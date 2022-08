Aedifica : investit 161 millions  dans 4 établissements de soins à Dublin - 19/08/2022

Stefaan Gielens, CEO d'Aedifica, commente : « Aedifica poursuit l'expansion de son portefeuille d'immobilier de santé irlandais en investissant environ 161 millions € dans quatre établissements de soins à Dublin. La transaction renforce notre position et notre visibilité sur le marché irlandais et contribue immédiatement aux résultats du groupe. Notre portefeuille en Irlande atteindra près de 460 millions € lorsque tous les projets de développement seront achevés. Grâce à cette transaction, nous étendons notre collaboration avec Bartra Healthcare, un opérateur de maisons de repos bien établi en Irlande. »

Acquisition de 3 établissements de soins neuves : 2 maisons de repos et un établissement de soins de suite et revalidation de pointe

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 19 août 2022 - après clôture des marchés

Sous embargo jusqu'à 17h40 CET

Aedifica investit environ 161 millions € dans l'acquisition de deux maisons de repos toutes neuves et d'un établissement de soins de suite et revalidation, et le forward purchase d'une maison de repos en construction à Dublin (Irlande).

Clondalkin Nursing Home (illustration) - Clondalkin (Dublin)

Nom Localisation Capacité Année de Type de soins (utilisateurs) construction/ Date d'achèvement Loughshinny Nursing Home Ballykea, Blackland, Skerries, Co. Dublin 125 2019 Soins aux personnes âgées Northwood Nursing Home Old Ballymun Road, Santry, Co. Dublin 121 2020 Soins aux personnes âgées Beaumont Lodge Kilmore Road, Kilmore, Co. Dublin 221 2020 Soins de suite et revalidation Clondalkin Nursing Home New road, Clondalkin, Co. Dublin 150 Q3 2023 Soins aux personnes âgées Total 617

Description des sites

Loughshinny Nursing Home et Northwood Nursing Home sont des maisons de repos neuves achevées en 2019 et 2020. Beaumont Lodge (achevé en 2020) est le plus grand établissement de soins de suite et revalidation d'Irlande, c'est-à-direun établissement de soins de courte durée où les patients séjournent après avoir quitté un établissement de soins intensifs avant de retourner chez eux ou dans un autre établissement de soins. Les établissements de soins de suite et revalidation sont financés par un contrat avec le Health Service Executive (HSE), le système de santé public irlandais. Les trois bâtiments bénéficient d'une excellente localisation dans des zones résidentielles de Skerries, Santry et Coolock, qui font toutes partie de la région du Grand Dublin (1.900.000 habitants, comté de Dublin). Loughshinny Nursing Home et Northwood Nursing Home accueilleront jusqu'à 246 résidents dans des chambres spacieuses spécialement adaptées aux besoins des personnes âgées nécessitant une assistance permanente. Beaumont Lodge peut accueillir jusqu'à 221 adultes nécessitant des soins

temps plein, mais le bâtiment peut également être exploité comme une maison de repos pour les personnes âgées. Les propriétés répondent aux normes les plus élevées en matière de soins et de confort et s'adressent au segment du marché moyen supérieur. Une attention particulière a été accordée aux normes environnementales et des investissements ont été réalisés dans des systèmes à haut rendement énergétique. Les bâtiments ont un « Building Energy Rating 1 » (BER) de classe « B1 », contribuant ainsi à la durabilité du portefeuille immobilier d'Aedifica.

1 Equivalent à un Certificat de Performance Energétique (CPE).

2/6