Aedifica : Rapport financier semestriel 2021 - 11/08/2021

Indicateur alternatif de performance (Alternative Performance Measure - APM) au sens des directives ESMA (European Securities and Market Authority) du 5 octobre 2015. Aedifica utilise depuis de nombreuses années dans sa communication financière des APM au sens des directives édictées par l'ESMA. Certains de ces APM sont recommandés par l'Association Européenne des Sociétés Immobilières Cotées (European Public Real Estate Association - EPRA), d'autres ont été définis par le secteur ou par Aedifica dans le but d'offrir au lecteur une meilleure compréhension de ses résultats et de ses performances. Les APM repris dans ce rapport financier semestriel sont identifiés par un astérisque (*). Les indicateurs de performance qui sont définis par les règles IFRS ou par la loi ne sont pas considérés comme des APM. Ne le sont pas non plus les indicateurs qui ne sont pas basés sur des rubriques du compte de résultats ou du bilan. Les APM sont définis, commentés et rapprochés avec le poste, le total ou le

Plus de 300 millions € levés sur les marchés des capitaux via une augmentation de capital par le biais d'un placement privé accéléré (286 millions €) et un apport en nature

Les ambitions internationales d'Aedifica ont été réaffirmées au cours du semestre avec une première série d'investissements d'environ 51 millions € dans 5 maisons de repos en Irlande, ajoutant ainsi un septième pays au portefeuille du Groupe. En outre, Aedifica a renforcé sa position sur les marchés allemands et suédois grâce à l'annonce de deux importantes transactions immobilières. L'acquisition de 19 maisons de repos portera le portefeuille allemand au-delà de la barre du milliard € dans les prochains mois, tandis que l'acquisition de 16 centres de soins résidentiels spécialisés multipliera par plus de trois le portefeuille suédois. De plus, le Groupe a annoncé ou réalisé des investissements dans 38 autres sites d'immobilier de santé, ce qui porte le total des investissements annoncés ou réalisés à un montant d'environ 664,5 millions € dans 78 établissements de soins en Europe au cours du premier semestre 2021. En outre, 17 projets du programme d'investissement ont été achevés pour un montant d'environ 120 millions €.

Au cours du premier semestre 2021, Aedifica a une fois de plus démontré qu'elle réalise pleinement ses ambitions en tant qu'investisseur en immobilier de santé européen. L'expansion internationale s'est poursuivie sans relâche grâce aux nombreuses acquisitions et réceptions de projets du programme d'investissement réalisées à travers les sept pays européens dans lesquels le Groupe est actif. La confiance du marché dans la stratégie de croissance d'Aedifica s'est traduite par deux augmentations de capital réussies qui ont permis de lever plus de 300 millions €, permettant au Groupe d'être armé pour poursuivre son rythme de croissance.

largement soutenu par les investisseurs. En outre, les nouveaux financements bancaires à long terme de 525 millions € donneront au Groupe les moyens financiers pour réaliser ses ambitions.

L'appréciation du marché se traduit également par l'évolution du cours de l'action, qui a augmenté de plus de 13 % passant de 98,30 € (31 décembre 2020) à 111,30 € (30 juin 2021), et la prime avec laquelle l'action du Groupe est cotée : 54,0 % par rapport à l'actif net par action hors variations de juste valeur des instruments de couverture*, ou une prime de 56,4 % par rapport à l'actif net par action.

RÉSULTATS SOLIDES

Mais Aedifica ne se contente pas seulement d'investir et de croître, elle continue également à gérer au mieux son patrimoine, ce qui se traduit par l'excellent niveau des revenus locatifs de 108,3 millions € à la fin du premier semestre (91,4 millions € un an plus tôt, soit une augmentation d'environ 18 %). L'EPRA Earnings* s'élève à 67,4 millions €, à savoir 2,02 € par action, et est supérieur au budget prévisionnel. Le résultat net d'Aedifica s'élève à 112,8 millions €.

CROISSANCE FUTURE

Au cours de la période écoulée, Aedifica a une fois de plus démontré sa capacité à réaliser ses ambitions de croissance, même dans un environnement macroéconomique volatile, et le Groupe entend poursuivre sur cette voie au cours des prochains mois de 2021. Aedifica a déjà franchi quelques étapes importantes en termes de croissance internationale en 2021 grâce à ses premiers investissements en Irlande et à l'acquisition de deux portefeuilles importants de 19 maisons de repos en Allemagne et de 16 centres de soins résidentiels en Suède. Plusieurs nouvelles opportunités d'investissement sont également en cours d'analyse. Même sans tenir compte des nouveaux investissements, la croissance future du Groupe est assurée par son vaste programme d'investissement. En outre, Aedifica a plus que jamais accordé de l'attention à la durabilité de ses activités et a concrétisé ses objectifs en investissant dans la rénovation de ses maisons de repos Orpea à Bruxelles en mettant l'accent sur la durabilité sociale et environnementale. Cette combinaison de nouveaux investissements et d'accords existants sur le développement, l'acquisition, la rénovation, l'extension et le redéveloppement de nombreux sites permettra à Aedifica de constituer un portefeuille d'immeubles de qualité offrant des rendements nets attractifs et de renforcer davantage sa position de référence sur le marché coté de l'immobilier de santé européen.