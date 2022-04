Aedifica : investit 126 millions  dans deux portefeuilles - 04/04/2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 4 avril 2022 - avant ouverture des marchés

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

AEDIFICA

Aedifica investit 126 millions €1 dans deux portefeuilles :

- 58 millions £ dans un portefeuille de 5 maisons de repos à Jersey et sur l'Île de Man - 57 millions € dans 3 maisons de repos en Irlande

- Acquisition et extension d'un portefeuille de 5 maisons de repos, dont 4 sont situées à Jersey et 1 sur l'Île de Man - Investissement total: environ 58 millions £ (environ 69 millions €) - Capacité totale: 283 résidents - Rendement locatif net initial: environ 6% - Exploitant: LV Care Group (Groupe Emera)

- Acquisition d'un portefeuille de 3 nouvelles maisons de repos en Irlande - Investissement total: environ 57 millions € - Capacité totale: 346 résidents - Rendement locatif net initial: environ 5% - Exploitant: Silver Stream Healthcare



1. Aedifica investit 58 millions £ dans un portefeuille de 5 maisons de repos, dont 4 sont situées à Jersey et 1 sur l'Île de Man

Le Petit Bosquet - Jersey

Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente: « Nous sommes très heureux d'annoncer qu'Aedifica poursuit l'expansion de son portefeuille d'immobilier de santé avec l'acquisition d'un important portefeuille de 5 maisons de repos en exploitation, dont 4 sont situées à Jersey et 1 sur l'Île de Man pour environ 58 millions £. Grâce à cette acquisition, nous continuons à étendre notre collaboration avec le Groupe Emera, un opérateur de soins européen bien établi dont le modèle opérationnel a fait ses preuves. »

Bruce Walker, Country Manager d'Aedifica Royaume-Uni, ajoute : « Les propriétés sont situées à

Jersey et sur l'Île de Man et comprendront, après l'achèvement des travaux d'extension et de reconfiguration envisagés, 283 personnes âgées nécessitant une assistance permanente. Cette transaction renforcera davantage notre position et notre visibilité sur le marché britannique, portant notre portefeuille au Royaume-Uni (y compris les dépendances de la Couronne, Jersey et l'Île de Man) à plus de 1 milliard € lorsque tous les projets de développement seront achevés. »

Aedifica investit environ 46 millions £ dans l'acquisition et l'extension d'un portefeuille de 5 maisons de repos entièrement opérationnelles, dont 4 sont situées à Jersey et 1 sur l'Île de Man. En outre, Aedifica investira 12 millions £ supplémentaires dans des travaux d'extension et de réaménagement interne de 3 des 5 maisons de repos.

Nom

Crovan Court Lavender Villa

Le Petit Bosquet

Les Charrières

St. Joseph's

Total

St. Joseph's

Type Localisation Investissement (en millions £) Pipeline (en millions £) Capacité (utilisateurs) Date d'achèvement Acquisition Ramsey 6 52 Acquisition & extension Grouville 5 4 20 (+23) Q3 2023 Acquisition & extension St Lawrence 6 2,5 26 (+17) Q1 2023 Acquisition Jersey 10,5 50 Acquisition & extension St Helier 18,5 5,5 83 (+12) Q4 2023 462 12 283 Actifs détenus en vue de la vente St Helier 9,5 -

Description des sites

Les cinq maisons de repos de ce portefeuille sont situées à Jersey (108.000 habitants) et sur l'Île de Man (85.000 habitants). Le portefeuille se compose de deux maisons de repos modernes, de deux reconversions d'anciens hôtels et d'un campus de soins. Trois de ces sites feront l'objet de travaux d'extension et de réaménagement interne afin de fournir des chambres et des espaces de vie commune supplémentaires. Ces travaux d'extension devraient être achevés dans le cours de l'année 2023. Une fois les travaux terminés, les cinq maisons de repos accueilleront 283 résidents dans des chambres spacieuses.

Crovan Court3 est une maison de repos moderne, située à Ramsey (Île de Man), qui a ouvert ses portes en septembre 2019 et propose des services de soins dans 52 chambres individuelles.

La maison de repos Lavender Villa4 est un ancien hôtel situé à la périphérie de Grouville (Jersey) et qui donne sur la baie royale de Grouville. Il a été transformé en maison de repos qui accueille actuellement 20 résidents dans des chambres spacieuses. La maison de repos sera agrandie, créant ainsi un espace supplémentaire pour 23 résidents et portant la capacité totale du site à 43 résidents.

Les travaux d'extension ont commencé et devraient être achevés au troisième trimestre de 2023.

La maison de repos Le Petit Bosquet5 est située à St. Lawrence (Jersey). Cet ancien hôtel a été réaménagé en maison de repos et est idéalement situé à côté d'une clinique et d'un centre médical.

Cette maison de repos offre des services de soins à 26 résidents dans des chambres individuelles. Elle sera agrandie pour offrir 17 lits supplémentaires, portant la capacité totale de la maison de repos à 43 résidents. Les travaux d'extension ont commencé et devraient être achevés au cours du premier trimestre de 2023.

2 Les actifs destinés à la vente ne sont pas inclus dans le montant total de l'investissement. Ces actifs non stratégiques devraient être vendus dans les 12 prochains mois. Pendant la période de détention, Aedifica percevra un rendement locatif net d'environ

6%.

La maison de repos Les Charrières6 donne sur la vallée de St. Peters (Jersey). Cette maison de repos moderne a ouvert ses portes en mai 2020 et offre des services de soins à 50 résidents dans des chambres spacieuses.

La maison de repos St. Joseph's7 située à St Helier (la capitale de Jersey) est au cœur de la communauté des soins de Jersey depuis plus de 100 ans. La maison répond à une variété de besoins en matière de soins, qu'il s'agisse de soins résidentiels ou en institution, et comprend également une zone spécialement conçue pour les personnes atteintes de démence. Elle accueille aujourd'hui 83 résidents dans des chambres spacieuses. La maison de repos fait actuellement l'objet d'une reconfiguration interne et d'une extension. Une fois les travaux terminés, la maison de repos offrira des services de soins à 95 résidents dans des chambres spacieuses. En plus de la maison de repos, Aedifica a acquis un immeuble d'appartements et un terrain adjacent à la maison de repos St. Joseph pour un montant d'environ 9 millions £. Ces actifs non stratégiques seront vendus dans les 12 mois à venir. Pendant la période de détention, Aedifica percevra un rendement locatif net d'environ 6%.

Les marchés de soins de Jersey et de l'Île de Man

Bien que Jersey et l'Île de Man soient des juridictions indépendantes du Royaume-Uni, leur organisation, le système de financement public solide et la supervision des soins par la Jersey Care Commission et le ministère de la Santé et de la Sécurité sociale de l'Île de Man sont alignés sur les principes du marché britannique des maisons de repos. En outre, les deux îles sont confrontées à un vieillissement rapide de la population, à une offre insuffisante de lits de maisons de repos modernes de qualité, en particulier pour les personnes dépendantes telles que les personnes atteintes de démence. Les établissements seront gérés par l'équipe d'Aedifica au Royaume-Uni.

Les Charrières - Jersey

Description de la transaction

Le 1er avril 2022, Aedifica a acquis la propriété des actifs par le biais d'une combinaison d'actions et d'actifs. L'investissement total8 d'Aedifica s'élèvera à environ 58 millions £ (hors prix d'acquisition des actifs qui seront revendus dans un délai de 12 mois).

Description de l'exploitant et des contrats de location

Les maisons de repos sont exploitées par LV Care Group, un groupe de soins bien établi dans les îles anglo-normandes, avec 11 ans d'expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées. LV Care Group exploite actuellement 237 lits dans 6 maisons de repos à Jersey et sur l'Île de Man.

LV Care Group fait partie du Groupe Emera, un opérateur privé faisant état de 30 ans d'expérience dans le secteur des soins aux personnes âgées. Le Groupe Emera emploie environ 5.500 personnes dans 106 établissements, dont 88 maisons de repos, réparties dans 7 pays et fournit des soins de grande qualité à environ 9.100 personnes âgées. Le groupe exploite déjà 8 sites appartenant à Aedifica en Belgique et en Irlande9.

Les maisons de repos sont louées sur la base de nouveaux contrats de location triple net de 25 ans. Le rendement locatif net initial s'élève à environ 6 %.