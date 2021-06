Aedifica : Acquisition d'un portefeuille de 16 centres de soins résidentiels spécialisés en Suède - 24/06/2021

Maria Frid, CEO de Hoivatilat AB, ajoute : « Les 16 sites sont des centres de soins résidentiels spécialisés conçus spécifiquement pour répondre aux besoins des personnes handicapées. Les sites sont exploités par un groupe diversifié d'opérateurs privés et sans but lucratif expérimentés. Cette acquisition a une valeur stratégique importante, puisqu'elle nous donne l'occasion de développer des relations avec de nouveaux opérateurs et municipalités. »

Un pool diversifié de 7 exploitants privés et sans but lucratifs bien établis

Contrairement au parc immobilier LSS vieillissant, la qualité de ce portefeuille est particulièrement élevée, étant donné les excellentes localisations et le fait que tous les sites sont des développements neufs et conçus spécifiquement pour y fournir des soins de santé.

Tous les sites ont été conçus et développés par Valene, un développeur suédois expérimenté dans le domaine de l'immobilier de santé et des bâtiments résidentiels, qui a déjà réalisé 30 projets depuis 2010.

Le portefeuille comprend 14 établissements (de soins) construits spécifiquement pour y fournir ce type de soins de santé entre 2012 et 2021, avec un âge moyen de 3 ans, et 2 établissements de soins en construction qui devraient être achevés en 2022. Les sites bénéficient d'excellentes localisations dans 9 villes différentes du sud et de l'est de la Suède, plus de 70 % des loyers étant générés dans la région de Stockholm (Uppsala, Vallentuna, Örebro, Österåker et Enköping).

Description de la transaction

L'accord pour l'acquisition du portefeuille de 16 établissements de soins a été signé le 24 juin 2021. A l'issue de cette transaction dans le courant des mois à venir, le Groupe prendra le contrôle de 100 % des actions de la société immobilière suédoise propriétaire des bâtiments et des terrains. La valeur conventionnelle1 s'élèvera à environ 530 millions SEK.

Description des exploitants et des contrats de location

Les 16 bâtiments sont exploités par un pool diversifié de 7 opérateurs privés et sans but lucratif bien établis.

3 sites à Oskarshamn et Växjö sont exploités par Ambea, un acteur privé qui fournit des soins aux personnes âgées, aux personnes handicapées et des soins à domicile dans plus de 900 établissements de soins en Suède, en Norvège et au Danemark, employant environ 26.000 personnes. Le groupe exploite actuellement environ 100 maisons de repos pour personnes âgées et 160 centres de soins résidentiels spécialisés sous les marques « Vardaga » et « Nytida ».

Le bâtiment situé à Vallentuna est exploité par Ersta Diakoni, un acteur suédois sans but lucratif qui propose des soins aux personnes âgées, des soins aux personnes handicapées, des soins à domicile et des services d'aide sociale. L'organisation gère également un hôpital à Stockholm et emploie plus de 1.300 personnes.

1 La valeur conventionnelle respecte le prescrit de l'article 49 § 1er de la loi du 12 mai 2014 relative aux sociétés immobilières réglementées.

