalvelu 1 0% 0% Keski-Pohjanmaan Hoitopalvelu Oy 1 0% 0% 46/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Pays Groupe contrôlant des Locataires Nombre 30/06/2020 30/06/2019 entités juridiques en relation de sites contractuelle avec Aedifica Vantaan Turvakoti 1 0% 0% Vantaan Turvakoti Ry 1 0% 0% Folkhälsan 1 0% 0% Folkhälsan Syd Ab 1 0% 0% Priimi 1 0% 0% Musiikkipäiväkoti Priimi Oy 1 0% 0% Onni ja Ilona 1 0% 0% Onni ja Ilona Ky 1 0% 0% Tuike 1 0% 0% Päiväkoti Tuike Ky 1 0% 0% Pikkutassu 1 0% 0% Päiväkoti Pikkutassu Ky 1 0% 0% Siriuspäiväkodit 1 0% 0% Siriuspäiväkodit Ay 1 0% 0% Ikifit 1 0% 0% Villa Sten Oy 1 0% 0% Murunen 1 0% 0% Tiina Ollikainen ja Piia Lund 1 0% 0% Suède 2 0% 0% Team Olivia 1 0% 0% Center för vård och omsorg i Uppsala AB 1 0% 0% Alternatus 1 0% 0% Alternatus i Sverige AB 1 0% 0% TOTAL 454 100% 100% Deux groupes exploitent l'immobilier de santé d'Aedifica dans plusieurs pays où le groupe Aedifica est actif : Korian et Orpea. Le poids de ces deux groupes dans le portefeuille d'immobilier de santé d'Aedifica est réparti par pays dans le tableau ci-dessous. Groupe contrôlant des entités juridiques en relation Pays Nombre 30/06/2020 30/06/2019 contractuelle avec Aedifica de sites Korian 46 14% 18% Belgique 28 10% 14% Allemagne 1 0% 0% Pays-Bas 17 3% 4% Orpea 21 7% 10% Belgique 9 4% 5% Allemagne 5 2% 2% Pays-Bas 7 2% 2% 47/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3. Le marché immobilier de santé 25 3.1. Tendances européennes Au sein de l'Union européenne (Royaume-Uni compris), la population des personnes âgées de plus de 80 ans a augmenté d'environ 25 % au cours de la dernière décennie pour atteindre environ 25 millions de personnes (2018). Cette portion de la population croît plus rapidement que les autres groupes d'âge. La population âgée de l'Union européenne devrait plus que doubler entre 2018 et 2050, avec une augmentation d'environ 130 %. Au cours des prochaines décennies, cette tendance démographique stimulera davantage la demande en immobilier de santé. Les maisons de repos européennes sont exploitées par différents types d'opérateurs : publics, sans but lucratif et privés. Leur part diffère dans les divers pays, en fonction du système de sécurité sociale local. Au niveau européen, les opérateurs de soins privés gèrent environ 28 % du nombre total de lits dans les maisons de repos. Les prestataires de soins du segment privé en cours de consolidation développent leurs activités tant sur les marchés nationaux qu'étrangers, tandis que les pouvoirs publics ne disposent que de ressources limitées pour répondre à la demande croissante de soins de santé et se concentrent donc plus souvent sur le financement des soins et de la dépendance aux soins que sur la prestation de soins en tant qu'opérateur public. De ce fait, tant les opérateurs privés que publics comptent sur des investisseurs privés pour financer des infrastructures de santé qui répondent aux besoins de la population vieillissante. Au niveau européen, le volume d'investissement dans des maisons de repos a fortement augmenté ces dernières années : d'environ 2 milliards € en 2015 à un niveau record d'environ 7,3 milliards € en 2019. Le volume d'investissement européen a notamment été poussé par l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suède et les Pays-Bas. Dans chacun de ces quatre pays, plus de 1 milliard € a été investi en immobilier de santé en 2019. Ce sont surtout des investisseurs internationaux qui sont responsables de cette hausse du volume des investissements. Cette tendance devrait se poursuivre dans un proche avenir, car la consolidation européenne des prestataires privés de soins de santé est en cours et crée de nouvelles opportunités pour les investisseurs immobiliers. 3.2. Belgique En 2015, 5,4 % de la population belge avait plus de 80 ans. D'ici 2040, ce segment de la population devrait atteindre 7,5 %. Au cours des dernières années, le nombre de lits n'a cessé d'augmenter pour atteindre environ 150.000 unités réparties dans tout le pays. Sur la base des perspectives démographiques et de la hausse de l'espérance de vie, il apparaît qu'à terme, l'augmentation actuelle de l'offre ne répondra pas à la demande. Environ 30 % des lits en Belgique sont gérés par le secteur public, tandis que le secteur sans but lucratif exploite environ 37 % et le secteur privé les 33 % restants. Il existe toutefois des différences régionales : en Flandre, environ 50 % des lits sont gérés par le secteur sans but lucratif, tandis que le secteur privé en Wallonie exploite environ 50 % des lits et même plus de 60 % à Bruxelles. Les trois principaux acteurs privés en Belgique gèrent actuellement environ 25.000 lits (environ 17 % du nombre total de lits). En 2019, le volume d'investissement dans les maisons de repos belges a atteint un niveau record d'environ 490 millions €. Le rendement net « prime » (sur la base de contrats triple net à long terme) a encore baissé en 2019 pour atteindre 4,5 %, son niveau le plus bas à ce jour. 25 Source : Cushman & Wakefield et Aedifica. 48/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 3.3. Allemagne En Allemagne, le nombre de personnes de plus de 80 ans doublera d'ici 2050 par rapport à 2018 pour atteindre environ 12 % de la population totale. Fin 2018, environ 952.000 lits étaient disponibles en Allemagne dans près de 15.000 maisons de repos, dont 94 % sont destinés aux seniors et 6 % aux personnes souffrant d'un handicap, de problèmes psychiques ou d'une maladie en phase terminale. Ces maisons de repos sont exploitées par des opérateurs sans but lucratif (environ 53 %), des opérateurs privés (environ 42 %) ou des opérateurs publics (environ 5 %). Le marché allemand de l'immobilier de santé reste très fragmenté : les dix principaux opérateurs privés n'ont une part de marché que d'environ 13 %. Selon les prévisions, environ 330.000 lits supplémentaires seront nécessaires d'ici 2035. Le vieillissement de la population offre donc d'importantes perspectives de croissance et de consolidation. Dans certains cas, la demande dépasse déjà l'offre. Les possibilités de création de nouvelles capacités dans les maisons de repos sont toutefois limitées, notamment en raison du coût élevé des terrains à bâtir (dans les grandes villes) et des travaux de construction (en raison des exigences plus écologiques). Par manque de terrains à bâtir, on investit à nouveau davantage dans des sites existants et des rénovations. Un autre problème auquel sont confrontés les opérateurs est le manque de personnel soignant. En 2019, plus de 1,6 milliard € ont été investis dans l'immobilier de santé, principalement par des investisseurs internationaux. En raison de l'intérêt marqué pour l'immobilier de santé, le rendement net « prime » a chuté à 4,3 % en 2019. 3.4. Pays-Bas 4,7 % de la population aux Pays-Bas a actuellement plus de 80 ans. Ce groupe d'âge devrait presque doubler d'ici 2040 pour atteindre 8,5 % de la population totale. En raison de cette évolution démographique, environ 35.000 lits supplémentaires devraient être nécessaires dans les maisons de repos d'ici 2030, en plus du redéveloppement nécessaire des infrastructures de soins obsolètes existantes. Sur la capacité actuelle d'environ 116.000 lits, environ 92 % sont exploités par des opérateurs sans but lucratif. Les opérateurs privés représentent les 8 % restants et exploitent principalement des sites de petite taille d'une capacité moyenne d'environ 24 résidents. Bien que la part de marché du secteur privé reste faible par rapport au secteur sans but lucratif, le secteur privé a fortement progressé ces dernières années. Aux Pays-Bas également, une consolidation du marché des soins est attendue : actuellement, les cinq principaux acteurs privés étendent activement leur portefeuille. Les investissements sur le marché néerlandais de l'immobilier de santé ont atteint un niveau record en 2019 avec un volume total d'environ 1,2 milliard €. Le rendement net « prime » s'élève à environ 5 % et devrait continuer à baisser à l'avenir en raison du grand intérêt pour l'immobilier de santé. 3.5. Royaume-Uni La population vieillissante et ayant des besoins de soins plus élevés devrait sensiblement faire augmenter dans un avenir proche la demande en immobilier de santé au Royaume-Uni et offre des perspectives favorables pour les taux d'occupation. À l'heure actuelle, 5,1 % de la population britannique a plus de 80 ans et ce groupe d'âge devrait doubler d'ici 2050 pour atteindre 10 % de la population totale. Le Royaume-Uni compte un total d'environ 470.000 lits dans des maisons de repos. Avec environ 5.500 opérateurs de soins de santé, dont une grande partie sont des acteurs privés indépendants qui exploitent des bâtiments de petite taille et obsolètes, le marché britannique des soins aux personnes âgées reste très fragmenté. Les cinq plus grands opérateurs de soins détiennent une part de marché de 15 % de la capacité totale de lits, tandis que le top 10 représente environ 21 %. Au Royaume-Uni, le marché des soins aux personnes âgées est financé par une combinaison de fonds publics (« Local 49/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Authorities » et National Health Services) et privées (« self-payers »). La part de résidents qui financent leur séjour par des ressources privées a fortement augmenté ces dernières années (environ 45 % du marché). Les personnes qui satisfont à certaines conditions en matière de besoins en soins peuvent, après une évaluation de leur situation financière, obtenir des services de soins sociaux auprès des « Local Authorities » (environ 46 %). Les National Health Services financent les seniors ayant des besoins de soins primaires (environ 9 %). En 2019, le volume des investissements sur le marché britannique de l'immobilier de santé a atteint un nouveau record, avec environ 1,5 milliard £. Les rendements nets restent répartis : l'immobilier prime chute à moins de 4 %, tandis que l'immobilier dans le segment moyen affiche un rendement d'environ 7 %. 3.6. Finlande En Finlande, en 2019, environ 5,6 % de la population totale avait plus de 80 ans. Selon les prévisions, ce groupe d'âge devrait presque doubler d'ici 2040 pour atteindre environ 10,9 % de la population. La Finlande compte au total quelque 55.000 lits dans des maisons de repos. Les opérateurs de soins privés détiennent une part de marché d'environ 50 %. Durant la période 2014-2018, le nombre de résidents dans des maisons de repos privées a augmenté d'environ 5 % par an. En Finlande, les municipalités sont responsables d'organiser et de fournir de services de soins à leurs habitants. Une municipalité dispose de deux options de base pour orienter l'offre de soins : soit fournir elle-même des soins en tant qu'opérateur public, soit organiser des soins via la sous-traitance à des opérateurs de soins privés ou sans but lucratif. En Finlande, les services de soins sont financés par les municipalités au moyen de taxes nationales et locales. Le volume d'investissement dans l'immobilier de santé finlandais s'élevait à plus de 400 millions € en 2019. La demande en immobilier de santé reste élevée alors que l'offre est limitée. Au cours des dernières années, le rendement net « prime » a chuté à environ 4,75 %. 3.7. Suède Environ 5,2 % de la population totale en Suède a plus de 80 ans. Ce nombre passera à 9,2 % d'ici 2060. La Suède compte au total environ 100.000 lits dans des maisons de repos. Selon les estimations, au moins 40.000 nouveaux lits seront nécessaires d'ici 2030. En Suède, les municipalités sont responsables d'organiser et de fournir de services de soins à leurs habitants. Les municipalités ont différentes possibilités de proposer une offre de soins suffisante, mais l'accent semble être mis sur la liberté de choix afin que les gens puissent choisir eux-mêmes leur prestataire de soins. Les opérateurs de soins privés sont considérés comme un élément central de cette liberté de choix. Leur part de marché a fortement augmenté ces dernières années et s'élève actuellement à environ 28 %. En Suède, les services de santé sont généralement financés par des fonds publics. En raison d'une importante acquisition, le volume d'investissement sur le marché suédois de l'immobilier de santé a atteint un niveau record de plus de 1 milliard € en 2019. Le rendement net « prime » s'élève à environ 3,75 %. 50/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 4. Rapport des experts évaluateurs26 Messieurs, Nous avons le plaisir de vous transmettre notre estimation de la juste valeur des immeubles de placement détenus par le groupe Aedifica au 30 juin 2020. Aedifica a confié à chacun des neuf experts évaluateurs la mission de déterminer la juste valeur (dont la valeur d'investissement est dérivée27) d'une partie de son portefeuille d'immeubles de placement. Les évaluations sont établies compte tenu des remarques et définitions reprises dans les rapports ainsi que des directives des International Valuation Standards émis par l'IVSC. Nous avons individuellement agi en qualité d'experts évaluateurs et nous disposons d'une qualification pertinente et reconnue ainsi que d'une expérience récente pour la situation et le type d'immeubles évalués. L'opinion des experts évaluateurs quant à la juste valeur est basée sur des données récentes concernant des biens comparables échangés à des conditions de marché. Les biens sont considérés compte tenu des baux en cours ainsi que de tous droits et obligations que ces engagements entraîneraient. Nous avons évalué chaque entité individuellement. Les évaluations ne tiennent pas compte d'une valeur potentielle qui peut être générée en offrant le portefeuille dans son ensemble sur le marché. Nos évaluations ne tiennent pas compte des frais de commercialisation propres une transaction, tels que les frais de courtage ou de publicité. Nos évaluations sont basées sur l'inspection des biens immobiliers et les renseignements fournis par Aedifica dont la situation locative et les superficies, les croquis ou plans, les charges locatives et la fiscalité immobilière liée au bien ainsi que les aspects de conformité et de pollution. Les informations transmises ont été considérées comme exactes et complètes. Nos évaluations sont établies en considérant qu'aucun élément non communiqué n'est susceptible d'affecter la valeur du bien. Sur base des neuf évaluations, la juste valeur consolidée des immeubles de placement s'élève à 3.310.260.853 €28 au 30 juin 2020, dont 3.155.217.542 € pour les immeubles de placement en exploitation29. Les loyers contractuels s'élèvent à 184.243.491 €, ce qui correspond à un rendement locatif initial de 5,84 % par rapport à la juste valeur des immeubles en exploitation. Le taux d'occupation actuel s'élève à 99,83 %. En supposant que les immeubles en exploitation soient loués à 100 % et que la partie actuellement non louée le soit à des prix conformes au marché, les loyers contractuels passeraient à €184.567.491, soit un rendement locatif initial de 5,85 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation. Les montants ci-dessus comprennent les justes valeurs et les loyers contractuels des immeubles de placement au Royaume-Uni en livres sterling convertis en euros, ainsi que les immeubles de placement et les projets de développement en Suède en couronnes suédoises convertis en euros au taux de change Le rapport d'expertise a été repris avec l'accord de Cushman & Wakefield Belgium SA, Deloitte Consulting & Advisory SCRL, CBRE GmbH,Jones Lang LaSalle SE, Cushman & Wakefield VOF, Savills Consultancy BV, Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Ltd, Jones Lang LaSalle Finland Oy et JLL Valuation AB. L'addition des parties du portefeuille évaluées individuellement par chacun des sept experts évaluateurs précités couvre la totalité du portefeuille consolidé d'Aedifica. La « valeur d'investissement » est définie par Aedifica comme la valeur d'un bien, estimée par un expert évaluateur, droits de mutation non déduits, appelée anciennement valeur acte en mains. Le portefeuille mentionné ci-dessus est ventilé sur deux lignes du bilan (lignes « I.C. Immeubles de placement » et « II.A. Actifs détenus en vue de la vente »). Les « immeubles de placement en exploitation » sont définis par Aedifica comme les immeubles de placement, y compris les actifs détenus en vue de la vente et hors projets de développement. Il s'agit donc des biens achevés loués ou louables. 30 L'expert évaluateur n'évalue qu'une partie du portefeuille d'Aedifica et ne prend en conséquence pas de responsabilité sur la valeur globale du portefeuille. Ce dernier signe uniquement pour la justesse des chiffres des biens évalués par ses soins. Aucune responsabilité au nom d'autres experts évaluateurs ne sera acceptée. 51/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET du 30 juin 2020 (1,0960 £/€ et 10,4948SEK/€, taux de change du dernier jour ouvrable du trimestre précédent). 52/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Au 30 juin 2020 : La juste valeur consolidée des immeubles de placement en Belgique s'élève à 1.055.293.146 €, dont 1.046.117.540 € pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 56.819.536 €, correspondant à un rendement locatif initial de 5,43 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation.

La juste valeur consolidée des immeubles de placement en Allemagne s'élève à 631.014.306 €, dont 590.420.936 € pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 34.329.514 €, correspondant à un rendement locatif initial de 5,81 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation.

La juste valeur consolidée des immeubles de placement aux Pays-Bas s'élève à 453.580.000 €, dont 426.420.000 € pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 24.551.980 €, correspondant à un rendement locatif initial de 5,76 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation.

Pays-Bas s'élève à 453.580.000 €, dont 426.420.000 € pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 24.551.980 €, correspondant à un rendement locatif initial de 5,76 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation. La juste valeur consolidée des immeubles de placement au Royaume-Uni s'élève à

557.363.000 £, 556.942.310 £ pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 37.773.580 £, correspondant à un rendement locatif initial de 6,78 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation.

Royaume-Uni s'élève à 557.363.000 £, 556.942.310 £ pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 37.773.580 £, correspondant à un rendement locatif initial de 6,78 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation. La juste valeur consolidée des immeubles de placement en Finlande s'élève à 545.820.586 €, dont 477.410.000 € pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 26.885.347 €, correspondant à un rendement locatif initial de 5,63 % par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation.

La juste valeur consolidée des immeubles de placement en Suède s'élève à 143.600.000 SEK, dont 46.600.000 SEK pour les immeubles de placement en exploitation. Les loyers contractuels s'élèvent à 2.700.000 SEK, correspondant à un rendement locatif initial de 5,79% par rapport à la juste valeur des immeubles de placement en exploitation. Dans le contexte d'un reporting conforme aux International Financial Reporting Standards, nos évaluations reflètent la juste valeur. La juste valeur (ou « fair value ») est définie par les normes IAS 40 et IFRS 13 comme étant « le prix qui serait reçu de la vente d'un actif ou payé pour le transfert d'un passif, lors d'une transaction normale entre des intervenants de marché, à la date d'évaluation ». L'IVSC considère que la définition de la juste valeur sous IAS 40 et IFRS 13 est généralement cohérente avec la valeur de marché. Opinion de Cushman & Wakefield Belgium SA30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Cushman & Wakefield Belgium SA est estimée à 539.539.000 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation31) à 553.420.500 €. Christophe Ackermans (SPRL) L'expert évaluateur n'évalue qu'une partie du portefeuille d'Aedifica et ne prend en conséquence pas de responsabilité sur la valeur globale du portefeuille. Ce dernier signe uniquement pour la justesse des chiffres des biens évalués par ses soins. Aucune responsabilité au nom d'autres experts évaluateurs ne sera acceptée. Les droits de mutation nécessitent dans ce contexte une adaptation aux conditions de marché. Après analyse d'un grand nombre de transactions en Belgique, les experts belges agissant à la demande de sociétés immobilières cotées en bourse, réunis en groupe de travail, sont arrivés à la conclusion suivante : étant donné l'éventail des modalités de transfert de propriété utilisées en Belgique, la moyenne pondérée des droits a été évaluée à 2,5 % pour les transactions portant sur des immeubles de placement d'une valeur globale de plus de 2,5 millions €. La valeur d'investissement correspond dès lors à la juste valeur plus 2,5 % de droits. La juste valeur est aussi calculée en divisant la valeur d'investissement par 1,025. Pour les immeubles localisés en Belgique d'une valeur globale inférieure à 2,5 millions €, il y a lieu de tenir compte de droits de mutation d'usage de 10,0 % ou 12,5 % selon les régions où ces immeubles sont situés. Leur juste valeur correspond donc à la valeur hors frais. Dans ce cas précis et pour de l'immobilier résidentiel, la juste valeur tient compte de la plus-value potentielle en cas de vente par appartement. 32 Les biens situés en Allemagne ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais d'actes applicables en Allemagne sont pris en considération. 53/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 17 juillet 2020 54/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Opinion de Deloitte Consulting & Advisory SCRL30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Deloitte Consulting & Advisory SCRL est estimée à 515.754.146 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation31) à 528.648.000 €. Frédéric Sohet et Patricia Lannoije 17 juillet 2020 Opinion de CBRE GmbH30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par CBRE GmbH est estimée à 397.840.000 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation32) à 426.141.396 €. Danilo Tietz en Karina Melskens 17 juillet 2020 Opinion de Jones Lang LaSalle SE30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Jones Lang LaSalle SE est estimée à 233.174.306 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation32) à 251.160.000 €. Peter Tölzel 17 juillet 2020 Opinion de Cushman & Wakefield VOF30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Cushman & Wakefield VOF est estimée à 383.970.000 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation33) à 401.080.000 €. Jacques Boeve en Niek Drent 17 juillet 2020 Opinion de Savills Consultancy BV30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Savills Consultancy BV est estimée à 69.610.000 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation33) à 73.650.000 €. Martijn Onderstal et Jorn Damhuis 17 juillet 2020 Les biens situés en Allemagne ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais d'actes applicables en Allemagne sont pris en considération. Les biens situés aux Pays-Bas ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais d'actes applicables aux Pays-Bas sont pris en considération. 34 Les biens situés au Royaume-Uni ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais notairaux et professionnels applicables au Royaume-Uni ne sont pas pris en considération. La valeur d'investissement correspond à la valeur brute avant déduction des droits de timbre (SDLT - Stamp Duty Land Tax) et des frais professionnels. 55/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Opinion de Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Ltd30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Cushman & Wakefield Debenham Tie Leung Ltd est estimée à 557.363.000 £ (610.869.848 € sur base du taux de change de 1,0960 £/€ au 30 juin 2020 ; cours du dernier jour ouvrable du trimestre précédent) et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation34) à 594.258.945 £ (651.307.804 € sur base du taux de change de 1,0960 £/€ au 30 juin 2020 ; cours du dernier jour ouvrable du trimestre précédent). Tom Robinson en Martin Robb 17 juillet 2020 Opinion de Jones Lang LaSalle Finland Oy30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par Jones Lang LaSalle Finland Oy est estimée à 545.820.586 €, et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation35) à 559.466.101 €. Tero Lehtonen en Mikko Kuusela 17 juillet 2020 Opinion de JLL Valuation AB30 : La juste valeur au 30 juin 2020 de la partie du portefeuille d'Aedifica évaluée par JLL Valuation AB est estimée à 143.600.000 SEK (13.682.967 € sur base du taux de change de 10,4948 SEK/€ au 30 juin 2020 ; cours du dernier jour ouvrable du trimestre précédent) et sa valeur d'investissement (avant déduction des droits de mutation36) à 145.786.802 SEK (13.891.337 € sur base du taux de change de 10,4948 SEK/€ au 30 juin 2020 ; cours du dernier jour ouvrable du trimestre précédent). Patrik Lofvenberg 17 juillet 2020 Les biens situés au Royaume-Uni ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais notairaux et professionnels applicables au Royaume-Uni ne sont pas pris en considération. La valeur d'investissement correspond à la valeur brute avant déduction des droits de timbre (SDLT - Stamp Duty Land Tax) et des frais professionnels. Les biens situés en Finlande ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais d'actes applicables en Finlande sont pris en considération. Les biens situés en Suède ne sont pas concernés par la note de bas de page 31 ci-dessus. Dans l'estimation de la valeur d'investissement, les frais d'actes applicables en Suède sont pris en considération. 37 Le tableau de la note annexe 4 ne reprend pas le droit d'utilisation sur les terrains détenus en « leasehold » par Hoivatilat conformément à l'IFRS 16 (38 millions €) présent sur la ligne « I.C Immeuble de placement ». 56/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET Etats financiers consolidés résumés 1. Compte de résultats consolidé (x 1.000 €) Notes 30/06/2020 30/06/2019 annexes I. Revenus locatifs 163.413 118.413 II. Reprises de loyers cédés et escomptés 0 0 III. Charges relatives à la location -2.698 -41 Résultat locatif net 160.715 118.372 IV. Récupération de charges immobilières 0 59 V. Récupération de charges locatives et de taxes normalement assumées par le 2.915 2.751 locataire sur immeubles loués VI. Frais incombant aux locataires et assumés par le propriétaire sur dégâts 0 0 locatifs et remises en état au terme du bail VII. Charges locatives et taxes normalement assumées par le locataire sur -2.915 -2.751 immeubles loués VIII. Autres recettes et dépenses relatives à la location 17 -820 Résultat immobilier 160.732 117.611 IX. Frais techniques -263 -1.077 X. Frais commerciaux -200 -317 XI. Charges et taxes sur immeubles non loués 0 -58 XII. Frais de gestion immobilière -3.868 -2.763 XIII. Autres charges immobilières -1.098 -1.470 Charges immobilières -5.429 -5.685 Résultat d'exploitation des immeubles 155.303 111.926 XIV. Frais généraux de la société -22.553 -14.692 XV. Autres revenus et charges d'exploitation -330 -92 Résultat d'exploitation avant résultat sur portefeuille 132.420 97.142 XVI. Résultat sur vente d'immeubles de placement 1.160 7.321 XVII. Résultat sur vente d'autres actifs non financiers 0 0 XVIII. Variation de la juste valeur des immeubles de placement 15.423 63.317 XIX. Autre résultat sur portefeuille 0 0 Résultat d'exploitation 149.003 167.780 XX. Revenus financiers 49 154 XXI. Charges d'intérêts nettes -20.832 -17.193 XXII. Autres charges financières -3.340 -3.129 XXIII. Variations de la juste valeur des actifs et passifs financiers 7 -2.243 -7.304 Résultat financier -26.366 -27.472 XXIV. Quote-part dans le résultat des entreprises associées et co-entreprises 2.496 1.134 Résultat avant impôt 125.133 141.442 XXV. Impôts des sociétés -20.179 -10.136 XXVI. Exit tax -52 -578 Impôt -20.231 -10.714 Résultat net 104.902 130.728 Attribuable à : Intérêts minoritaires 40 7.231 Part du groupe 104.862 123.497 Résultat de base par action (€) 8 4,19 6,41 Résultat dilué par action (€) 8 4,19 6,41 57/93 Rapport financier intermédiaire Information réglementée Le 2 septembre 2020 - avant ouverture des marchés Sous embargo jusqu'à 07h30 CET 2. Etat du résultat global consolidé (x 1.000 €) 30/06/2020 30/06/2019 I. Résultat net 104.902 130.728 II. Autres éléments du résultat global recyclables en compte de résultats A. Impact sur la juste valeur des frais et droits de mutation estimés intervenant lors de 0 0 l'aliénation hypothétique des immeubles de placement B. Variation de la partie efficace de la juste valeur des instruments de couverture autorisés -2.976 -9.620 de flux de trésorerie telle que définie en IFRS