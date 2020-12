Aedifica : acquiert un portefeuille de 7 sites d'immobilier de santé en Finlande et unit ses forces avec Korian au sein d'une joint-venture pour co-investir dans l'immobilier de santé aux Pays-Bas - 10/12/2020

Exploitants : 4 opérateurs professionnels privés et sans but lucratif

acquérir des immeubles et des portefeuilles de qualité déjà en exploitation. Je me réjouis de ces nouvelles acquisitions qui constituent un bel ajout à notre portefeuille d'environ 200 immeubles. Je tiens

Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente : « Peu de temps après la conclusion de l'augmentation de capital, Aedifica a le plaisir d'annoncer que Hoivatilat poursuit l'expansion du portefeuille d'immobilier de santé finlandais grâce à l'acquisition de 7 établissements de soins de santé modernes qui sont déjà en exploitation. Nous investissons environ 26,5 millions € dans 7 bâtiments récents qui accueillent plus de 170 personnes âgées, des personnes handicapées mentales et des jeunes souffrant de problèmes de santé mentale. Les sites sont exploités par 4 opérateurs professionnels privés et sans but lucratif. Cette transaction permet au portefeuille d'immobilier de santé finlandais de dépasser les 600 millions €. D'autres investissements suivront. »

Les sept sites de ce portefeuille bénéficient d'une excellente localisation dans des quartiers résidentiels de six villes à travers la Finlande (Kouvola, Kuopio, Loimaa, Mikkeli, Nokia et Oulu). Tous les sites ont été construits entre 2016 et 2019. Le bâtiment à Oulu accueille des personnes âgées nécessitant une assistance permanente, les quatre bâtiments à Kouvola, Loimaa, Mikkeli et Oulu sont destinés aux personnes handicapées mentales, et les deux bâtiments à Kuopio et Nokia ont été conçus pour les jeunes ayant des problèmes de santé mentale. Les établissements de soins accueillent un total de 171 résidents.

Le 10 décembre 2020

Oulun Maininki - Oulu Mikkelin Kastanjakuja - Mikkeli

Description de la transaction

Le 9 décembre 2020, Hoivatilat Oyj a acquis 100% des actions des sept sociétés immobilières propriétaires des sept sites. La valeur conventionnelle1 s'élève à 26,5 millions €.

Description des exploitants et des contrats de location

Loimaan Villa Inno et Kouvolan Oiva sont exploités par Aspa, un acteur sans but lucratif qui propose des solutions de logement et des services de soins aux personnes handicapées et à celles qui se remettent de problèmes de santé mentale. La fondation emploie environ 430 personnes sur 40 sites, fournissant des soins à plus de 1.000 personnes. Aspa exploitera un autre site appartenant à Aedifica qui est actuellement en construction.

Oulun Maininki est exploité par Caritas, un acteur sans but lucratif qui fait partie de la fondation Deaconess. Caritas gère 32 centres de soins résidentiels pour personnes âgées et handicapées.

Oulun Villa Sulka et Mikkelin Kastanjakuja sont exploités par Mehiläinen, un acteur privé bénéficiant d'une vaste expérience dans le domaine des soins et des services sociaux en Finlande. Kuopion Oiva et Nokian Luhtatie sont exploités par Familar, qui fait partie du groupe Mehiläinen. Le groupe emploie plus de 22.000 personnes réparties sur plus de 500 sites et exploite déjà 11 sites appartenant à Aedifica.

Aedifica se réjouit de ces collaborations avec des acteurs de qualité dans le secteur des soins de santé finlandais.

Les sites sont loués sur la base de contrats de location double net non-résiliables, avec un WAULT2 de 13 ans. Le rendement locatif brut initial s'élève à environ 6 %.

Kuopion Oiva - Kuopio

La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1 er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées. Weighted average unexpired lease term : durée résiduelle moyenne pondérée des baux.

