Aedifica : investit 16 millions  dans 4 maisons de repos en Finlande - 22/02/2021

Le 22 février 2021 - avant ouverture des marchés

Aedifica investit 16 millions € dans 4 maisons de repos en Finlande

Acquisition de 2 maisons de repos en exploitation à Espoo et Laukaa et réception de 2 projets de développement à Oulu et Kempele

- Investissement total : environ 16 millions €

- Rendement brut moyen : environ 6,5 %

- Capacité totale : 122 résidents

- Exploitants : 4 opérateurs privés et sans but lucratif

Nom

Espoo Rajamännynahde

Laukaa Peurungantie

Oulun Siilotie

Kempele Ihmemaantie

Total

Type Localistion Type de soins Capacité (unités) Investissements (en millions €) Exploitant Acquisition Espoo soins résidentiels pour personnes âgées 35 4 Pihlanjantertut Ry Acquisition Laukaa soins résidentiels pour personnes âgées & soins de revalidation 22 4 Peurunka Oy Réception Oulu soins résidentiels pour personnes âgées 46 6 Mehiläinen Réception Kempele soins résidentiels pour personnes âgées 19 2 Kotoisin 122 16

Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente : « Aedifica a le plaisir d'annoncer qu'Hoivatilat poursuit l'expansion de notre portefeuille d'immobilier de santé finlandais grâce à l'acquisition de 2 maisons de repos qui sont déjà en exploitation et la réception de 2 projets de développement. Nous avons investi environ 16 millions € dans 4 bâtiments pouvant accueillir 122 personnes âgées. Les sites sont exploités par un ensemble varié de 4 opérateurs privés et sans but lucratif. Nous nous réjouissons de continuer à investir dans de l'immobilier de santé prometteur avec Hoivatilat, notre équipe finlandaise. »

Jussi Karjula, CEO de Hoivatilat, ajoute : "Faisant partie du groupe Aedifica, notre stratégie consiste non seulement à développer nous-mêmes des établissements de santé, mais aussi à acquérir des immeubles et des portefeuilles de qualité déjà en exploitation. Je me réjouis de ces nouvelles acquisitions qui enrichissent notre portefeuille actuel. Je tiens à souhaiter la bienvenue à nos nouveaux locataires. Ensemble, nous créons une société meilleure."

1. Acquisition d'une maison de repos à Espoo (Finlande)

Aedifica investit environ 4 millions € dans une maison de repos en exploitation à Espoo (FI).

Espoo Rajamännynahde - Espoo

Description du site

La maison de repos Espoo Rajamännynahde1 bénéficie d'une excellente localisation à Espoo (290.000 habitants), à environ 15 km de Helsinki. Le bâtiment date de 2002 et a été spécifiquement conçu pour y fournir des soins résidentiels. La maison de repos accueille 35 seniors nécessitant une assistance permanente.

Description de la transaction

Le 1er février 2021, Hoivatilat Oyj a acquis la propriété du site par la prise de contrôle de 100% des actions d'une société immobilière. La valeur conventionnelle2 s'élève à environ 4 millions €.

Description de l'exploitant et du contrat de location

La maison de repos est exploitée par Pihlanjantertut Ry, une organisation sans but lucratif ayant 20 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé. Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec un acteur de qualité dans le secteur des soins de santé finlandais.

La maison de repos est louée sur la base d'un nouveau contrat de location double net non-résiliable de 20 ans.

1 Adresse : Rajamännynahde 6, 02710 Espoo (Finlande).

2 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

2. Acquisition d'une maison de repos à Laukaa (Finlande)

Aedifica investit environ 4 millions € dans une maison de repos déjà en exploitation à Laukaa (FI).

Laukaa Peurungantie - Laukaa

Description du site

La maison de repos Laukaa Peurungantie3 est située à Laukaa (19.000 habitants). Le bâtiment a été achevé au début de l'année 2020 et fait partie du centre de réhabilitation de Peurunka. La maison de repos est spécialement adaptée aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente ou des soins de revalidation et accueille 22 résidents.

Description de la transaction

Le 19 février 2021, Hoivatilat Oyj a acquis la propriété du site par la prise de contrôle de 100% des actions d'une société immobilière. La valeur conventionnelle4 s'élève à environ 4 millions €.

Description de l'exploitant et du contrat de location

La maison de repos est exploitée par Peurunka Oy, une filiale de la fondation Peurunka. La fondation est une organisation locale sans but lucratif qui a plus de 50 ans d'expérience dans le secteur des soins dans son centre de revalidation sur les rives du lac Peurunka. Aedifica se réjouit de cette nouvelle collaboration avec un acteur de qualité dans le secteur des soins de santé finlandais.

La maison de repos est louée sur la base d'un nouveau contrat de location double net non-résiliable de 15 ans.

3 Adresse : Peurungantie 85, 41340 Laukaa (Finlande).

4 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la Loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

3. Achèvement d'une maison de repos à Oulu (Finlande)

Oulu Siilotie - Oulu

Le 14 décembre 2020, la maison de repos Oulu Siilotie5 à Oulu (209.000 habitants) a été achevée. La maison de repos est intégrée dans un grand développement résidentiel dans le quartier de Toppilansalmi. Cet établissement de santé est spécialement adapté aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente et accueille 46 résidents.

La maison de repos est exploitée par Mehiläinen, un acteur privé bénéficiant d'une vaste expérience dans le domaine des soins et des services sociaux en Finlande. Mehiläinen emploie plus de 22.000 personnes réparties sur plus de 500 sites dans toute la Finlande. Le groupe exploite déjà 15 sites appartenant à Aedifica.

L'investissement total d'Aedifica s'élève à environ 6 millions €. La maison de repos est louée sur la base d'un nouveau contrat de location double net non-résiliable de 15 ans.

5 Adresse : Siilotie 25, 90520 Oulu (Finlande).