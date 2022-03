Aedifica : StamWall SRL – Comptes annuels (only in French) - 31/03/2022

23 1 EUR NAT. P. U. D. Date du dépôt

A-app 1

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS

ET DES ASSOCIATIONS

DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)

DÉNOMINATION: .... S..T...A..M...W...A...L..L ............................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................

Forme juridique: ..... S...o.c..i.é..t.é...à ...r.e..s..p..o..n..s..a..b..il.i.t.é...l.i.m...it.é..e ....................................................................................................................................

Adresse: ...B...e..ll.i.a..r.d..s..t.r.a..a..t ............................................................................................................................. N°: ....... 4..0 ...... Boîte: ...1..1 ........

Code postal: ..... 1..0..4..0 ................. Commune: .......... E..t.t.e..r.b..e..e..k ....................................................................................................................

Pays: ........ B...e..lg..i.q..u..e .......................................

Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de ...... B...r.u..x..e..l.le..s..,..f.r.a..n..c..o..p..h..o..n..e .............................................................

Adresse Internet1: ......................................................................................................................................................................

Numéro d'entreprise

BE 0536.803.047

DATE

23 / 09 / 2021

de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actesconstitutif et modificatif(s) des statuts.

COMPTES ANNUELS

10 / et relatifs à l'exercice couvrant la période du 01 /01 /2021 au 30 /06 /2021 Exercice précédent du 01 / 01 /2020 au 31 /12 /2020 COMPTES ANNUELS EN EUROS approuvés par l'assemblée générale du

Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / nXeXXsoXnXtXpXaXsX2 identiques à ceux publiés antérieurement.

Nombre total de pages déposées: ...... 1..6 .................. Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans objet: ...6...1...1..,..6...1...3..,..6....2..,..6....4..,..6....9..,..7....1..,..7....2..,..8..,..9..,..1..0..,..1..1..,..1..2..,..1..3..,..1..4..,..1..5..,..1..6..,..1..7 ............................................................................................

1 2

Mention facultative. Biffer la mention inutile.

Ingrid DAERDEN AdmiinistrateurAEDIFICA SA, représentée par Stefaan

GIELENS Administrateur délégué

OCR9002

N° BE 0536.803.047 A-app 2.1

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES

LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société

AEDIFICA SA

N°: BE 0877.248.501

Rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Etterbeek, Belgique

Représenté(es) par:

Stefaan GIELENS (Administrateur de sociétés)

Rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Etterbeek, Belgique

Ingrid DAERDEN

(administrateur de sociétés)

Rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Etterbeek, Belgique

Sven BOGAERTS

(administrateur de sociétés)

Rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Etterbeek, Belgique

Charles-Antoine van AELST

(Administrateur de sociétés)

Rue Belliard 40 boîte 11, 1040 Etterbeek, Belgique

BST REVISEURS D'ENTREPRISES SRL

N°: BE 0444.708.673 avenue Louise 240 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: B00158

Représenté(es) par:

Vincent DUMONT (réviseur d'entreprises)

avenue Louise 240 boîte 16, 1050 Ixelles, Belgique N° de membre: A01905

Administrateur délégué 30/10/2020 - 06/06/2024

Administrateur 30/10/2020 - 06/06/2024

Administrateur 30/10/2020 - 06/06/2024

Administrateur 30/10/2020 - 06/06/2024

Commissaire 12/04/2021 - 01/06/2023

N° BE 0536.803.047 A-app 2.2 DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE

L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.

Les comptes annuelsXoXnXt / n'ont pas* été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.

Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:

A. La tenue des comptes de la société**,

B. L'établissement des comptes annuels**,

C. La vérification des comptes annuels et/ou

D. Le redressement des comptes annuels.

Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission (A, B, C et/ou D)

* **

Biffer la mention inutile. Mention facultative.

N° BE 0536.803.047 A-app 3.1

COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann.

ACTIF

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT .......................................................... ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. Immobilisations incorporelles ................................................ 6.1.1

Immobilisations corporelles .................................................... 6.1.2

Terrains et constructions ....................................................... Installations, machines et outillage ........................................ Mobilier et matériel roulant .................................................... Location-financement et droits similaires .............................. Autres immobilisations corporelles ........................................ Immobilisations en cours et acomptes versés .......................

Immobilisations financières .................................................... 6.1.3

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. Créances à plus d'un an ..........................................................

Créances commerciales ........................................................ Autres créances .....................................................................

Stocks et commandes en cours d'exécution .........................

Stocks .................................................................................... Commandes en cours d'exécution ........................................

Créances à un an au plus ........................................................

Créances commerciales ........................................................ Autres créances .....................................................................

Placements de trésorerie ......................................................... Valeurs disponibles ................................................................. Comptes de régularisation ...................................................... TOTAL DE L'ACTIF ...................................................................

Codes Exercice Exercice précédent 20 21/28 21 22/27 22 23 24 25 26 27 28 29/58 29 290 291 3 30/36 37 40/41 40 41 50/53 54/58 490/1 ............................. 9.261.434 ............................. 9.261.434 8.361.287 889.726 10.421 ............................. ............................. ............................. ............................. 1.620.982 142 142 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 133.435 1.487.405 ............................. 9.509.062 ............................. 9.509.062 8.539.185 954.624 15.253 ............................. ............................. ............................. ............................. 144.360 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. 752 752 ............................. ............................. 143.608 ............................. 20/58 10.882.416 9.653.422

N° BE 0536.803.047 A-app 3.2

PASSIF

CAPITAUX PROPRES ..................................................................

Apport ........................................................................................

Disponible .............................................................................. Indisponible ...........................................................................

Plus-values de réévaluation ....................................................

Réserves ...................................................................................

Réserves indisponibles ..........................................................

Réserves statutairement indisponibles ............................. Acquisition d'actions propres ............................................ Soutien financier ............................................................... Autres ...............................................................................

Réserves immunisées ........................................................... Réserves disponibles ............................................................

Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................ (+)/(-) Subsides en capital .................................................................. Avance aux associés sur la répartition de l'actif net 4 .......... PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................

Provisions pour risques et charges .......................................

Pensions et obligations similaires .......................................... Charges fiscales .................................................................... Grosses réparations et gros entretien ................................... Obligations environnementales ............................................. Autres risques et charges ......................................................

Impôts différés ..........................................................................

Ann. Codes Exercice Exercice précédent 10/15 10/11 110 111 12 13 130/1 1311 1312 1313 1319 132 133 14 15 19 16 160/5 160 161 162 163 164/5 168 -1.651.465 18.600 ............................. 18.600 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. -1.670.065 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. -1.739.683 18.600 ............................. 18.600 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. -1.758.283 ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. ............................. .............................

__________________________

4 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres