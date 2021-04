Aedifica : Acquisition d'un portefeuille de 19 maisons de repos en Allemagne - 01/04/2021

Heinz Beekmann, Country Manager d'Aedifica Allemagne, ajoute: « Cette transaction majeure est la plus grande acquisition de maisons de repos en exploitation d'Aedifica en Allemagne et souligne l'importance du marché allemand, porteur de croissance durable pour Aedifica. Grâce à cette acquisition, nous continuons à développer notre collaboration avec Azurit Gruppe, un opérateur de soins allemand établi avec un modèle opérationnel éprouvé. »

Les 19 maisons de repos sont situées dans 17 communes réparties dans sept Länder allemands différents (Bavière, Hesse, Basse-Saxe,Rhénanie-du-Nord-Westphalie,Rhénanie-Palatinat, Saxe et Thuringe), offrant ainsi une bonne répartition géographique. Les sites ont une capacité d'accueil maximale de 2.243 résidents (2.222 unités pour les personnes âgées nécessitant une assistance permanente et 21 unités pour personnes âgées souhaitant vivre de manière autonome avec des services de soins sur demande).

Les années de construction ou de redéveloppement des immeubles du portefeuille se situent entre les années 1990 et 2017. Le portefeuille bénéficie d'un bon état technique général grâce à son niveau d'entretien élevé et à plusieurs projets de rénovation, d'extension, de redéveloppement et de durabilité qui ont eu lieu au fil des ans. Ce portefeuille offre un bon potentiel à long terme compte tenu du concept et des plans des bâtiments.

Description de la transaction

L'accord pour l'acquisition des 19 maisons de repos a été signé le 31 mars 2021 et est soumis à des conditions habituelles en Allemagne, qui sont principalement de nature administrative et qui devraient en principe être levées au cours des prochains semaines et mois. Le prix d'achat sera payé, et la propriété des immeubles sera automatiquement transférée à Aedifica, à ce moment-là. La valeur contractuelle1 s'élève à environ 245 millions €. Le vendeur du portefeuille, Azurit Grupe, continuera à opérer les maisons de repos, fort de sa grande expérience et compétence en la matière. Cette acquisition n'aura donc aucun impact sur les opérations

Description de l'exploitant et des contrats de location

Les 19 maisons de repos seront exploitées par Azurit Gruppe, un acteur privé allemand qui dispose de plus de 20 ans d'expérience dans le monde des soins aux seniors. Le groupe gère actuellement 57 sites (plus de 5.000 résidents) situés dans divers Länder allemands et emploie plus de 4.800 personnes. Azurit offre également des services de soins à domicile, des soins de courte durée et des soins particuliers pour les résidents atteints de démence ou d'autres maladies spécifiques. Le groupe exploite déjà 5 sites Aedifica2.

Les maisons de repos seront louées sur la base de nouveaux contrats de location à long terme, double nets et non résiliables de 25 ans (la nouvelle durée de bail prend effet à partir de la date d'acquisition). Le rendement locatif brut initial s'élève à environ 5%.

La valeur contractuelle est conforme aux dispositions de l'article 49 § 1 de la loi belge du 12 mai 2014 sur les sociétés immobilières réglementées. Voir communiqué de presse du 4 juin 2018.

