Aedifica : Un site web à la hauteur de nos ambitions

Cette année, Aedifica souffle ses 15 bougies et a célébré cet anniversaire comme à son habitude : avec une bonne dose d'ambition et des résultats à la hauteur des attentes. Depuis début 2020, notre marché s'est étendu à la Finlande et à la Suède, et notre portefeuille immobilier s'est enrichi de plus de 600 millions €. Cette ascension unique, année après année, n'a fait qu'accroître l'enthousiasme et l'intérêt pour la success-story d'Aedifica à l'international. Ce nouveau site web nous permettra d'encore mieux vous raconter notre histoire.

Ce site offre une nouvelle plateforme qui nous permet d'entamer un dialogue transparent avec toutes nos parties prenantes.

Stefaan Gielens - CEO Aedifica

En effet, nous avons fait bien plus que de passer un petit coup de polish : notre objectif était de concevoir une plateforme sur laquelle toutes les informations sont organisées de manière plus intuitive, qui nous permet de raconter notre histoire de manière visuelle et transparente et de mettre en lumière des activités auparavant dissimulées dans l'ombre.

Avec cette carte interactive, vous pouvez facilement consulter les chiffres clés des différents pays de notre portefeuille immobilier en Europe.

Dorénavant, nous vous informerons de toutes nos initiatives en matière de développement durable.

Grâce à notre section Actualités, vous ne manquerez plus une miette des actions d'Aedifica dans les six pays où nous fournissons des solutions en matière d'immobilier de santé.

Consultez tranquillement les nouveautés sur notre site web et n'hésitez pas à nous envoyer votre feedback sur ce qui est bon ou ce qui peut être amélioré.

Le but de ce site web est en effet d'entamer le dialogue avec vous.