Aedifica : StamWall SRL – Rapport du commissaire (only in French) - 31/03/2022

RÉVISEURS D'ENTREPRISES ASSOCIÉS

BEDRIJFSREVISOREN VENNOTEN

Dirk Smets *

Pascale Tytgat Tony Groessens Vincent Dumont Frédéric Lepoutre ** Olivier Vertessen ** Benoit Steinier Julien François Fanny Van Eetvelde

EXPERTS-COMPTABLES ET CONSEILS FISCAUX ASSOCIÉS

ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN VENNOTEN

Mathieu Guillaume

Laurence Lepoutre Sébastien Spilliaert

RÉVISEURS D'ENTREPRISES

BEDRIJFSREVISOREN

Sébastien Verachtert Lom Verheyde Jean-Louis Holvoet

EXPERTS- COMPTABLES ET CONSEILS FISCAUX

ACCOUNTANTS

EN BELASTINGCONSULENTEN

Eloïse Scopel

Aline Mengoni Rodolphe Gaillard

____________________________________________

BST RÉVISEURS D'ENTREPRISES S.R.L. BST BEDRIJFSREVISOREN B.V. AVENUE LOUISE / LOUIZALAAN 240/16 B - 1050 BRUXELLES / BRUSSEL

TEL : E-MAIL : WEB :

+ 32 2 346 46 24secr@bst.netwww.bst.net

T.V.A./B.T.W. (BE) 0444 708 673 RPM BRUXELLES / RPR BRUSSEL ____________________________________________

*Agréé par l'Autorité des services et marchés financiers (F.S.M.A.)

* Erkend door de Autoriteit voor financiële diensten en markten (F.S.M.A.)

** également Expert - Comptable ** eveneens Accountant

STAMWALL

SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉERUE BELLIARD 40/11

1040 BRUXELLES

NUMÉRO D'ENTREPRISE : BE 0536.803.047

RAPPORT DU COMMISSAIRE

A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DE LA SA AEDIFICA

DU 10 MAI 2022 SUR L'EXERCICE CLÔTURÉ LE 30 JUIN 2021

STAMWALL SRL

RAPPORT DU COMMISSAIRE

SUR L'EXERCICE CLOTURÉ LE 30 JUIN 2021

Mesdames, Messieurs,

Conformément aux dispositions légales, nous vous faisons rapport dans le cadre de notre mandat de commissaire de la société à responsabilité limitée STAMWALL (ci-après la "Société"). Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.

Nous avons été nommés commissaire de la Société par l'assemblée générale du 12 avril 2021, conformément à la proposition de l'organe d'administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de l'assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2022. Il s'agit de notre deuxième année de contrôle légal des comptes annuels de la Société.

Rapport sur les comptes annuels

Opinion sans réserve

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan au 31 juin 2021, ainsi que le compte de résultats pour l'exercice clos à cette date et l'annexe, dont le total du bilan s'élève à 10.882.416 EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l'exercice de 88.218 EUR.

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la Société au 30 juin 2021, ainsi que de ses résultats pour l'exercice clos à cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

Fondement de l'opinion sans réserve

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d'audit (ISA) telles qu'applicables en Belgique. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section "Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport. Nous nous sommes conformés aux exigences déontologiques pertinentes pour l'audit des comptes annuels en Belgique, y compris celles concernant l'indépendance.

Nous avons obtenu de l'organe d'administration et des préposés de la Société, les explications et informations requises pour notre audit et nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Responsabilités de l'organe d'administration relatives à l'établissement des comptes annuels

L'organe d'administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu'il estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à l'organe d'administration d'évaluer la capacité de la Société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer le principe comptable de continuité d'exploitation, sauf si l'organe d'administration a l'intention de mettre la Société en liquidation ou de cesser ses activités ou s'il ne peut envisager une autre solution alternative réaliste.

page 2 de notre rapport de commissaire du 31 mars 2022

STAMWALL SRL

RAPPORT DU COMMISSAIRE

SUR L'EXERCICE CLOTURÉ LE 30 JUIN 2021

Responsabilités du commissaire relatives à l'audit des comptes annuels

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permette de toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsqu'il est raisonnable de s'attendre à ce que, prises individuellement ou en cumulé, elles puissent influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci.

Lors de l'exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s'applique à l'audit des comptes annuels en Belgique. L'étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d'assurance quant à la viabilité future de la Société ni quant à l'efficience ou l'efficacité avec laquelle l'organe d'administration a mené ou mènera les affaires de la Société. Nos responsabilités relatives à l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation sont décrites ci-après.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de la Société ;

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par l'organe d'administration, de même que des informations les concernant fournies par ce dernier :

• nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d'administration du principe comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de la Société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs pourraient conduire, la Société à cesser son exploitation ;

• nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en donnent une image fidèle.

page 3 de notre rapport de commissaire du 31 mars 2022

STAMWALL SRL

RAPPORT DU COMMISSAIRE

SUR L'EXERCICE CLOTURÉ LE 30 JUIN 2021

Nous communiquons à l'organe d'administration notamment l'étendue des travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les constatations importantes relevées lors de notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.

Autres obligations légales et réglementaires

Responsabilités de l'organe d'administration

L'organe d'administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, des documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, du respect des dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des sociétés et des associations et des statuts de la Société.

Responsabilités du commissaire

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire (Révisée en 2020) aux normes internationales d'audit (ISA) applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans leurs aspects significatifs, le rapport de gestion, certains documents à déposer conformément aux dispositions légales et réglementaires, et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés et des associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion

A l'issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d'avis que celui-ci concorde avec les comptes annuels pour le même exercice, et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des sociétés et des associations.

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base de notre connaissance acquise lors de l'audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n'avons pas d'anomalie significative à vous communiquer.

Mentions relatives à l'indépendance

- Notre cabinet de révision et notre réseau n'ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la Société au cours de notre mandat.

- Il n'y a pas eu de missions complémentaires compatibles avec le contrôle légal des comptes annuels visées à l'article 3:65 du Code des sociétés et des associations qui ont fait l'objet d'honoraires.

page 4 de notre rapport de commissaire du 31 mars 2022

STAMWALL SRL

RAPPORT DU COMMISSAIRE

SUR L'EXERCICE CLOTURÉ LE 30 JUIN 2021

Autres mentions

- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.

- La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et statutaires.

- Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise par ailleurs en violation des statuts ou du Code des sociétés et des associations.

- Nous vous signalons que la Société a été absorbé à la suite de la fusion avec la SA AEDIFICA réalisée en date du 9 novembre 2021 avec effet au 1er juillet 2021.

Fait à Ixelles (1050 Bruxelles),

le 31 mars 2022.

___________________________ BST Réviseurs d'Entreprises, S.R.L. de réviseurs d'entreprises, représentée par Vincent DUMONT.

page 5 de notre rapport de commissaire du 31 mars 2022